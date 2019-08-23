【華冠投顧】盤後分析：雍智狂飆完，表哥接棒攻上漲停板



◆大盤解讀

受制月線反壓，台股今天還是收在平盤附近，終場小漲 8 點，尚未突破橫向整理態勢。不過我認為整理已接近尾聲，尤其這週就有 2 天的成交量低於 1100 億元，通常壓縮到最後就代表多空即將表態。

目前國際不確定性大多偏向有利股市的方向發展，加上月線扣抵值接下來一路向下，也代表月線即將走平甚至翻揚，外資遲早會認錯回補，屆時在內外資齊心力下，台股波段還有高點可期，投資朋友不用預設立場。

◆操作策略

雍智科技 (6683)，今天早盤再創新高 229 元，還原息值後單週最大漲幅來到 46%，不過今天開始分盤交易將影響流動性，故建議有跟單的投資朋友見好就收分批獲利了結，把資金轉往其他剛起漲的個股。

月中資料裡分享的「表哥」台表科 (6278)，受惠美光轉單，上半年獲利大增，投信近一個月持續吸籌碼。昨天也在節目當中直接公開分享給所有投資朋友，今天開小高後震盪走高，終場攻上漲停板，昨天有聽節目的今天馬上賺到一根紮紮實實的紅 K 棒。

下週比賽投組會維持 8 檔，昨天節目中除了台表科外還再公布了 3 檔，至於完整投組清單會在今晚節目完全揭曉，其中包括另一檔同樣也在今天攻上漲停板的會員持股，請有興趣的投資朋友可以好好留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

