「國泰美國道瓊正2」受益憑證自2019.08.22上市

國泰證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍證券投資信託基金」受益憑證於本（108）年 8 月 22 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00852L）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 108 年 8 月 22 日。

四、事務代理機構：國泰證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：國泰證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：70763944。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文名稱：國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍證券投資信託基金。

(二) 基金中文簡稱：國泰美國道瓊正 2。

(三) 基金英文名稱：Cathay DJIA Daily Leveraged 2X ETF。

(四) 基金英文簡稱：Cathay DJIA Lev 2X ETF。

(五) 證券代碼：00852L。

(六) 國際證券編碼（ISIN）：TW00000852L2。

(七) 基金統一編號：76325112。

(八) 基金成立日期：108 年 8 月 15 日。

(九) 每日漲跌幅限制：無。

(十) 基金保管機構：中國信託商業銀行股份有限公司。