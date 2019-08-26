◆台灣集中市場融資使用率前後30名

台北‧08月26日 交易日 ◆融資使用率前30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 00680L 元大美債20正2 914 1144 79.90 00651R FH香港反1 6500 8548 76.04 00738U 元大道瓊白銀 8353 12324 67.78 00708L 元大S&P黃金正2 14699 23393 62.84 00673R 元大S&P原油反1 9262 15175 61.03 1529 樂士 7221 11891 60.73 00638R 元大滬深300反1 8216 14362 57.21 00665L 富邦恒生國企正2 2191 3866 56.67 00656R 國泰中國A50反1 3490 6589 52.97 00650L FH香港正2 1098 2084 52.69 3535 晶彩科 10365 19763 52.45 00653L 富邦印度正2 2865 5475 52.33 00633L 富邦上証正2 54083 103864 52.07 00766L 台新MSCI中國正2 2767 5486 50.44 00637L 元大滬深300正2 228781 454401 50.35 00677U 富邦VIX 499034 999927 49.91 3661 世芯-KY 7478 15056 49.67 3406 玉晶光 12405 25204 49.22 1598 岱宇 11272 23246 48.49 2338 光罩 30195 63178 47.79 00672L 元大S&P原油正2 97140 211546 45.92 2358 廷鑫 7693 16985 45.29 2462 良得電 12494 28621 43.65 6283 淳安 8864 20415 43.42 00763U 國票道瓊銅 329 766 42.95 2461 光群雷 16884 39831 42.39 2455 全新 19276 46226 41.70 2375 智寶 9534 22879 41.67 3708 上緯投控 9483 23376 40.57 00670L 富邦NASDAQ正2 1208 3036 39.79 ◆融資使用率後30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 0051 元大中型100 0 2375 0.00 0052 富邦科技 0 4125 0.00 0053 元大電子 0 1622 0.00 0054 元大台商50 0 2656 0.00 0055 元大MSCI金融 0 10163 0.00 0057 富邦摩台 0 1256 0.00 0058 富邦發達 0 1049 0.00 0059 富邦金融 0 1243 0.00 006203 元大MSCI台灣 0 2679 0.00 006204 永豐臺灣加權 0 750 0.00 00645 富邦日本 0 4499 0.00 00657 國泰日經225 0 1328 0.00 00660 元大歐洲50 0 1632 0.00 00661 元大日經225 0 981 0.00 00682U 元大美元指數 0 1036 0.00 00683L 元大美元指數正2 0 1483 0.00 00691R 兆豐藍籌30反1 0 1651 0.00 00701 國泰股利精選30 0 3347 0.00 00709 富邦歐洲 0 1490 0.00 00710B FH彭博高收益債 0 142065 0.00 00711B FH彭博新興債 0 92565 0.00 00707R 元大S&P日圓反1 0 1088 0.00 00713 元大台灣高息低波 0 26753 0.00 00731 FH富時高息低波 0 14150 0.00 00732 國泰RMB短期報酬 0 49318 0.00 00733 富邦臺灣中小 0 1866 0.00 00742 新光內需收益 0 11777 0.00 00767 FH美國金融股 0 1772 0.00 00774B 新光中國政金綠債 0 127837 0.00 00775B 新光投等債15+ 0 5775 0.00