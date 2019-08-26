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◆台灣集中市場融資使用率前後30名

台北‧08月26日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00680L 元大美債20正2          914      1144      79.90  
00651R FH香港反1             6500      8548      76.04  
00738U 元大道瓊白銀          8353     12324      67.78  
00708L 元大S&P黃金正2       14699     23393      62.84  
00673R 元大S&P原油反1        9262     15175      61.03  
1529   樂士                  7221     11891      60.73  
00638R 元大滬深300反1        8216     14362      57.21  
00665L 富邦恒生國企正2       2191      3866      56.67  
00656R 國泰中國A50反1        3490      6589      52.97  
00650L FH香港正2             1098      2084      52.69  
3535   晶彩科               10365     19763      52.45  
00653L 富邦印度正2           2865      5475      52.33  
00633L 富邦上証正2          54083    103864      52.07  
00766L 台新MSCI中國正2       2767      5486      50.44  
00637L 元大滬深300正2      228781    454401      50.35  
00677U 富邦VIX             499034    999927      49.91  
3661   世芯-KY               7478     15056      49.67  
3406   玉晶光               12405     25204      49.22  
1598   岱宇                 11272     23246      48.49  
2338   光罩                 30195     63178      47.79  
00672L 元大S&P原油正2       97140    211546      45.92  
2358   廷鑫                  7693     16985      45.29  
2462   良得電               12494     28621      43.65  
6283   淳安                  8864     20415      43.42  
00763U 國票道瓊銅             329       766      42.95  
2461   光群雷               16884     39831      42.39  
2455   全新                 19276     46226      41.70  
2375   智寶                  9534     22879      41.67  
3708   上緯投控              9483     23376      40.57  
00670L 富邦NASDAQ正2         1208      3036      39.79  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0051   元大中型100              0      2375       0.00  
0052   富邦科技                 0      4125       0.00  
0053   元大電子                 0      1622       0.00  
0054   元大台商50               0      2656       0.00  
0055   元大MSCI金融             0     10163       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      2679       0.00  
006204 永豐臺灣加權             0       750       0.00  
00645  富邦日本                 0      4499       0.00  
00657  國泰日經225              0      1328       0.00  
00660  元大歐洲50               0      1632       0.00  
00661  元大日經225              0       981       0.00  
00682U 元大美元指數             0      1036       0.00  
00683L 元大美元指數正2          0      1483       0.00  
00691R 兆豐藍籌30反1            0      1651       0.00  
00701  國泰股利精選30           0      3347       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1490       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0    142065       0.00  
00711B FH彭博新興債             0     92565       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1088       0.00  
00713  元大台灣高息低波         0     26753       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14150       0.00  
00732  國泰RMB短期報酬          0     49318       0.00  
00733  富邦臺灣中小             0      1866       0.00  
00742  新光內需收益             0     11777       0.00  
00767  FH美國金融股             0      1772       0.00  
00774B 新光中國政金綠債         0    127837       0.00  
00775B 新光投等債15+            0      5775       0.00
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