Winklevoss 兄弟旗下交易所Gemini進軍澳洲

Winklevoss 兄弟其線下加密貨幣交易所 Gemini 日前釋出官方消息稱，澳洲居民現已可使用該平台購買、銷售或儲存加密貨幣。官方 8 月 21 日表示，Gemini 的手機應用程式目前已上架 iOS 和 Android 程式商店，並開放澳洲居民下載使用。

據了解，澳洲居民現階段可透過 Gemini 交易比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、比特幣現金（BCH）、萊特幣（LTC）和 Zcash（ZEC），唯獨未在澳洲開放自家穩定幣 GUSD 的交易。

除了澳洲以外，Gemini 目前正為美國 49 州、華盛頓特區、波多黎各、加拿大、香港、新加坡、韓國和英國等地的用戶提供服務。

此前，Gemini 創始人 Tyler 和 Cameron Winklevoss 表示，有意願加入 Facebook 的加密貨幣項目 Libra。而當被問及「曾跟前哈佛同學、Facebook 創始人 Mark Zuckerberg 積怨」，Winklevoss 兄弟表示，不希望因為個人爭議糾紛而阻礙潛在合作機會。

Gemini 成立於 2014 年，是全球家獲得許可的以太幣交易所，目前是受紐約州金融服務部監管的信託公司。 CoinMarketCap 數據顯示，Gemini 同時也是全球排名第 81 的加密貨幣交易所，24 小時交易量超過 3580 萬美元。

長期以來，Gemini 不斷擴展事業版圖，近日更是動作頻頻。區塊客 7 月上旬曾報道，Winklevoss 兄弟所創辦的加密貨幣交易所 Gemini 正計畫向美國金融業監管局（FINRA）申請為經紀自營商（Broker Dealer）。

同時，這也將是 Gemini 成為一家合規「替代性交易系統」（Alternative Trading System）所佈局的首步棋，以便能在其平台上開放代幣化證券交易。

在更早之前，Gemini 表示正與代幣化證券合規平台 Harbour 合作，允許機構投資者使用 Gemini 的穩定幣 GUSD 購買證券，並通過 GUSD 獲得以美元計價的股息，打算在自身的平台上促成此類證券交易。

圖片來源：

winklevoss-gemini: mashable

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