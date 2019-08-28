【華冠投顧】盤後分析：網龍(3083)繼續飛龍在天，6字頭飆到8字頭，痛快！！！

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

加權指數：上漲 47 點，收 10434 點，成交量 1006 億元

美股反彈一天後又再次向下所幸跌幅不重，因為上面有月線反壓，而且 KD 也一直沒有黃金交叉，自然還要整理。昨天媒體又把矛頭指向公債殖利率倒掛，針對這一點我還是要強調一次，就歷史統計資料顯示，平均要在 1 年半至 2 年後美國經濟才會出現衰退，再加上明年有美國總統大選，所以我認為後年才會有危機。

台股今天的成交量只有千億元出頭，大約是近 1 個月以來的新低，其實若不是 MSCI 調整的影響，昨天成交量只會有 900 億元出頭，更低！但是低量出現在高低檔是完全不同的意義，上次成交量僅千億元出現在今年 7/29，當時指數在相對高檔，所以次日 (7/30) 一早我就要投資朋友班師回朝，四個字讓大家清清楚楚該做什麼動作，果然後面一路殺到 10180。

不過現在台股在年線和大頸線附近，所以是相對低檔，量縮價穩反而有利籌碼沈澱，當全市場散戶沒信心、股票賣光光的時候，主力先低檔掃貨，後面就會拉得輕輕鬆鬆。

下週月線扣抵值來到低檔區，我認為台股隨時會拉出一根中長紅，而點火的應該就是川普，再過幾天就是 9/1，或許川普會懸崖勒馬延後或停止新一輪加稅，畢竟反反覆覆難以捉摸就是他的個性。

【族群與個股分享】

今天盤面上表現最搶眼的當屬漢磊 (3707) 和嘉晶 (3016) 母子檔，因為漢磊拿到華為 5G 基地台訂單，加上 MOSFET、SiC 和 GaN 等複合材料矽晶圓有急單效應，所以兩者雙雙攻上漲停。其中漢磊在這一波走勢明顯強於大盤，今天又越過大底頸線，所以 9:15 鎖住漲停後就沒有再打開過，以強者恆強的觀念來看，投資朋友未來要做就做它，而不是子公司嘉晶。

權值股今天漲勢強於指數，最主要就是 IC 設計龍頭聯發科 (2454) 有外資調升評等和目標價，在量縮整理 6 天後再度放量轉強創新高，一些比較小型的 IC 設計股最近也很強，像是系微(6231)、旺玖(6233)、類比科(3438)，三者的共通點就是第一季財報明顯優於去年同期，所以我才會不斷提醒大家，當股市越是動盪，選股越要重視基本面，而且台股下半年一向走的是業績行情。

最後還是來帶大家看『飛龍在天』網龍 (3083)，繼前上上週凌巨(8105) 單週大漲 29%、上週雍智科技 (6683) 單週狂飆 46%，這週的網龍也沒有讓投資朋友失望，三個交易日就從 63.5 元衝到 81.5 元，大漲 28%。

網龍是從上週三就在平面媒體上公開首次分享，週五節目再特別向投資朋友介紹一次，因為它的基本面很好，轉虧為盈連賺 4 季、前 7 月營收年增 1 倍，更重要的是大作《黃易 M》將於第四季推出，所以營運動能是一波接一波。再加上這幾天外資和投信都來加持，甚至有散戶跑來放空，券資比已破 3 成。結合基本面、技術面、籌碼面為一體的網龍，自 6 字頭飆到 8 字頭後，終點在哪呢? 讓我們繼續看下去。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。