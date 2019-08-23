【倫元投顧】 9月中前仍有機會挑戰季線

◆盤勢分析

市場觀望今晚 Fed 主席鮑爾談話，台股今天小紅小黑整理，終場以上漲 8 點收在 10538 點，成交量為 1081 億。

短線而言，若今晚 Fed 主席鮑爾談話偏鴿，則下週有機會沿 5 日線上去挑戰 10600~10660；反之若今晚談話偏鷹造成美股下跌，則下週台股有機會先回測 10 日線上下或年線上下，之後仍會在 9 月初公佈 8 月營收利多和預期 9 月 18 日 Fed 降息一碼下，再拉上來季線 10660 上下。

波段而言，除非這波反彈能夠上來回補 8 月 2 日的空方缺口 10641~10714，指數才有機會再挑戰 11000 上下；否則當 9 月蘋果新機發表前後~ Fed 利率決策會議前後，最慢撐到 10 月初，將因美國第四季總經可能向下、加上大多數心電子準備開始步入淡季，屆時需特別小心另一波段回檔修正，若 10641~10714 缺口無法上來回補，則反彈完必下去破 10180 點。

王信傑 分析師

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