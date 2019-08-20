【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國延長華為禁令寬限期 90 天，美股科技及半導體類股再度大漲，激勵週二台股 IC 設計、光通訊族群走高，雖然聯發科漲多拉回，同時金融股在富邦及國泰金領跌下表現疲弱，使得指數早盤呈現開高走低態勢，不過大立光止跌反彈，同時台積電也有近 1% 的漲幅，支撐指數收盤上漲 0.32%。

《國際金融市場焦點分析》

美國商務部宣佈，將會把華為禁令寬限期再延長 90 天，不過也將另外 46 家華為子公司添加進貿易黑名單中，使得美中貿易關係依舊蒙上一層陰影，週二也是中國股市兩融標的股票數量擴容，以及取消最低維持擔保比例實施的首日，滬深兩市兩融餘額重上 9000 億大關，深圳本地概念股持續受到政策利多發酵推升，不過證券及銀行等權重股則表現疲弱，拖累指數於午後翻黑走跌，滬指止步於 2900 關卡前。

《國際商品市場焦點分析》

葉門胡賽叛軍週末以無人機對沙烏地阿拉伯最大油田發動攻擊，引發市場對於原油市場供給緊縮出現擔憂，加以昨日美國宣佈延長 90 天華為供貨相關許可，帶動市場對於中美雙方展開貿易相關通話有所期待，市場樂觀情緒升溫，帶動輕原油及布侖特原油分別上漲 2.43%、1.88%；另外，受到華為供貨許可證再度展延，推升市場風險偏好回溫，導致昨日黃金期貨下跌 0.79%。

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