金流全面上線＋新手遊上市挹注獲利，智冠及網龍今年業績會比去年好

【財訊快報／記者戴海茜報導】智冠 (5478) 及網龍 (3083) 下午同步舉行法說會，發言人鍾興博指出，旗下子公司陸續轉虧為盈，減輕集團業外包袱，推升第二季獲利創 6 年來同期新高。展望下半年，旗下網龍除推新款手遊《黃易 M》外，《吞食天地 M》也將在本季越南上市，屆時將可挹注獲利，智冠跟網龍今年全年營運表現都會比去年好。智冠第二季營收 13.61 億元，季減 9.1%、年增 20.1%，稅後純益 1.3 億元，季減 23.2%，每股純益 1.06 元，獲利表現創六年來同期最高。



智冠累計上半年合併營收 28.60 億元，年增 20.39%，稅後純益 2.99 億元，年增 64.6%，每股純益 2.45 元。



網龍自製研發經典端遊改編手遊《吞食天地 M》持續帶來穩定營運貢獻，5 月再推出新作《戀愛盒子 M》搶市，並開啟《吞食天地 M》泰國市場營運，成功獲得泰國玩家熱烈青睞，成績亮眼，致上半年獲利 6263 萬元，較去年同期虧損 3397 萬元，年增幅達 284.35%，每股盈餘 0.73 元。



鍾興博指出，智冠集團聚焦遊戲通路、營運、研發、行銷、美術代工以及金流事業等六大市場，今年以來都有收穫；其中，智冠負責遊戲通路，子公司遊戲新幹線負責營運，網龍致力於遊戲開發，智凡迪以行銷為主，智樂堂則是美術代工，藍新科技提供金流服務。



展望未來，鍾興博表示，智冠獲利主要成長動能來自網龍下半年大作《黃易 M》，該遊戲預計第四季上市，預料月營收貢獻至少可破億元，將有助於公司獲利提升，對整體下半年營運持樂觀態度。



此外，網龍目前已上市的《吞食天地 M》除持續在台灣熱銷外，第二季已經在泰國授權給當地遊戲代理商上市，智冠集團可分享營運分潤，第三季則預計在越南上市，估計下半年開始認列相關業績。



金流部分，目前智冠旗下藍新科技已與國內最大的連鎖量販店合作，負責提供多合一 POS 機器以及後台金流處理系統，預計第四季起全面上線，智冠則向銀行、信用卡公司收取手續費，盼明年該事業群有望顯著貢獻獲利。



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