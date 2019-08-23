銀行搭開放銀行API熱潮 異業結盟打造金融消費新生態圈

開放銀行 API 蔚為風潮，銀行積極尋求異業結盟打造生態圈，讓金融支付更貼近生活，彰化銀行 (2801-TW) 與超商 APP 合作，推出生活繳費服務；星展則與餐飲訂位平台合作，搭配信用卡促刷優惠，擴展消金市場。

純網銀即將在明年開業上路，為迎戰純網銀，傳統銀行積極推出結合 API(開放應用程式介面)，用戶只要登入銀行 APP，不用另行輸入帳號密碼，就能直接使用其他業者相關服務。

彰銀日前宣布，與超商萊爾富 APP「HI-Life VIP」合作推出生活繳費服務，用戶可隨時透過常用 APP 線上即時繳費功能，隨時繳納信用卡、水、電信、停車費等生活費用。

彰銀解釋，過去要繳費不是親自跑一趟實體分行、超商繳納，就連線上繳納也要先登入銀行網路銀行，才能操作帳戶扣款繳費，藉由開放 API 介接萊爾富的 APP 讓民眾可用常用的 APP 在線上隨時繳費。

彰銀說明，即日起只要透過 APP 的「萊繳費」功能，輸入繳款資訊並選擇扣款銀行帳號，即可迅速繳納各家銀行信用卡費。

彰銀指出，未來也將陸續增加繳費項目，並運用大數據分析會員繳費特性，持續優化服務功能，讓會員可以體驗更多元、安全的金融服務。

星展銀行日前宣布，利用 API 串接自家 APP 與餐廳訂位平台，用戶下載並登入 APP 即可連結 EZTABLE 找餐廳、看評價並訂位，利用信用卡支付結帳還能享有消費折扣。