神盾：光學指紋辨識夯

【撰文／陳子榕】

屏下光學式指紋辨識應用今年展現強勁成長力道，目前市場占有率由聯發科轉投資的陸廠匯頂領先，台廠中大致以神盾 (6462) 發展腳步最快，不過神盾繼與思立微興訟後，匯頂再於 7 月就光學式螢幕下指紋感測產品對神盾提告，神盾已接洽當地律師事務所，且未見客戶因訴訟消息而有大動作，加上相似案件先前即遭駁回，因此估計影響不致持久。

智慧型手機愈來愈強調高屏占比，神盾的大客戶、三星，也逐漸在更多的機種採用屏下指紋辨識，加上部分機種在做轉換，目前出貨量已拉升，預期整體下半年出貨量將會放大，神盾在下半年的重點，將會著重在智慧型手機／平板的產品。

神盾逐漸放量給首家陸廠客戶

神盾去年以電容式產品為主，但今年也開始出貨 AMOLED 光學式產品，上半年主要是出貨給韓國大廠三星數款機型，下半年預計對其出貨機型會再增加，帶動出貨量增長。同時，神盾 7、8 月開始逐漸放量給首家陸廠客戶，預計年底前會增加對第二家陸廠出貨。

值得注意的是，神盾日前展示其 LCD 全屏多點光學指紋辨識方案，可讓使用者更隨意觸按，同時可進行多手指辨識，且能開發 LCD 面板應用更廣大的市場，另外，該公司也正開發 AMOLED 大面積光學指紋辨識方案，後續有望搶占更多商機。

神盾 Q2 獲利季增 76%

神盾第二季獲利達 2 . 3 6 億元， 較上季大增 76.12%，來到近四季高點；展望下半年，神盾預期，第三季營收可望優於上季，且動能將延續第四季。神盾第二季稅後淨利 2.36 億元，季增 76.12%，較去年同期則下滑 19.73%，每股盈餘 3.46 元；累計上半年稅後淨利 3.7 億元，年減 27.6%，每股盈餘 5.42 元。

來源：《萬寶週刊》 1347 期

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