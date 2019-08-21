公勝保經力拚明年上櫃 強攻產銷分離 攜手保誠推外幣終身壽險

公勝保經在今 (2019) 年 3 月登錄興櫃，預定最快年底遞件申請上櫃，力拚明年可以掛牌上櫃。同時，公勝保經也迎向產銷分離的新趨勢，再度攜手保誠人壽推外幣終身壽險。

投資市場波動加劇，數位科技來勢洶洶，不管是壽險業或是銀行業都面臨經營挑戰。以壽險業為例，根據壽險公會的統計數字，相較於去年同期，2019 上半年 1 到 6 月整體壽險業新契約保費僅成長 0.2%。其中來自業務員通路的保費衰退 6%，經代通路則逆勢成長 13.5%，由此可以看出，經代通路已是不可漠視的通路。

公勝保經向來是各大產壽險公司爭相合作的績優公司，如何能在滲透度高居世界第一的台灣保險市場突圍，一直是公勝保經總經理蔡聖威思考的策略目標，因此在 2018 年 1 月延攬了業界知名精算師李正偉擔任戰略長一職後，於下半年起陸續與壽險公司合作，開展商品開發合作計畫。

公勝保經聯手保誠人壽於今年上半年初試啼聲，合作推出「一路勝外幣終身保險」，有別於以往經代通路單向式的商品上架與推廣，就上半年度的新契約保費收入來看，保誠人壽的經代通路成長率高達 111.4％，成了「產銷分離、量身打造」的商品開發模式的最佳印證。

公勝保經戰略長李正偉表示，在現今台灣保險業產銷分離的發展趨勢越來越明顯的情況下，保誠人壽深耕經代通路的決心與更多資源的投入，在今年上半年的業績成長上得到了充足的展現，保誠人壽經代通路的亮眼績效也讓經代公司對於未來的合作關係深具信心與期待。

因此，保誠人壽下半年再趁勢推出「六代勝外幣終身壽險」，瞄準台灣社會目前高齡化社會的保險與保障需求，以更彈性的規劃，可以同時滿足國人的家庭保障、退休規劃、以至於高淨值人士的財富傳承等不同階段與不同層次的保險需求。