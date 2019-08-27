金融業違反勞基法 這三家公司遭罰最多

全國金融業工會聯合總會今 (27) 日表示，根據主管機關勞動部、金管會統計資料顯示，2017.04.20-2019.08.19 兩年多以來，金融業違反勞動基準法遭裁罰件數共計 204 件，裁罰筆數共計 229 筆，其中南山人壽、凱基銀行、花旗銀行居被罰最多前三名。

全金聯根據各地勞工行政主管機關裁罰資料，曾於 2017 年 4 月 25 日第 1 次統計公佈違反勞動基準法裁罰件數最多的金融機構，依序為南山人壽、花旗銀行，元大銀行及國泰世華銀行則並列第三。

本次調查方式則透過勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」逐筆查閱統計，在 2017.04.20-2019.08.19 這段期間，金融業違反勞動基準法遭裁罰件數共計 204 件，裁罰筆數共計 229 筆。

其中，南山人壽裁罰筆數高達 85 筆最多、且連續兩次調查均為違反勞基法裁罰最大戶；凱基銀行首次入榜有 13 筆居次，花旗銀行及元大銀行兩次調查均榜上有名，顯見違法情形仍未有效改善。

國泰金控旗下子公司國泰人壽本次首度上榜，有 5 筆裁罰紀錄，而國泰世華銀行本次則未進榜，顯見已有改善。

南山人壽遭罰最多，且明顯高於其他金融機構，對此，南山人壽表示， 有關該公司受裁罰原因，主要是因為勞政主管機關認定該公司內勤員工加班未經南山工會同意，然而南山工會是由外勤業務員組成，若由外勤業務員組成的工會來決定內勤員工能否加班，恐不盡合理。

南山人壽強調，實際上，該公司內勤員工有高達 99.8% 之比例，皆同意可視工作需要自行申請是否加班，並領取加班費。至於該公司仍受裁罰之爭議，目前正透過行政救濟途徑解決中。

南山人壽進一步指出，因「境界成就計畫」系統上線，公司上下皆全力投入該專案，為感謝同仁的付出，該公司已提升員工關懷服務，不定期提供餐點以慰勞加班同仁，亦加強工作場所夜間安全衛生措施及維護，並提供簽約計程車交通接送服務。而隨著「境界成就計畫」系統已趨向穩定，相關加班情形目前已有效改善。

此外，全國金融業工會聯合總會表示，金融業常見違法態樣依序是：未經工會或勞資會議同意使勞工加班、未依法給付加班費、違法超時工作、未核實記載出勤紀錄、未經工會或勞資會議同意使女性勞工夜間工作。

2011 年開始，政府實施勞動三法（工會法、團體協約法及勞資爭議處理法），根據勞動部統計資料，金融業自 2011 年起迄今，共計有 61 件不當勞動行為裁決之申請，最後有 38 案經裁決會認定構成不當勞動行為。其中，南山人壽依然是構成不當勞動行為的榜首，14 件申請案經裁決認定有 10 件構成不當勞動行為。