【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

上週五美股連續兩日強彈，尤其費半指數大漲近 3%，激勵週一台股由電子股領軍衝鋒，IC 設計龍頭聯發科布局 5G 傳出佳音，市場傳出向晶片代工廠台積電追加訂單，激勵股價大漲逼近漲停，也帶動相關族群走高，雖然大立光表現疲軟，不過在台積電及鴻海溫和走高下，加權指數收盤上漲 0.65%。

《國際金融市場焦點分析》

中國人行決定將貸款市場報價利率改為按公開市場操作利率加點形成的方式產生，由於目前最有可能參考的 MLF 利率低於現行 LPR 水準，因此被認為是人行潛在降息，另外，中國國務院發布關於支持深圳建設成中國特色社會主義先行示範區的意見，激勵相關概念股迎來漲停潮，加上中證協公布證券商上半年整體營收及淨利較去年同期大幅增長，在龍頭券商大漲帶領下，上証指大漲超過 2% 逼近 2900 關卡。

《國際商品市場焦點分析》

受到市場傳出德國將加大發行債券，以支持財政政策，加上美國總統川普表示，將與習近平進行通話，市場預期短期內貿易衝突將有望緩和，此外，Nvidia 公佈最新財報數據，受到車用及電玩產品營收超越市場預期，帶動 Nvidia 股價大漲超過 6%，激勵美股上揚，整體而言，受到利多消息持續釋出，帶動市場風險偏好升溫，推升週五輕原油期貨及布侖特原油期貨分別上漲 0.72%、0.7%。

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