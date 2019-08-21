【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

歐洲政局不穩，美中貿易僵局無明顯進展，市場觀望美聯儲主席在傑克森洞央行年會上釋出更多貨幣政策指引，美股結束連續三日上漲收跌，台股在缺乏進一步訊息刺激下，陷入震盪整理，類股中依舊以鴻海及大立光帶領的電子股表現較為強勢，金融股持續受利率走跌所壓抑，收盤指數微漲 3.3 點。

《國際金融市場焦點分析》

美國國務卿蓬佩奧週二表示，中國態度仍相當強硬，短期要達成協議非常困難，川普也表示，即使短期對美國經濟可能造成傷害，但仍然必須有人採取行動挑戰中國，而早前雖然美國商務部將華為禁令的特別許可續延 90 天，但將另外 46 家華為子公司列入黑名單，顯示美中貿易僵局短期間難以解決，週二中國股市深圳概念股仍有多檔漲停，不過在面臨 2900 點關卡，資金趨於謹慎觀望，指數大致維持震盪整理。

《國際商品市場焦點分析》

受到北方聯盟黨對於義大利總理提出不信任案，導致義大利總理孔蒂於昨日宣佈請辭，市場擔憂義大利之政治衝擊將再度出現升溫，加上近期多位聯準會官員整體談話偏向鴿派，導致市場擔憂週四開始的全球央行年會，聯準會主席鮑威爾對於經濟描述之談話恐將沒有先前會議上樂觀，使得市場擔憂全球經濟下滑將會持續，帶動昨日輕原油呈現小幅下跌、黃金及白銀期貨則同步呈現上漲。

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