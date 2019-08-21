MHI Vestas拚離岸風電本土化 士電組裝配電盤

鉅亨網編輯陳于晴 2019年8月21號19點15分

為落實政府要求的離岸風電本土化，MHI Vestas 今 (21) 日宣布與三菱電機簽訂附條件採購合約，並由台灣製造商士林電機 (1503-TW) 進行組裝配電盤，預計 2022 年首批設備交貨。

MHI Vestas 今天舉行簽約記者會，宣布與三菱電機及士林電機簽署採購合約。共同執行長克羅斯各（Lars Bondo Krogsgaard）表示，已實現承諾推動離岸風電本土化，將為台灣創造 92 億元的產值，以及 5300 個工作機會。

MHI Vestas 指出，高壓配電盤是離岸風機的關鍵電氣零件，用於幫助控制和保護電氣設備，其組裝和測試將在士林電機位於新竹的工廠進行，預計 2022 年首批設備交貨，將安裝在 2023 年、2024 年開始營運的風場。

三菱電機電力産業系統事業本部副本部長高澤範行指出，與士林電機有非常久遠且密切的合作關係，有信心能共同運用成熟的技術供應配電盤。

士林電機副營運長楊圳卿也表示，很高興與三菱電機共同合作，支援並參與 66kV 配電盤的組裝和測試，也很榮幸能藉由 MHI Vestas 的計畫為台灣的再生能源和經濟發展做出貢獻。

MHI Vestas 於去年 10 月與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）正式簽署了本土化合約，現已完成三份本土化合約簽署，包括 CS Wind 和金豐塔架製造合約，以及上緯葉片材料供應合約。

MHI Vestas 計劃為台灣 3 座即將建設的離岸風場提供 9 MW 的風機平台，總發電量為 900 MW。