【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

中國週五晚間宣佈針對美國 750 億美元商品課徵 5%~10%，美國總統川普亦表示美國將予以反擊，引發市場對於貿易談判破局擔憂加重，帶動今日台股開盤隨即走跌，加上前波強勢的 PCB 及散熱族群表現疲弱導致台股跌勢加重，終場台股受到貿易衝突升溫及強勢股走勢疲軟影響開低走低，下跌 1.74%。

《國際金融市場焦點分析》

在中國宣佈美國商品加徵關稅之後，美國總統宣佈將對中國已加徵之 2500 億美元商品關稅調高至 30%，導致中美貿易衝突升溫，帶動今日早盤陸股及 A50 指數開盤隨即走跌，加上人民幣重貶至接近 7.15 位置，創下今年以來新低價位，顯示在貿易衝突之下，資金外流速度恐將加快，引發市場擔憂情緒加重，拖累 A50 指數開低走低下跌超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

上週五中國商務部宣布針對 750 億美元美國輸中商品加徵 5% 至 10% 的報復性關稅，同時也針對美製汽車及相關零組件恢復課徵關稅，川普隨即回應，將中國目前已加徵關稅的 2500 億美元商品，調升稅率至 30%，9/1 開始的 3000 億美元商品稅率也調升至 15%，擔憂貿易戰升溫恐傷害全球經濟成長，美股再度重挫，原油等原物料價格追隨下挫，黃金等貴金屬價格因避險需求而走高。

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