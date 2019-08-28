「新光中政金綠債+R」受益憑證自2019.08.28上市

新光證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「新光全方位收益 ETF 傘型證券投資信託基金之新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券 ETF 證券投資信託基金」加掛人民幣 ETF 受益憑證於本（108）年 8 月 28 日上市開始買賣。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/news）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 108 年 8 月 28 日。

四、事務代理機構：新光證券投資信託股份有限公司。

五、基金基本資料：

(一) 基金中文簡稱：新光中政金綠債 + R。

(二) 基金英文名稱：Shin Kong Omni-Income ETF Umbrella Fund-Shin Kong 10 Years China Treasury Policy Bank Green Bond ETF RMB。

(三) 基金英文簡稱：Shin Kong 10 Years China Treasury Policy Bank Green Bond ETF RMB。

(四) 證券代碼：00774C。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW00000774C7。

(六) 交易幣別：人民幣。

(七) 交易單位：1,000 受益權單位。

(八) 每日漲跌幅限制：無。

(九) 經理公司：新光證券投資信託股份有限公司。

(十) 經理公司統一編號：86384997。

(十一) 本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅。