海樂影業代理新片《全面攻佔3》票房報捷 下半年營運動能可期

海樂影業 (6688-TW) 電影發行代理的《全面攻佔 3：天使救援》票房報捷，上映不到 5 日，全台累積票房已破新台幣 6000 萬元，刷新前 2 集佳績，加上多部強檔院線片，包括《再見了！小 Q》、《藍波：最後一滴血》、《逃出天堂島》等，將於 9 月起接連上映，有助挹注下半年營運動能。

海樂表示，《全面攻佔 3：天使救援》找來過去曾拍過《限時翻供》雷克羅曼沃 (Ric Roman Waugh) 執導，由動作男星傑瑞德巴特勒領銜主演，除延續前作標準動作爽片風格，加上男主角將劇本修改高達 15 次的高度監製下，增添劇情張力、轟炸動作場面及人物層次等，獲得廣大好評。

此外，台灣在電影宣傳曲方面，也結合拿下金馬獎最佳電影原創歌曲的「四分衛樂團」新單曲，是《全面攻佔 3：天使救援》票房奪冠、且宣傳點閱度高的重要關鍵，也是海樂此次奪得台灣地區電影發行代理權的主要原因。

海樂今年上半年受惠恐怖鉅作《嬰魂不散》、動作新片《酷寒殺手》等多部電影助攻，帶動上半年票房收入營收比重高達 51%，毛利率也因此成功回升至 12.74%。演藝事業方面，上半年包括韓國男團 SHINee 成員珉豪粉絲見面會亞洲區最終場、Highlight 成員李起光個人演唱會等，挹注演藝事業表現，營收比重拉升至 42.5％。

展望下半年，海樂指出，旗下電影版權代理及演藝項目接力啟動，將有助推升新一波營運成長動能，包括《全面攻佔 3：天使救援》、《藍波：最後一滴血》等大片上映播出。演藝活動方面，除日前剛舉辦完畢的日本流行音樂團體可苦可樂 20 週年演唱會外，人氣韓國男團「神話」主唱申彗星將於 8 月底來台舉辦個人見面會，將有助持續推升演藝活動營運動能。