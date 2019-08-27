網購支付聯名卡商機大 國泰世華攜手蝦皮 台新+街口年底前到位

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行與來自新加坡的蝦皮購物，今 (27) 日攜手推出推出 iCash 聯名卡，祭出蝦幣最高 13% 回饋等三大福利，搶攻 1500 萬的蝦皮用戶，首年發卡目標 10 萬卡。面對各銀行積極搶攻網購族群商機，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行喊出要發街口支付聯名卡許久，對此，總經理尚瑞強表示，今年底前一定會發，搶攻行動支付聯名卡市場。

國內行動支付市場競爭激烈，目前市面上最夯有兩張行動支付聯名卡，分別為中信銀行 LINE Pay 卡跟玉山銀行 Pi 錢包卡；除了行動支付，電商平台也積極與銀行合作，搶攻網購族群市場，繼 PChome24h 購物之後，該集團子公司露天拍賣也於 7 月份導入 Pi 拍錢包支付與 P 幣使用。

而今天國泰世華銀行，與來自新加坡的蝦皮購物，攜手推出「國泰世華蝦皮購物 icash 聯名卡」，是國泰世華與電商合作的第一張卡，祭出蝦幣最高 13% 回饋、月月免運費券及海外消費免手續費三大福利，搶攻 1500 萬蝦皮用戶，與每月 240 萬的活躍用戶。

國泰世華銀行表示，這次首度和蝦皮合作推出聯名卡，也帶入數位化的概念，採用虛擬信用卡 VCN (Virtual Card Number)，線上申辦、線上進行核卡及發卡程序，開卡即自動綁入蝦皮購物帳號，卡友從辦卡、消費到獲得回饋的過程都在線上完成。

根據 2018 年網路調查報告 ，台灣上網人口已經突破 1800 萬，有高達 96.8% 的民眾使用手機上網，調查中更有 64% 的人曾透過網路買、賣東西，顯現網路上的交易行為已為常態。

經濟部統計處 8 月也公佈了最新調查 ，2018 年電子購物業營業額達 1894 億元，年增 12.4%，創歷年新高，今年光是上半年電子購物業營業額也衝破 970 億元，創下歷年同期新高，顯見國人消費管道轉移，推升網購市場發展。

正因指尖經濟看俏，在消費者已習慣一「指」下單的購物行為，多家銀行積極搶攻「無腦網購物、高回饋」的訴求，台新銀行與街口的合作卻遲遲未實現，對此，台新銀行總經理尚瑞強表示，一股腦的高回饋的確能大量吸客，但是一旦高回饋下降，後續的留客與獲利模式才是重點，台新銀行正積極規劃中，與街口支付的聯名卡，今年底前一定會發，不過確切的發行時間點決定權在街口。