【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股結束連三紅 台股跟進休整

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 5 點至 10490 點。價差方面，台指期為逆價差 - 35.8 點，電子期逆價差 - 2.07 點，金融期為逆價差 - 0.93 點。現貨部分，三大法人賣超 25.85 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2777 口至 14334 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 439 口至 42222 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 144 口至 13190 口。

美債殖利率持續下跌，不僅川普呼籲聯準會降息，白宮亦傳出考慮減稅刺激經濟，經濟衰退疑慮再起，週二美股結束此前連三紅而收黑。面對美股短線休整，週三台股追價意願與力道明顯轉弱，檯面上雖有電子三王力守平盤之上，但其餘大型權值股表現相對疲弱，多空力道陷入對峙僵局，指數也落在平盤附近狹幅整理，終場加權指數收在 10525.8 點，上漲 3.3 點或 0.03%，成交量能縮減至 1091.5 億。由技術面來觀察，目前上方季線橫阻，月線持續下壓，短線指數大漲可能性不大，美股短線休整給了台股回測下方 5 日線與 10 日線的機會，後勢發展視下檔支撐是否強勁而定。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 升至 1.2。買權平均隱含波動率由 18.77% 降至 11.86%，賣權平均隱含波動率由 22.5% 降至 16.51%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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