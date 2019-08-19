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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/16  108/08/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.29190   10.27580   0.01610    0.15668
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.08080   10.06500   0.01580    0.15698
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.39690   10.38390   0.01300    0.12519
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19130   10.17910   0.01220    0.11985
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.15380   10.14620   0.00760    0.07490
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.15990   10.15350   0.00640    0.06303
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.15730   10.15160   0.00570    0.05615
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.26610   10.25740   0.00870    0.08482
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.74320    9.73780   0.00540    0.05545
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.74320    9.73780   0.00540    0.05545
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.74490    9.74180   0.00310    0.03182
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.74490    9.74180   0.00310    0.03182
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.88130    9.87260   0.00870    0.08812
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.88130    9.87260   0.00870    0.08812
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.69430   10.68840   0.00590    0.05520
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.49500   10.48920   0.00580    0.05529
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.61580   10.61060   0.00520    0.04901
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.50280   10.49770   0.00510    0.04858
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.75000   21.66000   0.09000    0.41551
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.83000   20.94000  -0.11000   -0.52531
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.82290   43.66990   0.15300    0.35036
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.39860   40.43530  -0.03670   -0.09076
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.87520    9.87340   0.00180    0.01823
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.41330   10.41070   0.00260    0.02497
中國信託台灣活力基金                                               13.40000   13.33000   0.07000    0.52513
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.73000   10.67000   0.06000    0.56232
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.22130   10.24560  -0.02430   -0.23717
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21920   10.21540   0.00380    0.03720
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09610    9.13080  -0.03470   -0.38003
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42200   10.41920   0.00280    0.02687
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.24690    9.28310  -0.03620   -0.38996
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.66490   11.58790   0.07700    0.66449
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.85750    9.81680   0.04070    0.41460
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.03460   11.07370  -0.03910   -0.35309
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.58880    9.65110  -0.06230   -0.64552
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              48.44980   48.08700   0.36280    0.75447
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  44.05380   43.78320   0.27060    0.61805
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.69150   48.49620   0.19530    0.40271
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.42190   49.25830   0.16360    0.33213
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
中國信託智能運動基金-美元                                          10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04110   11.04090   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.45490   10.43010   0.02480    0.23777
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.57480    9.59190  -0.01710   -0.17828
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.60880   10.58390   0.02490    0.23526
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71460    9.73240  -0.01780   -0.18289
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.59390   40.60130  -0.00740   -0.01823
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.48940   41.27570   0.21370    0.51774
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    46.16320   45.82350   0.33970    0.74132
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.35700   46.13620   0.22080    0.47858
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.24080   45.95120   0.28960    0.63023
元大2001基金                                                       64.44000   64.14000   0.30000    0.46773
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.31110   48.99740   0.31370    0.64024
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.60520   46.38610   0.21910    0.47234
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.44000   20.37000   0.07000    0.34364
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.73090   11.73010   0.00080    0.00682
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.74150   10.73220   0.00930    0.08666
元大上證50基金                                                     32.17000   32.13000   0.04000    0.12449
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.50000   10.33000   0.17000    1.64569
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.30000    9.14000   0.16000    1.75055
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.58000   12.52000   0.06000    0.47923
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.49900   11.43400   0.06500    0.56848
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.80800   15.71700   0.09100    0.57899
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.06200   11.00200   0.06000    0.54536
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.57400   10.50800   0.06600    0.62809
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.92000    2.92000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.96580   46.95230   0.01350    0.02875
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.09830   11.09270   0.00560    0.05048
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.09040   10.08530   0.00510    0.05057
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.14600   10.13280   0.01320    0.13027
元大巴西指數基金                                                    6.85000    6.83200   0.01800    0.26347
元大日經225基金                                                    25.98000   25.95000   0.03000    0.11561
元大台商收成基金                                                   22.48000   22.39000   0.09000    0.40197
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.76000   11.89000  -0.13000   -1.09336
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.54000   37.71000   0.83000    2.20101
元大台灣中型100基金                                                32.78000   32.59000   0.19000    0.58300
元大台灣加權股價指數基金                                           25.47600   25.24700   0.22900    0.90704
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.18000   10.08000   0.10000    0.99206
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.09000    9.99000   0.10000    1.00100
元大台灣卓越50基金                                                 80.22000   79.48000   0.74000    0.93105
元大台灣金融基金                                                   18.06000   17.84000   0.22000    1.23318
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.69000   31.41000   0.28000    0.89144
元大台灣高股息基金                                                 26.95000   26.74000   0.21000    0.78534
元大台灣電子科技基金                                               35.68000   35.39000   0.29000    0.81944
元大全球ETF成長組合基金                                            10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.05000   14.99000   0.06000    0.40027
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.76000   22.81000  -0.05000   -0.21920
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.49000   13.43000   0.06000    0.44676
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.34000   13.28000   0.06000    0.45181
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.21800   12.15800   0.06000    0.49350
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.38000    8.32000   0.06000    0.72115
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.30000    6.26000   0.04000    0.63898
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.87000    6.84000   0.03000    0.43860
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.00700    8.03300  -0.02600   -0.32366
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.07000   13.12000  -0.05000   -0.38110
元大全球農業商機基金                                               17.60000   17.56000   0.04000    0.22779
元大印尼指數基金                                                    9.53200    9.53500  -0.00300   -0.03146
元大多多基金                                                       17.44000   17.34000   0.10000    0.57670
元大多福基金                                                       53.67000   53.41000   0.26000    0.48680
元大亞太成長基金                                                    8.41000    8.46000  -0.05000   -0.59102
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.54270    9.51150   0.03120    0.32802
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.62010    7.59520   0.02490    0.32784
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.58600    8.67100  -0.08500   -0.98028
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.54000    9.64000  -0.10000   -1.03734
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.94000    9.03000  -0.09000   -0.99668
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.54000    9.64000  -0.10000   -1.03734
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.76700    9.90400  -0.13700   -1.38328
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20940   10.20580   0.00360    0.03527
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43220   10.43110   0.00110    0.01055
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18480   10.18370   0.00110    0.01080
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.60910   10.60700   0.00210    0.01980
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35880   10.35680   0.00200    0.01931
元大卓越基金                                                       43.20000   43.06000   0.14000    0.32513
元大店頭基金                                                        8.59000    8.53000   0.06000    0.70340
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49880   10.49820   0.00060    0.00572
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.95280    9.96460  -0.01180   -0.11842
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.07700   33.00030   0.07670    0.23242
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   47.49050   47.07560   0.41490    0.88135
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.19760   15.31410  -0.11650   -0.76074
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.82110   27.39420   0.42690    1.55836
元大美國政府7至10年期債券基金                                      44.13460   43.90930   0.22530    0.51310
元大高科技基金                                                     19.93000   19.88000   0.05000    0.25151
元大得利貨幣市場基金                                               16.33700   16.33680   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04050   12.04030   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
元大富櫃50基金                                                     12.68000   12.57000   0.11000    0.87510
元大華夏中小基金                                                    7.17000    7.14000   0.03000    0.42017
元大新中國基金-人民幣                                               9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
元大新中國基金-美元                                                 8.74400    8.72000   0.02400    0.27523
元大新中國基金-新台幣                                               8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
元大新主流基金                                                     25.23000   25.16000   0.07000    0.27822
元大新東協平衡基金-美元                                             9.29600    9.29900  -0.00300   -0.03226
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.95270   10.94520   0.00750    0.06852
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.86260    9.84890   0.01370    0.13910
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.41050   11.39350   0.01700    0.14921
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.35660    9.34270   0.01390    0.14878
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.66830   10.65070   0.01760    0.16525
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.87100    9.85470   0.01630    0.16540
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.03340   11.01410   0.01930    0.17523
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.21810   10.20030   0.01780    0.17450
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.20000   10.18230   0.01770    0.17383
元大新興亞洲基金                                                   10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.68570    9.65860   0.02710    0.28058
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97530    8.95020   0.02510    0.28044
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.13590   10.10660   0.02930    0.28991
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.40730    9.38010   0.02720    0.28998
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17380   15.17360   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.52000   37.34000   0.18000    0.48206
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
元大實質多重資產基金-美元                                           8.07100    8.03200   0.03900    0.48556
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.63000   12.73000  -0.10000   -0.78555
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.14000   16.88000   0.26000    1.54028
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
元大摩臺基金                                                       37.53000   37.19000   0.34000    0.91422
元大標普500基金                                                    27.12000   27.02000   0.10000    0.37010
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.65000   12.68000  -0.03000   -0.23659
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.81000   33.61000   0.20000    0.59506
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.12000   21.03000   0.09000    0.42796
元大標智滬深300基金                                                17.62000   17.54000   0.08000    0.45610
元大歐洲50基金                                                     24.05000   24.10000  -0.05000   -0.20747
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.14430    9.15670  -0.01240   -0.13542
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30150   10.30140   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.48000   15.44000   0.04000    0.25907
日盛上選基金                                                       36.08000   35.76000   0.32000    0.89485
日盛小而美基金                                                     18.47000   18.37000   0.10000    0.54437
日盛中國內需動力基金                                                9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.28090   12.29690  -0.01600   -0.13011
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78200    9.79480  -0.01280   -0.13068
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.50290   12.52680  -0.02390   -0.19079
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.95370    9.97280  -0.01910   -0.19152
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.38750   11.40630  -0.01880   -0.16482
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.04850    9.06340  -0.01490   -0.16440
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       12.12000   12.05000   0.07000    0.58091
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛全球抗暖化基金                                                 11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.53680   10.53510   0.00170    0.01614
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35540    9.39660  -0.04120   -0.43846
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.36220   10.35750   0.00470    0.04538
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20040    9.23860  -0.03820   -0.41348
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50800    2.51130  -0.00330   -0.13141
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64500    1.64720  -0.00220   -0.13356
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38680    0.38760  -0.00080   -0.20640
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25420    0.25470  -0.00050   -0.19631
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.83860   12.85970  -0.02110   -0.16408
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.31220    8.32590  -0.01370   -0.16455
日盛亞洲機會基金                                                    6.88000    6.90000  -0.02000   -0.28986
日盛首選基金                                                       17.87000   17.77000   0.10000    0.56275
日盛高科技基金                                                     19.01000   18.87000   0.14000    0.74192
日盛貨幣市場基金                                                   14.84540   14.84510   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     41.92000   41.69000   0.23000    0.55169
日盛精選五虎基金                                                   36.38000   36.30000   0.08000    0.22039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55560   13.55540   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.92000   32.57000   0.35000    1.07461
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.69000    8.59000   0.10000    1.16414
台新MSCI中國基金                                                   18.93000   18.84000   0.09000    0.47771
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.66000   19.66000   0.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23230   14.23210   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     48.11000   47.83000   0.28000    0.58541
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.54900    0.54790   0.00110    0.20077
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.21300   17.17700   0.03600    0.20958
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31780    0.31620   0.00160    0.50601
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
台新主流基金                                                       25.42000   25.46000  -0.04000   -0.15711
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.35000   24.15000   0.20000    0.82816
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78000    0.77380   0.00620    0.80124
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.16000   17.10000   0.06000    0.35088
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54880    0.54690   0.00190    0.34741
台新台灣中小基金                                                   37.75000   37.42000   0.33000    0.88188
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.12920   11.14280  -0.01360   -0.12205
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.09330   10.11950  -0.02620   -0.25891
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.71390   11.70520   0.00870    0.07433
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.60690    8.64550  -0.03860   -0.44648
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27910    0.28040  -0.00130   -0.46362
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70250   12.69570   0.00680    0.05356
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40700    0.40690   0.00010    0.02458
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.14000   40.18000  -0.04000   -0.09955
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.70000   43.55000   0.15000    0.34443
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13580   11.13560   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.32430   33.26200   0.06230    0.18730
台新智慧生活基金-美元                                              10.39660   10.44100  -0.04440   -0.42525
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.97630    8.00780  -0.03150   -0.39337
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.30290    8.33480  -0.03190   -0.38273
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.10310    9.09330   0.00980    0.10777
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48720    9.47610   0.01110    0.11714
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.58370   11.49170   0.09200    0.80058
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36330    0.36040   0.00290    0.80466
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.17650    8.14860   0.02790    0.34239
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27070    0.26970   0.00100    0.37078
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.29000    5.29000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.02000   22.96000   0.06000    0.26132
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.47750   10.52890  -0.05140   -0.48818
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.01420   10.05600  -0.04180   -0.41567
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.16260   10.20480  -0.04220   -0.41353
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.53210   10.53540  -0.00330   -0.03132
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.05620   10.05190   0.00430    0.04278
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.20940   10.20480   0.00460    0.04508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.56020   45.24230   0.31790    0.70266
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     45.18480   45.06250   0.12230    0.27140
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.87670   39.84520   0.03150    0.07906
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38490   11.38420   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.08240   10.08860  -0.00620   -0.06146
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.30600    9.30280   0.00320    0.03440
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.96560   10.96180   0.00380    0.03467
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.79610    7.79870  -0.00260   -0.03334
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.25690    9.26000  -0.00310   -0.03348
永豐中小基金                                                       53.77000   53.46000   0.31000    0.57987
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.81170    1.81590  -0.00420   -0.23129
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.53420    2.54010  -0.00590   -0.23227
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19570    8.22040  -0.02470   -0.30047
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12360   11.15700  -0.03340   -0.29936
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.74000    4.75000  -0.01000   -0.21053
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.17000   21.22000  -0.05000   -0.23563
永豐主流品牌基金                                                   18.35000   18.45000  -0.10000   -0.54201
永豐永豐基金                                                       33.14000   32.94000   0.20000    0.60716
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.22110    9.19130   0.02980    0.32422
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.74420    9.71270   0.03150    0.32432
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.19920    9.16870   0.03050    0.33265
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.72380    9.69160   0.03220    0.33225
永豐亞洲民生消費基金                                               11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
永豐南非幣2021保本基金                                             14.16260   14.15510   0.00750    0.05298
永豐貨幣市場基金                                                   13.94780   13.94760   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.14130    2.14260  -0.00130   -0.06067
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.65350    2.65500  -0.00150   -0.05650
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80150    7.81130  -0.00980   -0.12546
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.97150   10.98510  -0.01360   -0.12380
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.17500    7.18040  -0.00540   -0.07520
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.54640   11.55510  -0.00870   -0.07529
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.82000    7.81000   0.01000    0.12804
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.17000   18.15000   0.02000    0.11019
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.26000   52.78000   0.48000    0.90944
永豐領航科技基金                                                   39.14000   38.90000   0.24000    0.61697
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.50000   11.61000  -0.11000   -0.94746
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.99000   11.09000  -0.10000   -0.90171
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
永豐趨勢平衡基金                                                   41.60000   41.42000   0.18000    0.43457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.91640   11.91560   0.00080    0.00671
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74160    9.74200  -0.00040   -0.00411
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39220   10.39260  -0.00040   -0.00385
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83570    9.83850  -0.00280   -0.02846
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.32370   10.32660  -0.00290   -0.02808
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79350    9.79680  -0.00330   -0.03368
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.57280   10.57630  -0.00350   -0.03309
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83850    9.84390  -0.00540   -0.05486
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.40130   10.40710  -0.00580   -0.05573
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.08000   19.09000  -0.01000   -0.05238
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.87000   18.89000  -0.02000   -0.10588
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07290   10.06900   0.00390    0.03873
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07290   10.06900   0.00390    0.03873
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01360   10.01260   0.00100    0.00999
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01360   10.01260   0.00100    0.00999
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21440   10.21340   0.00100    0.00979
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21420   10.21330   0.00090    0.00881
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07870   10.07690   0.00180    0.01786
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07870   10.07690   0.00180    0.01786
兆豐國際生命科學基金                                               14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.31300   10.28180   0.03120    0.30345
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.47690   10.44590   0.03100    0.29677
兆豐國際全球基金                                                   30.11000   30.11000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50940   10.50880   0.00060    0.00571
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.32420   10.33580  -0.01160   -0.11223
兆豐國際國民基金                                                   22.95000   22.96000  -0.01000   -0.04355
兆豐國際第一基金                                                   13.10000   13.05000   0.05000    0.38314
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76620   10.78900  -0.02280   -0.21133
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21750    8.23490  -0.01740   -0.21130
兆豐國際萬全基金                                                   20.50000   20.44000   0.06000    0.29354
兆豐國際電子基金                                                   26.15000   26.08000   0.07000    0.26840
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.39000   21.20000   0.19000    0.89623
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.81000   15.97000  -0.16000   -1.00188
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.90000   35.91000  -0.01000   -0.02785
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56370   12.56350   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.73940    9.72030   0.01910    0.19650
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.72510    9.71130   0.01380    0.14210
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.85930    9.83460   0.02470    0.25115
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.75230    9.73270   0.01960    0.20138
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.75540    9.72920   0.02620    0.26929
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.73960    9.72060   0.01900    0.19546
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.72770    9.71390   0.01380    0.14206
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.86770    9.84300   0.02470    0.25094
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.75680    9.73710   0.01970    0.20232
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.76320    9.73700   0.02620    0.26908
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.77130   10.79760  -0.02630   -0.24357
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.51820   10.53960  -0.02140   -0.20304
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.77100   10.79350  -0.02250   -0.20846
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.45380   10.47940  -0.02560   -0.24429
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.58300   10.60450  -0.02150   -0.20274
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.57080   10.59300  -0.02220   -0.20957
合庫台灣基金                                                       11.86000   11.82000   0.04000    0.33841
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.69490   11.69720  -0.00230   -0.01966
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.61610   12.61860  -0.00250   -0.01981
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.24960   11.25270  -0.00310   -0.02755
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.02210   12.02720  -0.00510   -0.04240
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.09450    8.09610  -0.00160   -0.01976
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.31160    9.31280  -0.00120   -0.01289
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03590    9.03840  -0.00250   -0.02766
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.72650    8.73000  -0.00350   -0.04009
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17830    9.18080  -0.00250   -0.02723
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
合庫全球新興市場基金                                                8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17870   10.17860   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.85600    9.85830  -0.00230   -0.02333
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.24540   10.24940  -0.00400   -0.03903
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.55460   10.55790  -0.00330   -0.03126
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.02010   12.03230  -0.01220   -0.10139
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.31220   15.30880   0.00340    0.02221
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60420    8.60860  -0.00440   -0.05111
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.47940    9.48300  -0.00360   -0.03796
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.89390    7.89640  -0.00250   -0.03166
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.60290    8.61100  -0.00810   -0.09407
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.49670   10.49550   0.00120    0.01143
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.20380   10.19950   0.00430    0.04216
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.20000   10.19690   0.00310    0.03040
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.92120    9.86210   0.05910    0.59926
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17110   10.17140  -0.00030   -0.00295
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.20370   10.19940   0.00430    0.04216
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20000   10.19680   0.00320    0.03138
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.92120    9.86210   0.05910    0.59926
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17110   10.17140  -0.00030   -0.00295
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23890   11.23820   0.00070    0.00623
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87590    9.88480  -0.00890   -0.09004
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.93810    9.94610  -0.00800   -0.08043
安聯中國東協基金                                                   14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-美元                                              11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.82000   15.77000   0.05000    0.31706
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.08000   15.07000   0.01000    0.06636
安聯中華新思路基金-美元                                            13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                   32.09000   32.00000   0.09000    0.28125
安聯台灣科技基金                                                   53.87000   53.28000   0.59000    1.10736
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55470   12.55450   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   36.48000   36.26000   0.22000    0.60673
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85380   10.84510   0.00870    0.08022
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.00900   15.99620   0.01280    0.08002
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.94840    9.94050   0.00790    0.07947
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00450    9.99640   0.00810    0.08103
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.29430   13.28640   0.00790    0.05946
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86740   10.85960   0.00780    0.07183
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.95800   12.94890   0.00910    0.07028
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60440    9.59810   0.00630    0.06564
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53840    9.53160   0.00680    0.07134
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08090    9.07450   0.00640    0.07053
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.24950   10.24400   0.00550    0.05369
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.28310   10.27590   0.00720    0.07007
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.45140   12.46960  -0.01820   -0.14595
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.28780   11.30400  -0.01620   -0.14331
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.91190   10.92750  -0.01560   -0.14276
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.55210    8.56490  -0.01280   -0.14945
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.41710    8.42920  -0.01210   -0.14355
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11040    8.12200  -0.01160   -0.14282
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.18560   10.19910  -0.01350   -0.13236
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08030   10.09470  -0.01440   -0.14265
安聯全球人口趨勢基金                                               11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.37000   33.36000   0.01000    0.02998
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.61220   12.59220   0.02000    0.15883
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.65310   10.63610   0.01700    0.15983
安聯全球新興市場基金                                               16.49000   16.50000  -0.01000   -0.06061
安聯全球農金趨勢基金                                                9.00000    8.95000   0.05000    0.55866
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
安聯亞洲動態策略基金                                               21.69000   21.73000  -0.04000   -0.18408
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.02810   10.02270   0.00540    0.05388
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08850   10.08240   0.00610    0.06050
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.10230   10.09690   0.00540    0.05348
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08610   10.08000   0.00610    0.06052
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.11450   10.10890   0.00560    0.05540
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09260   10.08650   0.00610    0.06048
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03960   10.03400   0.00560    0.05581
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03970   10.03400   0.00570    0.05681
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03960   10.03400   0.00560    0.05581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.60940   10.60520   0.00420    0.03960
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14150   10.13730   0.00420    0.04143
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.78150   90.85060  -0.06910   -0.07606
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.27840   13.30550  -0.02710   -0.20368
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.22000   68.27120  -0.05120   -0.07500
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.87470    9.89480  -0.02010   -0.20314
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.77160    2.76570   0.00590    0.21333
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.98510   10.98860  -0.00350   -0.03185
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33360    2.32590   0.00770    0.33105
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86690    8.86990  -0.00300   -0.03382
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.37500   10.39280  -0.01780   -0.17127
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.21090   10.22930  -0.01840   -0.17988
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.67610   10.68580  -0.00970   -0.09077
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.17010   10.18720  -0.01710   -0.16786
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.20550   10.22520  -0.01970   -0.19266
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.27460   10.29230  -0.01770   -0.17197
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08070   10.09950  -0.01880   -0.18615
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.45260   10.46320  -0.01060   -0.10131
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.06930   10.08630  -0.01700   -0.16855
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.11220   10.13150  -0.01930   -0.19049
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99950   10.01040  -0.01090   -0.10889
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.15340   10.15850  -0.00510   -0.05020
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.98630    9.99570  -0.00940   -0.09404
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.92280    9.93350  -0.01070   -0.10772
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01310   10.02330  -0.01020   -0.10176
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10400   10.10920  -0.00520   -0.05144
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.98600    9.99540  -0.00940   -0.09404
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.92350    9.93410  -0.01060   -0.10670
宏利台灣動力基金A類型                                              30.98000   30.90000   0.08000    0.25890
宏利台灣動力基金I類型                                              30.98000   30.90000   0.08000    0.25890
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.81550    9.81040   0.00510    0.05199
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.81290    9.80810   0.00480    0.04894
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.39530    7.39140   0.00390    0.05276
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.42080    7.41750   0.00330    0.04449
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
宏利全球債券組合基金                                               13.81470   13.82920  -0.01450   -0.10485
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00330    3.00120   0.00210    0.06997
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.49120   12.48690   0.00430    0.03444
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97880    8.97570   0.00310    0.03454
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61740    2.60690   0.01050    0.40278
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.63790   11.63300   0.00490    0.04212
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.20750    3.23180  -0.02430   -0.75190
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52960    0.53260  -0.00300   -0.56327
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.99000   15.07000  -0.08000   -0.53086
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.30820   12.30810   0.00010    0.00081
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.89000   10.89350  -0.00350   -0.03213
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.46190   10.46650  -0.00460   -0.04395
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.68600    8.68820  -0.00220   -0.02532
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.32320    8.32590  -0.00270   -0.03243
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.20840    8.21200  -0.00360   -0.04384
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.34160    8.34800  -0.00640   -0.07667
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                          9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.94870    2.94400   0.00470    0.15965
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42630    0.42570   0.00060    0.14094
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.87620   12.85960   0.01660    0.12909
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97230    0.97080   0.00150    0.15451
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36190    7.35240   0.00950    0.12921
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04080    2.03770   0.00310    0.15213
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29430    0.29390   0.00040    0.13610
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95600    8.94450   0.01150    0.12857
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32450    0.32400   0.00050    0.15432
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69340   13.69320   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.19000   25.97000   0.22000    0.84713
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.19000   25.97000   0.22000    0.84713
宏利澳幣保本基金                                                   12.71420   12.71520  -0.00100   -0.00786
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46720   10.52990  -0.06270   -0.59545
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.45010    9.50140  -0.05130   -0.53992
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.05520    9.10360  -0.04840   -0.53166
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.47130   11.53250  -0.06120   -0.53067
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97550   12.97540   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.01000   26.85000   0.16000    0.59590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47870   11.47720   0.00150    0.01307
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05140   10.04740   0.00400    0.03981
保德信大中華基金-人民幣                                            10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
保德信大中華基金-美元                                               9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
保德信大中華基金-新台幣                                            29.18000   29.06000   0.12000    0.41294
保德信中小型股基金                                                 51.34000   50.72000   0.62000    1.22240
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
保德信中國中小基金-美元                                             8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.14000    8.10000   0.04000    0.49383
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.96720    9.93210   0.03510    0.35340
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07310   10.03730   0.03580    0.35667
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.08770   10.05210   0.03560    0.35415
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.18950   11.15000   0.03950    0.35426
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.18000   10.12000   0.06000    0.59289
保德信中國品牌基金-美元                                            10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.95000   10.87000   0.08000    0.73597
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.21000   27.33000  -0.12000   -0.43908
保德信全球消費商機基金                                             19.18000   19.11000   0.07000    0.36630
保德信全球基礎建設基金                                             13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
保德信全球資源基金                                                  6.77000    6.81000  -0.04000   -0.58737
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.88000   32.04000  -0.16000   -0.49938
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.55530    9.53020   0.02510    0.26337
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.71410   10.68600   0.02810    0.26296
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24150    9.21630   0.02520    0.27343
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.34220   10.31400   0.02820    0.27341
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.26390    8.24850   0.01540    0.18670
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.39850   11.37740   0.02110    0.18546
保德信亞太基金                                                     19.42000   19.38000   0.04000    0.20640
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.85120    8.84030   0.01090    0.12330
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.26990   12.25490   0.01500    0.12240
保德信店頭市場基金                                                 36.95000   36.45000   0.50000    1.37174
保德信拉丁美洲基金                                                  6.85000    6.90000  -0.05000   -0.72464
保德信金平衡基金                                                   30.24000   30.04000   0.20000    0.66578
保德信金滿意基金                                                   42.98000   42.47000   0.51000    1.20085
保德信科技島基金                                                   28.12000   27.75000   0.37000    1.33333
保德信高成長基金                                                   97.29000   96.53000   0.76000    0.78732
保德信貨幣市場基金                                                 15.84850   15.84820   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.35450   10.33230   0.02220    0.21486
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.71980   10.69580   0.02400    0.22439
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.92240   10.88720   0.03520    0.32332
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.58780   10.55270   0.03510    0.33262
保德信新世紀基金                                                   10.25000   10.14000   0.11000    1.08481
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.23320    8.22670   0.00650    0.07901
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38940   10.38090   0.00850    0.08188
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.72700   11.71780   0.00920    0.07851
保德信新興趨勢組合基金                                             10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
保德信瑞騰基金                                                     15.66230   15.66200   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.72860    9.71520   0.01340    0.13793
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.29480   10.28030   0.01450    0.14105
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.71590    9.70390   0.01200    0.12366
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.03940   10.01980   0.01960    0.19561
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.80670    9.78820   0.01850    0.18900
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.27270   10.26200   0.01070    0.10427
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.68340    9.67360   0.00980    0.10131
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05500   10.04520   0.00980    0.09756
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.40150   10.39230   0.00920    0.08853
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05020   10.04870   0.00150    0.01493
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.44250   10.43770   0.00480    0.04599
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.99070    9.99170  -0.00100   -0.01001
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.31850   10.31910  -0.00060   -0.00581
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98810    9.98430   0.00380    0.03806
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52480   10.52930  -0.00450   -0.04274
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.87500    9.87400   0.00100    0.01013
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.26950   10.26850   0.00100    0.00974
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.88370    9.90130  -0.01760   -0.17775
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.88440    9.90180  -0.01740   -0.17573
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.17290   10.18140  -0.00850   -0.08349
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.86070    9.87720  -0.01650   -0.16705
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.86070    9.87720  -0.01650   -0.16705
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.15330   10.18170  -0.02840   -0.27893
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.20470   10.20470   0.00000    0.00000
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.92690    9.93460  -0.00770   -0.07751
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04490   10.04570  -0.00080   -0.00796
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41910   10.41920  -0.00010   -0.00096
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.18040   10.18150  -0.00110   -0.01080
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.84200   10.84240  -0.00040   -0.00369
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.03140   10.03420  -0.00280   -0.02790
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.33150   10.33440  -0.00290   -0.02806
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40500   10.41270  -0.00770   -0.07395
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43490   10.44490  -0.01000   -0.09574
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.58340   10.59250  -0.00910   -0.08591
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.17030   10.18250  -0.01220   -0.11981
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.17290   10.18410  -0.01120   -0.10998
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.30730   10.31790  -0.01060   -0.10273
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.48760   10.49870  -0.01110   -0.10573
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.97520    9.99090  -0.01570   -0.15714
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.07060   10.08640  -0.01580   -0.15665
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97340    1.97330   0.00010    0.00507
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83920    2.84020  -0.00100   -0.03521
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29060    0.29120  -0.00060   -0.20604
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45630    0.45740  -0.00110   -0.24049
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.29490    8.31540  -0.02050   -0.24653
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.15500   12.18800  -0.03300   -0.27076
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76480    9.75610   0.00870    0.08917
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.47580   12.46250   0.01330    0.10672
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68170    8.68910  -0.00740   -0.08516
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.13400   11.14350  -0.00950   -0.08525
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.61870   10.61120   0.00750    0.07068
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.48090   10.47500   0.00590    0.05632
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.41000   19.32000   0.09000    0.46584
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4496.03000 4475.14000  20.89000    0.46680
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.19490   10.19210   0.00280    0.02747
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.09020   11.08740   0.00280    0.02525
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.13370   10.13260   0.00110    0.01086
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.63430    9.60180   0.03250    0.33848
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.24270   10.20810   0.03460    0.33895
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69360    9.66180   0.03180    0.32913
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.05070   10.01850   0.03220    0.32141
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.26140   10.24080   0.02060    0.20116
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.93210    5.94070  -0.00860   -0.14476
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.93490   10.95070  -0.01580   -0.14428
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43320   10.40150   0.03170    0.30476
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.32090   11.28550   0.03540    0.31368
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.57200   10.54030   0.03170    0.30075
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.96650    8.93930   0.02720    0.30427
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.20100    9.17220   0.02880    0.31399
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.09680    9.06960   0.02720    0.29990
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.29730   10.26600   0.03130    0.30489
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.66600   10.63260   0.03340    0.31413
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.66470   10.63270   0.03200    0.30096
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.03000    7.02000   0.01000    0.14245
柏瑞巨人基金                                                       12.77000   12.67000   0.10000    0.78927
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70450   13.70440   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.55000   16.53000   0.02000    0.12099
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.28770   14.28550   0.00220    0.01540
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.58140   12.57810   0.00330    0.02624
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.15400   13.15200   0.00200    0.01521
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.53120    8.52990   0.00130    0.01524
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75230    6.75130   0.00100    0.01481
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.59880    8.59650   0.00230    0.02676
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45000    8.43950   0.01050    0.12441
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.66060   10.65890   0.00170    0.01595
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35170    8.35120   0.00050    0.00599
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.76810   12.76470   0.00340    0.02664
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.37590   12.37390   0.00200    0.01616
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.17550   13.15910   0.01640    0.12463
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.97450   11.97260   0.00190    0.01587
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.94690    8.94550   0.00140    0.01565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.61150    9.60900   0.00250    0.02602
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.65580    9.64380   0.01200    0.12443
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47760    9.47610   0.00150    0.01583
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36750    9.36690   0.00060    0.00641
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.73560   10.73740  -0.00180   -0.01676
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.63700   10.63710  -0.00010   -0.00094
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.43970   10.44150  -0.00180   -0.01724
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.58310   10.58660  -0.00350   -0.03306
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85340    9.85500  -0.00160   -0.01624
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.52400    9.52400   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.76310   10.74470   0.01840    0.17125
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.56430    9.56600  -0.00170   -0.01777
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70290    9.70610  -0.00320   -0.03297
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.71550   10.71730  -0.00180   -0.01680
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.63740   10.63750  -0.00010   -0.00094
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.44010   10.44190  -0.00180   -0.01724
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.58420   10.58770  -0.00350   -0.03306
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85330    9.85490  -0.00160   -0.01624
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.52420    9.52430  -0.00010   -0.00105
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.94760   10.92890   0.01870    0.17111
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.56450    9.56620  -0.00170   -0.01777
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70350    9.70680  -0.00330   -0.03400
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.31910   11.34280  -0.02370   -0.20894
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.69650   12.72100  -0.02450   -0.19259
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.97260   11.99730  -0.02470   -0.20588
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.96450    8.98320  -0.01870   -0.20817
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.62530    9.64390  -0.01860   -0.19287
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54240    9.56200  -0.01960   -0.20498
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.01460   11.03760  -0.02300   -0.20838
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.82250   11.84540  -0.02290   -0.19332
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.56650   11.59030  -0.02380   -0.20534
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.96480    8.98350  -0.01870   -0.20816
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.62580    9.64450  -0.01870   -0.19389
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54280    9.56250  -0.01970   -0.20601
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.80000   12.89000  -0.09000   -0.69822
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.40000   13.49000  -0.09000   -0.66716
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.20000    8.26000  -0.06000   -0.72639
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.36000   12.55000  -0.19000   -1.51394
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.82000   13.00000  -0.18000   -1.38462
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.39990   12.37060   0.02930    0.23685
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.49990   10.47530   0.02460    0.23484
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.88250    7.86390   0.01860    0.23652
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.37220   10.34790   0.02430    0.23483
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.37270   12.35730   0.01540    0.12462
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03470   12.01880   0.01590    0.13229
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.01560   11.00210   0.01350    0.12270
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59750    8.58680   0.01070    0.12461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61720    9.60450   0.01270    0.13223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.66010    9.64830   0.01180    0.12230
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57690   11.56170   0.01520    0.13147
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.86490   10.85140   0.01350    0.12441
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.99710   10.98370   0.01340    0.12200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96000    9.94690   0.01310    0.13170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28940    9.27790   0.01150    0.12395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20050    9.17780   0.02270    0.24734
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68660    9.67470   0.01190    0.12300
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.61120   12.62240  -0.01120   -0.08873
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.04520   12.05440  -0.00920   -0.07632
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.37520   11.38550  -0.01030   -0.09047
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04340    7.04970  -0.00630   -0.08937
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71400    8.72070  -0.00670   -0.07683
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37670    9.38520  -0.00850   -0.09057
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.84110   10.85070  -0.00960   -0.08847
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.39300   11.40330  -0.01030   -0.09032
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.43840    9.44560  -0.00720   -0.07623
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.98770    8.99570  -0.00800   -0.08893
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57720    9.58590  -0.00870   -0.09076
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.23450   12.22250   0.01200    0.09818
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.97360   12.95850   0.01510    0.11653
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.81420   11.80240   0.01180    0.09998
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.49320    9.48380   0.00940    0.09912
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.09390   10.08220   0.01170    0.11605
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08330   10.07320   0.01010    0.10027
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.22860   12.21430   0.01430    0.11708
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.91550   10.90480   0.01070    0.09812
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.25660   11.24540   0.01120    0.09960
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.09660   10.08660   0.01000    0.09914
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.66120    9.65170   0.00950    0.09843
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.33690   10.32490   0.01200    0.11622
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.82200    9.81220   0.00980    0.09988
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.04000   19.03000   0.01000    0.05255
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.61000   17.61000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.44440   13.45230  -0.00790   -0.05873
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.13400   10.13770  -0.00370   -0.03650
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.12360   11.12610  -0.00250   -0.02247
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.21520   12.18780   0.02740    0.22481
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.61930   10.62280  -0.00350   -0.03295
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.77140    8.77460  -0.00320   -0.03647
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.29560    9.29770  -0.00210   -0.02259
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.28530    9.26450   0.02080    0.22451
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.23630    9.23930  -0.00300   -0.03247
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.90290    8.90620  -0.00330   -0.03705
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.10170    9.10370  -0.00200   -0.02197
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.12640   11.10150   0.02490    0.22429
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.18040    9.18340  -0.00300   -0.03267
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.38020   46.21830   0.16190    0.35029
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.73140    9.79020  -0.05880   -0.60060
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.83250    9.84120  -0.00870   -0.08840
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.47000   11.56000  -0.09000   -0.77855
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        32.07000   31.58000   0.49000    1.55161
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82350   11.82270   0.00080    0.00677
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67300    1.67170   0.00130    0.07777
國泰大中華基金                                                     20.49000   20.45000   0.04000    0.19560
國泰小龍基金-新台幣                                                15.32000   15.34000  -0.02000   -0.13038
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.87000   43.88000  -0.01000   -0.02279
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.36830    4.35000   0.01830    0.42069
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67700    0.67370   0.00330    0.48983
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72460    0.72100   0.00360    0.49931
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.46000   19.37000   0.09000    0.46464
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               45.01060   44.66470   0.34590    0.77444
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.37850    2.37130   0.00720    0.30363
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33510    0.33390   0.00120    0.35939
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.55610   10.51540   0.04070    0.38705
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33830    0.33850  -0.00020   -0.05908
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.44730   10.45290  -0.00560   -0.05357
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.19810    4.16200   0.03610    0.86737
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59040    0.58490   0.00550    0.94033
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.70000   18.52000   0.18000    0.97192
國泰中港台基金-人民幣                                               3.20910    3.17350   0.03560    1.12179
國泰中港台基金-美元                                                 0.45690    0.45160   0.00530    1.17360
國泰中港台基金-新台幣                                              14.30000   14.13000   0.17000    1.20311
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.88640    9.91860  -0.03220   -0.32464
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.13620   10.13930  -0.00310   -0.03057
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29900   10.30110  -0.00210   -0.02039
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.31000   25.29000   0.02000    0.07908
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.27000   29.25000   0.02000    0.06838
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35340    0.35360  -0.00020   -0.05656
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33190    0.33210  -0.00020   -0.06022
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33280    0.33290  -0.00010   -0.03004
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.10720   11.11230  -0.00510   -0.04590
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.43840   10.44330  -0.00490   -0.04692
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47380   10.47870  -0.00490   -0.04676
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46500   12.46490   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41570    0.41520   0.00050    0.12042
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36690    0.36650   0.00040    0.10914
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44390    0.44340   0.00050    0.11276
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55420    0.55640  -0.00220   -0.39540
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.45510    2.45510   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美元                                             0.34860    0.34830   0.00030    0.08613
國泰全球高股息基金-新台幣                                          10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51660    0.51890  -0.00230   -0.44325
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48730    0.48320   0.00410    0.84851
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.40000   14.27000   0.13000    0.91100
國泰全球資源基金-美元                                               0.15880    0.15910  -0.00030   -0.18856
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.06000    5.07000  -0.01000   -0.19724
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.16000   20.11000   0.05000    0.24863
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.06000   21.79000   0.27000    1.23910
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.52680    2.53130  -0.00450   -0.17777
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35970    0.36010  -0.00040   -0.11108
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30770    0.30800  -0.00030   -0.09740
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.23340   11.24480  -0.01140   -0.10138
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.60970    9.61940  -0.00970   -0.10084
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52950    0.53290  -0.00340   -0.63802
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38390    0.38510  -0.00120   -0.31161
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.67000   11.71000  -0.04000   -0.34159
國泰科技生化基金                                                   34.74000   34.63000   0.11000    0.31764
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.46000   28.35000   0.11000    0.38801
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.90000   12.96000  -0.06000   -0.46296
國泰美國費城半導體基金                                             14.25000   14.28000  -0.03000   -0.21008
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    49.23570   48.86740   0.36830    0.75367
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.54480   15.66630  -0.12150   -0.77555
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    28.45320   28.04660   0.40660    1.44973
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.96190   46.88690   0.07500    0.15996
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.01320   46.85750   0.15570    0.33228
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.16680   43.18080  -0.01400   -0.03242
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31620    0.31570   0.00050    0.15838
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.88170    9.86660   0.01510    0.15304
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.94080    9.92560   0.01520    0.15314
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31520    0.31480   0.00040    0.12706
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.84940    9.83780   0.01160    0.11791
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.92360    9.91170   0.01190    0.12006
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31460    0.31430   0.00030    0.09545
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.83310    9.82170   0.01140    0.11607
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.91530    9.90360   0.01170    0.11814
國泰紐幣2021保本基金                                               12.90460   12.89500   0.00960    0.07445
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.28740   13.27830   0.00910    0.06853
國泰紐幣保本基金                                                   12.77130   12.77000   0.00130    0.01018
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.57000   23.58000  -0.01000   -0.04241
國泰富時中國A50基金                                                21.32000   21.31000   0.01000    0.04693
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.97100   49.79570   0.17530    0.35204
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35000    0.34920   0.00080    0.22910
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52630    0.52780  -0.00150   -0.28420
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.45410   42.48590  -0.03180   -0.07485
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.33000   20.26000   0.07000    0.34551
國泰新興市場基金-美元                                               0.37600    0.37320   0.00280    0.75027
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.80000   11.72000   0.08000    0.68259
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.42420    2.42130   0.00290    0.11977
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48720    1.48540   0.00180    0.12118
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35470    0.35410   0.00060    0.16944
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21980    0.21940   0.00040    0.18232
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.77980   10.75970   0.02010    0.18681
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.48820    6.47610   0.01210    0.18684
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.00000    0.00000  15.00000    0.00000
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       48.17520   47.91240   0.26280    0.54850
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.94970   47.80980   0.13990    0.29262
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.15670   44.07770   0.07900    0.17923
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.34000   13.49000  -0.15000   -1.11193
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.54000   34.78000   0.76000    2.18516
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.79000   22.78000   0.01000    0.04390
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34020    0.34000   0.00020    0.05882
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.53280   39.59030  -0.05750   -0.14524
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.11000   21.22000  -0.11000   -0.51838
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.80000   18.89000  -0.09000   -0.47644
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.49000   17.50000  -0.01000   -0.05714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56380   10.55740   0.00640    0.06062
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48040   10.47540   0.00500    0.04773
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.72040   10.71440   0.00600    0.05600
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23840   10.23210   0.00630    0.06157
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18860   10.18400   0.00460    0.04517
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.36630   10.35950   0.00680    0.06564
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.93020    9.93410  -0.00390   -0.03926
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.80180    9.80060   0.00120    0.01224
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92090    9.92210  -0.00120   -0.01209
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.85650    9.85680  -0.00030   -0.00304
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.93010    9.93400  -0.00390   -0.03926
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79700    9.79580   0.00120    0.01225
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92080    9.92200  -0.00120   -0.01209
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.85650    9.85680  -0.00030   -0.00304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45450   11.45400   0.00050    0.00437
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.99590   10.00340  -0.00750   -0.07497
第一金大中華基金                                                   26.16000   25.97000   0.19000    0.73161
第一金小型精選基金                                                 33.11000   33.01000   0.10000    0.30294
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.42000   13.36000   0.06000    0.44910
第一金中國世紀基金-美元                                             8.17190    8.13210   0.03980    0.48942
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86090    9.87420  -0.01330   -0.13469
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.34840    8.35650  -0.00810   -0.09693
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.45320   11.46870  -0.01550   -0.13515
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.87320    9.88280  -0.00960   -0.09714
第一金中概平衡基金                                                 27.97000   27.85000   0.12000    0.43088
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33130   15.33110   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.75300  178.75000   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.28620   15.21140   0.07480    0.49174
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.28520   15.20010   0.08510    0.55986
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.95000   14.87000   0.08000    0.53800
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.95000   14.88000   0.07000    0.47043
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.27040   10.29290  -0.02250   -0.21860
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.26870   10.29130  -0.02260   -0.21960
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.01120   10.01350  -0.00230   -0.02297
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.01120   10.01360  -0.00240   -0.02397
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.46870   12.57030  -0.10160   -0.80825
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.48540   12.58720  -0.10180   -0.80876
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.98000   12.08000  -0.10000   -0.82781
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.01000   12.10000  -0.09000   -0.74380
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.66380    9.66130   0.00250    0.02588
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.65880    9.65620   0.00260    0.02693
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.33590    9.33310   0.00280    0.03000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.35980    9.35700   0.00280    0.02992
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.55880   10.55610   0.00270    0.02558
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.23730   10.23430   0.00300    0.02931
第一金全球大趨勢基金                                               24.55000   24.56000  -0.01000   -0.04072
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.23170    9.23160   0.00010    0.00108
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.37300    6.37300   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.91700    9.90850   0.00850    0.08578
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.91730    9.90940   0.00790    0.07972
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.82420   10.81490   0.00930    0.08599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.82600   10.81820   0.00780    0.07210
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.48830    8.47610   0.01220    0.14393
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.44290   10.42780   0.01510    0.14481
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.16660    9.16840  -0.00180   -0.01963
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.16550    9.16680  -0.00130   -0.01418
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.59710    7.59920  -0.00210   -0.02763
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.59180    7.59290  -0.00110   -0.01449
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.38590    8.38690  -0.00100   -0.01192
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.38640    8.38740  -0.00100   -0.01192
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.52370   11.52580  -0.00210   -0.01822
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.52420   11.52640  -0.00220   -0.01909
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.12350   10.12600  -0.00250   -0.02469
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.12440   10.12590  -0.00150   -0.01481
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.89920   14.90090  -0.00170   -0.01141
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           14.89920   14.90100  -0.00180   -0.01208
第一金亞洲科技基金                                                 17.75000   17.85000  -0.10000   -0.56022
第一金亞洲新興市場基金                                             12.73000   12.77000  -0.04000   -0.31323
第一金店頭市場基金                                                  8.04000    8.00000   0.04000    0.50000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.25950   10.22850   0.03100    0.30307
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.25950   10.22850   0.03100    0.30307
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.35980   10.32750   0.03230    0.31276
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.35980   10.32750   0.03230    0.31276
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.25950   10.22850   0.03100    0.30307
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.26750   10.23620   0.03130    0.30578
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.25950   10.22850   0.03100    0.30307
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.35980   10.32750   0.03230    0.31276
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.36780   10.33530   0.03250    0.31446
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.35980   10.32750   0.03230    0.31276
第一金創新趨勢基金                                                 21.79000   21.62000   0.17000    0.78631
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.83820   45.67100   0.16720    0.36610
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.69450   45.54120   0.15330    0.33662
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.65740   47.27860   0.37880    0.80121
第一金電子基金                                                     34.36000   34.18000   0.18000    0.52662
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.16000   17.97000   0.19000    1.05732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.17000   19.18000  -0.01000   -0.05214
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
統一大中華中小基金(美元)                                            7.51000    7.50000   0.01000    0.13333
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
統一大滿貫基金-A類型                                               35.73000   35.51000   0.22000    0.61954
統一大滿貫基金-I類型                                               35.73000   35.51000   0.22000    0.61954
統一大龍印基金                                                     14.62000   14.60000   0.02000    0.13699
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
統一中小基金                                                       24.56000   24.45000   0.11000    0.44990
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.94060    9.94380  -0.00320   -0.03218
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02900    9.04040  -0.01140   -0.12610
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.85170    8.86230  -0.01060   -0.11961
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.51170   12.51560  -0.00390   -0.03116
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.32220   11.33640  -0.01420   -0.12526
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.05560   11.06890  -0.01330   -0.12016
統一台灣動力基金                                                   19.21000   19.21000   0.00000    0.00000
統一全天候基金-A類型                                              114.03000  113.55000   0.48000    0.42272
統一全天候基金-I類型                                              114.71000  114.23000   0.48000    0.42020
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.31350    8.29240   0.02110    0.25445
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.83920    7.82670   0.01250    0.15971
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.96090    7.94750   0.01340    0.16861
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.99610    8.97340   0.02270    0.25297
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.49080    8.47730   0.01350    0.15925
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.61520    8.60070   0.01450    0.16859
統一全球債券組合基金                                               12.42240   12.41830   0.00410    0.03302
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.73000   15.68000   0.05000    0.31888
統一全球新科技基金(美元)                                           14.48000   14.46000   0.02000    0.13831
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
統一亞太基金                                                       24.94000   24.98000  -0.04000   -0.16013
統一亞洲大金磚基金                                                 12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
統一奔騰基金                                                       60.68000   60.47000   0.21000    0.34728
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74320   16.74290   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
統一強漢基金(美元)                                                  9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
統一強漢基金(新台幣)                                               26.63000   26.69000  -0.06000   -0.22480
統一統信基金                                                       30.75000   30.61000   0.14000    0.45737
統一黑馬基金                                                       61.05000   60.89000   0.16000    0.26277
統一新亞洲科技能源基金                                             16.19000   16.25000  -0.06000   -0.36923
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.14290    8.14210   0.00080    0.00983
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.87880   10.87780   0.00100    0.00919
統一經建基金                                                       48.24000   48.07000   0.17000    0.35365
統一龍馬基金                                                       70.03000   69.68000   0.35000    0.50230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.84000   20.70000   0.14000    0.67633
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.39000   48.01000   0.38000    0.79150
野村中國機會基金                                                   14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39150   10.39380  -0.00230   -0.02213
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35740   10.36130  -0.00390   -0.03764
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.49800   10.50100  -0.00300   -0.02857
野村巴西基金                                                        6.68000    6.65000   0.03000    0.45113
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
野村台灣高股息基金                                                 24.57000   24.37000   0.20000    0.82068
野村台灣運籌基金                                                   37.47000   37.27000   0.20000    0.53662
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.86620    9.85990   0.00630    0.06390
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75590    9.75610  -0.00020   -0.00205
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.82970    9.82940   0.00030    0.00305
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.48790   10.48120   0.00670    0.06392
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26340   10.26350  -0.00010   -0.00097
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04630   10.04590   0.00040    0.00398
野村平衡基金                                                       20.07000   20.06000   0.01000    0.04985
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.91130    9.91210  -0.00080   -0.00807
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19350   10.17230   0.02120    0.20841
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93880    9.95000  -0.01120   -0.11256
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91130    9.91210  -0.00080   -0.00807
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.19360   10.17230   0.02130    0.20939
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93910    9.95000  -0.01090   -0.10955
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91290    9.92310  -0.01020   -0.10279
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.97150    9.97320  -0.00170   -0.01705
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.00850   10.01290  -0.00440   -0.04394
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.98990    9.98580   0.00410    0.04106
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.19000   10.08000   0.11000    1.09127
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.62000   14.51000   0.11000    0.75810
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.20000   12.07000   0.13000    1.07705
野村全球生技醫療基金                                               16.64000   16.65000  -0.01000   -0.06006
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.27770   10.26290   0.01480    0.14421
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.25570   10.24530   0.01040    0.10151
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.22790   10.21660   0.01130    0.11060
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.52330   10.50790   0.01540    0.14656
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.46470   10.45410   0.01060    0.10140
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.44110   10.42960   0.01150    0.11026
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.30450   10.29320   0.01130    0.10978
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.92350   10.90770   0.01580    0.14485
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.81830   10.80730   0.01100    0.10178
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.79680   10.78490   0.01190    0.11034
野村全球品牌基金                                                   27.87000   27.89000  -0.02000   -0.07171
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.31000   12.35000  -0.04000   -0.32389
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.69000   18.75000  -0.06000   -0.32000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.95870   10.95200   0.00670    0.06118
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.98240   10.97850   0.00390    0.03552
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78180   10.77720   0.00460    0.04268
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.38110    8.40780  -0.02670   -0.31756
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.21650    8.23810  -0.02160   -0.26220
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.84290    7.86310  -0.02020   -0.25690
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.77180   10.80650  -0.03470   -0.32110
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.28460   10.31170  -0.02710   -0.26281
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.91280    9.93830  -0.02550   -0.25658
野村成長基金                                                       31.97000   31.95000   0.02000    0.06260
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.14830    8.16420  -0.01590   -0.19475
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.17130    8.18690  -0.01560   -0.19055
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.44360    8.45900  -0.01540   -0.18205
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.42960    9.44760  -0.01800   -0.19052
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.30800    9.32570  -0.01770   -0.18980
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.60100    9.61850  -0.01750   -0.18194
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16550   10.16850  -0.00300   -0.02950
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.10430   10.10280   0.00150    0.01485
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07320   10.06890   0.00430    0.04271
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.60600    9.60720  -0.00120   -0.01249
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62720    9.62570   0.00150    0.01558
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.80570    9.80150   0.00420    0.04285
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16360   10.15930   0.00430    0.04233
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.75030   10.75750  -0.00720   -0.06693
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65880   10.65720   0.00160    0.01501
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85650   10.85190   0.00460    0.04239
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.87770    9.90550  -0.02780   -0.28065
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.88560    9.91130  -0.02570   -0.25930
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.85920    9.88430  -0.02510   -0.25394
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.39270    8.41400  -0.02130   -0.25315
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.96070    8.98570  -0.02500   -0.27822
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.83250    8.85550  -0.02300   -0.25973
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.97220    9.99750  -0.02530   -0.25306
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.65620   13.69090  -0.03470   -0.25345
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.75640   12.79230  -0.03590   -0.28064
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.32830   10.35520  -0.02690   -0.25977
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46930   10.46990  -0.00060   -0.00573
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44210   10.44400  -0.00190   -0.01819
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50810   10.50870  -0.00060   -0.00571
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76800   10.76860  -0.00060   -0.00557
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71680   10.71870  -0.00190   -0.01773
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70220   10.70280  -0.00060   -0.00561
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.72060   10.71990   0.00070    0.00653
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65940   10.66010  -0.00070   -0.00657
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.90700   10.90700   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.17440   10.17040   0.00400    0.03933
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.72840    9.72840   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.37410    9.37130   0.00280    0.02988
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.90060    8.89730   0.00330    0.03709
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.38680   11.38260   0.00420    0.03690
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40220   10.39720   0.00500    0.04809
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.51080   11.50660   0.00420    0.03650
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.93980   10.93510   0.00470    0.04298
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73530   10.73010   0.00520    0.04846
野村泰國基金                                                       41.80000   42.30000  -0.50000   -1.18203
野村高科技基金                                                     11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.37210   10.36710   0.00500    0.04823
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.91430    9.90900   0.00530    0.05349
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.61390   10.59990   0.01400    0.13208
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.33000    9.32630   0.00370    0.03967
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.37350    9.36910   0.00440    0.04696
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.59590    9.60100  -0.00510   -0.05312
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.88020   11.87320   0.00700    0.05896
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.11560   14.08750   0.02810    0.19947
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.79740   10.79310   0.00430    0.03984
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.85530   10.85020   0.00510    0.04700
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.28570   11.29180  -0.00610   -0.05402
野村貨幣市場基金                                                   16.34700   16.34670   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.66000   14.72000  -0.06000   -0.40761
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.40190   10.39510   0.00680    0.06542
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.04010   10.06960  -0.02950   -0.29296
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.26750   10.29620  -0.02870   -0.27874
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29430   10.29420   0.00010    0.00097
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25090   10.24980   0.00110    0.01073
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27850   10.27700   0.00150    0.01460
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.70400   10.70380   0.00020    0.00187
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62400   10.62320   0.00080    0.00753
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.68910   10.68760   0.00150    0.01403
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.81660    9.86830  -0.05170   -0.52390
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82130    9.87160  -0.05030   -0.50954
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.77510    9.82450  -0.04940   -0.50282
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.43960   10.49490  -0.05530   -0.52692
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.39280   10.44600  -0.05320   -0.50929
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.34940   10.40170  -0.05230   -0.50280
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.55760   10.57080  -0.01320   -0.12487
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91580    7.92580  -0.01000   -0.12617
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.27460   12.29000  -0.01540   -0.12531
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.65000    8.73000  -0.08000   -0.91638
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.36300   10.36960  -0.00660   -0.06365
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.64920   10.65090  -0.00170   -0.01596
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.31490   10.32290  -0.00800   -0.07750
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.50130   10.50850  -0.00720   -0.06852
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.38200   10.39660  -0.01460   -0.14043
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.36340   10.37010  -0.00670   -0.06461
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.64970   10.65130  -0.00160   -0.01502
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.31520   10.32320  -0.00800   -0.07750
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.50540   10.51250  -0.00710   -0.06754
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.38090   10.39560  -0.01470   -0.14141
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.37610   10.38820  -0.01210   -0.11648
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66940   10.67670  -0.00730   -0.06837
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32690   10.34030  -0.01340   -0.12959
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51470   10.52740  -0.01270   -0.12064
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39790   10.41820  -0.02030   -0.19485
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.37610   10.38820  -0.01210   -0.11648
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67150   10.67870  -0.00720   -0.06742
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33420   10.34740  -0.01320   -0.12757
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52920   10.54190  -0.01270   -0.12047
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39850   10.41880  -0.02030   -0.19484
野村精選貨幣市場基金                                               12.11820   12.11810   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.37000    7.40000  -0.03000   -0.40541
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
野村積極成長基金                                                   13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.13000   38.07000   0.06000    0.15760
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.61530   10.61910  -0.00380   -0.03578
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.44540    8.44970  -0.00430   -0.05089
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.78300    7.78690  -0.00390   -0.05008
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.63890    7.64180  -0.00290   -0.03795
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.17080   12.17770  -0.00690   -0.05666
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.88760   10.89310  -0.00550   -0.05049
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.72700   10.73100  -0.00400   -0.03728
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
野村環球基金-人民幣計價                                            17.40000   17.33000   0.07000    0.40392
野村環球基金-美元計價                                              13.45000   13.40000   0.05000    0.37313
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.18000   19.11000   0.07000    0.36630
野村鴻利基金                                                       24.11000   24.10000   0.01000    0.04149
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90790   16.90770   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.29000   20.18000   0.11000    0.54509
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.29000   15.31000  -0.02000   -0.13063
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.80340   10.79540   0.00800    0.07411
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.14650   14.13610   0.01040    0.07357
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88120   10.88620  -0.00500   -0.04593
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56390   10.56250   0.00140    0.01325
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.71710   10.72410  -0.00700   -0.06527
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.37410   10.37600  -0.00190   -0.01831
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.20700   10.21830  -0.01130   -0.11059
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.06220   10.06910  -0.00690   -0.06853
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02740   10.03280  -0.00540   -0.05382
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35040   10.35180  -0.00140   -0.01352
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.49970   10.50180  -0.00210   -0.02000
凱基台商天下基金                                                   13.72000   13.73000  -0.01000   -0.07283
凱基台灣精五門基金                                                 22.19000   22.06000   0.13000    0.58930
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.63560   47.47280   0.16280    0.34293
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.60230   48.32530   0.27700    0.57320
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.65290   42.81670  -0.16380   -0.38256
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.39530   10.36960   0.02570    0.24784
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   48.01590   47.73870   0.27720    0.58066
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.07040   48.87420   0.19620    0.40144
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             49.86630   49.43000   0.43630    0.88266
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.65000   12.64000   0.01000    0.07911
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.13940   11.12380   0.01560    0.14024
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60070   11.60050   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.73000   29.53000   0.20000    0.67728
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.34000   22.41000  -0.07000   -0.31236
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.24190   21.30960  -0.06770   -0.31770
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.92000   16.91000   0.01000    0.05914
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.85690   15.85370   0.00320    0.02018
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.24000    7.21000   0.03000    0.41609
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.95610   43.73260   0.22350    0.51106
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.13150   43.90350   0.22800    0.51932
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.38810   44.09860   0.28950    0.65648
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.99580   10.97730   0.01850    0.16853
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.25310   12.20280   0.05030    0.41220
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.80000   12.74000   0.06000    0.47096
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.14800   12.15950  -0.01150   -0.09458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.24860   10.28970  -0.04110   -0.39943
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.76600    9.79970  -0.03370   -0.34389
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.97150   10.00490  -0.03340   -0.33384
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.24850   10.28950  -0.04100   -0.39846
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.76600    9.79970  -0.03370   -0.34389
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.97150   10.00490  -0.03340   -0.33384
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.03000   32.93000   0.10000    0.30367
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.87000   31.86000   0.01000    0.03139
富邦上証180基金                                                    30.62000   30.61000   0.01000    0.03267
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19560    0.19430   0.00130    0.66907
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.15000    6.11000   0.04000    0.65466
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.27000    6.32000  -0.05000   -0.79114
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   44.87000   44.17000   0.70000    1.58479
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.29560   12.25420   0.04140    0.33784
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.28730   11.24750   0.03980    0.35386
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.86140   10.81820   0.04320    0.39933
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.41180   10.37660   0.03520    0.33922
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.47650    9.44310   0.03340    0.35370
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.12900    9.09270   0.03630    0.39922
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.66580   20.72270  -0.05690   -0.27458
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.67080   11.67000   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.59740   10.58990   0.00750    0.07082
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.76220   13.80920  -0.04700   -0.34035
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99520    2.00170  -0.00650   -0.32472
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.35630    9.38820  -0.03190   -0.33979
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40530    1.40990  -0.00460   -0.32626
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.53900   12.52120   0.01780    0.14216
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81720    1.81710   0.00010    0.00550
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.45850   10.44370   0.01480    0.14171
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53700    1.53690   0.00010    0.00651
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.97710   10.97490   0.00220    0.02005
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.91820   10.91590   0.00230    0.02107
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.07000   16.08000  -0.01000   -0.06219
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.68000   16.69000  -0.01000   -0.05992
富邦日本東証基金                                                   19.14000   19.15000  -0.01000   -0.05222
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.90000   45.32000   0.58000    1.27979
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.26000   44.97000   0.29000    0.64487
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.40000   50.94000   0.46000    0.90302
富邦台灣心基金                                                     22.62000   22.56000   0.06000    0.26596
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.32000   44.90000   0.42000    0.93541
富邦台灣科技指數基金                                               54.92000   54.41000   0.51000    0.93733
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.82640   49.59910   0.22730    0.45827
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.73740   41.66020   0.07720    0.18531
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30950    0.30790   0.00160    0.51965
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.68690    2.68260   0.00430    0.16029
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36190    0.36120   0.00070    0.19380
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.25900   11.23690   0.02210    0.19667
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29110    2.28730   0.00380    0.16613
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34050    0.33980   0.00070    0.20600
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.53300    9.51430   0.01870    0.19655
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71470   15.71450   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              16.99000   16.99000   0.00000    0.00000
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.25610   42.11400   0.14210    0.33742
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.64630   46.41970   0.22660    0.48815
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.95250   40.80350   0.14900    0.36516
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行   41.29580   41.10650   0.18930    0.46051
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.56630   40.66250  -0.09620   -0.23658
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.21910   47.98920   0.22990    0.47907
富邦長紅基金                                                       62.99000   62.84000   0.15000    0.23870
富邦科技基金                                                       25.43000   25.34000   0.09000    0.35517
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.94480   41.84000   0.10480    0.25048
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.57820   49.13110   0.44710    0.91001
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.71470   41.49990   0.21480    0.51759
富邦恒生國企ETF基金                                                19.50000   19.33000   0.17000    0.87946
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.56000   14.64000  -0.08000   -0.54645
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.65000   23.38000   0.27000    1.15483
富邦高成長基金                                                     24.30000   24.24000   0.06000    0.24752
富邦基金A類型                                                      13.94000   13.87000   0.07000    0.50469
富邦基金I類型                                                      13.94000   13.87000   0.07000    0.50469
富邦深証100基金                                                    10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.81000   19.89000  -0.08000   -0.40221
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42070    0.42100  -0.00030   -0.07126
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.30730   12.31720  -0.00990   -0.08038
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.12730    9.13460  -0.00730   -0.07992
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29620    0.29640  -0.00020   -0.06748
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.32500    8.33170  -0.00670   -0.08042
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.72000   17.47000   0.25000    1.43102
富邦精準基金                                                       45.21000   44.99000   0.22000    0.48900
富邦精銳中小基金                                                   12.08000   12.04000   0.04000    0.33223
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.15000   18.02000   0.13000    0.72142
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.99000   20.77000   0.22000    1.05922
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.23000    7.31000  -0.08000   -1.09439
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.47000   15.14000   0.33000    2.17966
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.13000   20.05000   0.08000    0.39900
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.77400   10.77890  -0.00490   -0.04546
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.15050   10.14720   0.00330    0.03252
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.49630   10.49010   0.00620    0.05910
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.19840   10.20310  -0.00470   -0.04606
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.56330    9.56020   0.00310    0.03243
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.87720    9.87130   0.00590    0.05977
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富達台灣成長基金                                                   30.82000   30.61000   0.21000    0.68605
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.82150    9.81320   0.00830    0.08458
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.79920    9.79150   0.00770    0.07864
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.60140    9.59360   0.00780    0.08130
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.19080   10.18190   0.00890    0.08741
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.17360   10.16560   0.00800    0.07870
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.97120    9.96250   0.00870    0.08733
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.31460    8.35270  -0.03810   -0.45614
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.01980    9.06260  -0.04280   -0.47227
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55990    8.59980  -0.03990   -0.46396
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.13500   10.18110  -0.04610   -0.45280
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.22460   10.27310  -0.04850   -0.47211
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.73280    9.77820  -0.04540   -0.46430
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.89080    9.93670  -0.04590   -0.46192
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.56950    8.57820  -0.00870   -0.10142
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.87430    9.88580  -0.01150   -0.11633
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.12430    9.13420  -0.00990   -0.10838
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.44510   11.45640  -0.01130   -0.09863
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.27500   11.28810  -0.01310   -0.11605
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.54700   10.55840  -0.01140   -0.10797
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33140    9.34130  -0.00990   -0.10598
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           14.87000   14.91000  -0.04000   -0.26828
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79280    8.80210  -0.00930   -0.10566
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.70450    9.71640  -0.01190   -0.12247
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17480    9.18530  -0.01050   -0.11431
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.68600   10.69700  -0.01100   -0.10283
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.73230   10.74540  -0.01310   -0.12191
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.21260   10.22430  -0.01170   -0.11443
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33090    9.34140  -0.01050   -0.11240
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.77000    7.75000   0.02000    0.25806
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.10380   10.13820  -0.03440   -0.33931
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.38400    9.41540  -0.03140   -0.33350
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.94660    8.97570  -0.02910   -0.32421
富蘭克林華美中華基金                                               11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.64000   22.49000   0.15000    0.66696
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.20000   22.14000   0.06000    0.27100
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.26450    8.22130   0.04320    0.52546
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.35930    9.31150   0.04780    0.51334
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.38960   10.33640   0.05320    0.51469
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.95220    9.90020   0.05200    0.52524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.58050   11.57320   0.00730    0.06308
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64100    8.63560   0.00540    0.06253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.76120    8.75570   0.00550    0.06282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.84230    9.83610   0.00620    0.06303
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.48100   14.48490  -0.00390   -0.02692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.40070   10.40350  -0.00280   -0.02691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.31860   10.32140  -0.00280   -0.02713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.58990   10.58660   0.00330    0.03117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.59810    7.59570   0.00240    0.03160
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.91410    8.91130   0.00280    0.03142
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.90030    9.89720   0.00310    0.03132
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.26990   11.26530   0.00460    0.04083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55040    7.54730   0.00310    0.04107
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87670    8.87310   0.00360    0.04057
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02390   10.01980   0.00410    0.04092
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.89140   10.88530   0.00610    0.05604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.64440    7.64010   0.00430    0.05628
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19540    8.20130  -0.00590   -0.07194
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24510    9.25270  -0.00760   -0.08214
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.35060   10.35910  -0.00850   -0.08205
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.07970   13.08910  -0.00940   -0.07182
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.30000    8.37000  -0.07000   -0.83632
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.37000   12.47000  -0.10000   -0.80192
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.22000    8.21000   0.01000    0.12180
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.97930   12.97590   0.00340    0.02620
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             39.76000   39.48000   0.28000    0.70922
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35720   10.35710   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.32000    8.37000  -0.05000   -0.59737
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.48000   14.56000  -0.08000   -0.54945
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.14000   13.20000  -0.06000   -0.45455
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.53000   15.60000  -0.07000   -0.44872
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.58090    9.54830   0.03260    0.34142
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.58080    9.54820   0.03260    0.34143
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.59730    9.58260   0.01470    0.15340
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.59720    9.58250   0.01470    0.15340
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.58820    9.55800   0.03020    0.31597
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.51560    9.48560   0.03000    0.31627
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.51560    9.48560   0.03000    0.31627
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.75140    9.71980   0.03160    0.32511
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.67740    9.64610   0.03130    0.32448
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.67740    9.64600   0.03140    0.32552
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.32890    6.34580  -0.01690   -0.26632
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.41470   10.40630   0.00840    0.08072
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.45010    9.45950  -0.00940   -0.09937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.49410   11.50550  -0.01140   -0.09908
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71360    6.72060  -0.00700   -0.10416
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83310    8.84320  -0.01010   -0.11421
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.92160   10.93300  -0.01140   -0.10427
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.81000   71.53000   0.28000    0.39144
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.16000   73.71000   0.45000    0.61050
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.87980   62.75560   0.12420    0.19791
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.82000   20.79000   0.03000    0.14430
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              71.33680   70.87630   0.46050    0.64972
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.46110   69.14840   0.31270    0.45222
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89560   11.89490   0.00070    0.00588
復華人生目標基金                                                   40.50430   40.42970   0.07460    0.18452
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
復華大中華中小策略基金                                              8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
復華中小精選基金                                                   66.80000   66.42000   0.38000    0.57212
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.78720   52.84640  -0.05920   -0.11202
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.42370   63.30370   0.12000    0.18956
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.79000    8.76000   0.03000    0.34247
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華台灣智能基金                                                   11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     30.06000   29.87000   0.19000    0.63609
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.86000   19.93000  -0.07000   -0.35123
復華全球平衡基金-美元                                               9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.57000   19.59000  -0.02000   -0.10209
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.79000   13.85000  -0.06000   -0.43321
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.49000   13.55000  -0.06000   -0.44280
復華全球原物料基金                                                  7.99000    8.01000  -0.02000   -0.24969
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.79000   12.81000  -0.02000   -0.15613
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.26530   12.25780   0.00750    0.06119
復華全球債券基金                                                   15.44980   15.34900   0.10080    0.65672
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.39000  -0.01000   -0.06498
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.18000   15.13000   0.05000    0.33047
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
復華有利貨幣市場基金                                               13.50020   13.50000   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.10000   12.18000  -0.08000   -0.65681
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
復華東協世紀基金                                                   11.95000   12.04000  -0.09000   -0.74751
復華南非幣長期收益基金A                                            13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
復華南非幣長期收益基金B                                             7.86000    7.84000   0.02000    0.25510
復華南非幣短期收益基金A                                            14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      76.08990   75.40700   0.68290    0.90562
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.26000   21.19000   0.07000    0.33034
復華美國新星基金-美元                                              12.33000   12.34000  -0.01000   -0.08104
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
復華恒生基金                                                       20.00000   19.82000   0.18000    0.90817
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.17000   25.76000   0.41000    1.59161
復華神盾基金                                                       27.61440   27.46840   0.14600    0.53152
復華高成長基金                                                     69.36000   69.42000  -0.06000   -0.08643
復華高益策略組合基金                                               13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
復華貨幣市場基金                                                   14.46410   14.46390   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.86000   17.78000   0.08000    0.44994
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.61000   47.16000   0.45000    0.95420
復華復華基金                                                       21.74000   21.76000  -0.02000   -0.09191
復華華人世紀基金                                                   17.00000   16.92000   0.08000    0.47281
復華傳家二號基金                                                   33.44730   33.30640   0.14090    0.42304
復華傳家基金                                                       23.31410   23.14940   0.16470    0.71147
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.89000   15.88000   0.01000    0.06297
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.33000   14.33000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.24000  -0.01000   -0.08170
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.14000   23.00000   0.14000    0.60870
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.07000   71.77000   0.30000    0.41800
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.31000    5.32000  -0.01000   -0.18797
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
復華滬深300 A股基金                                                22.99000   22.94000   0.05000    0.21796
復華數位經濟基金                                                   47.05000   46.83000   0.22000    0.46978
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.98850    9.99550  -0.00700   -0.07003
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.75590    9.76210  -0.00620   -0.06351
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.52970   10.53710  -0.00740   -0.07023
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.14940   10.15590  -0.00650   -0.06400
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.97190   10.14780  -0.17590   -1.73338
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.05120   10.05060   0.00060    0.00597
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.16780   10.16630   0.00150    0.01475
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.89860   10.89600   0.00260    0.02386
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.02770   10.03020  -0.00250   -0.02492
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.77190   10.77360  -0.00170   -0.01578
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.38480   10.38740  -0.00260   -0.02503
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.14250   11.14390  -0.00140   -0.01256
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.58620   10.64080  -0.05460   -0.51312
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.57010   10.56980   0.00030    0.00284
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.77450   10.77330   0.00120    0.01114
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.53930   10.59510  -0.05580   -0.52666
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.64920   11.86520  -0.21600   -1.82045
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.49820   10.50330  -0.00510   -0.04856
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.71950   10.77640  -0.05690   -0.52801
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.95260   12.17450  -0.22190   -1.82266
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.63980   10.64500  -0.00520   -0.04885
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.89290   10.89720  -0.00430   -0.03946
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.09950   10.14190  -0.04240   -0.41807
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.12110   10.11220   0.00890    0.08801
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.12730   10.11750   0.00980    0.09686
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.39780   10.44650  -0.04870   -0.46618
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.62620   10.81060  -0.18440   -1.70573
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.43210   10.42670   0.00540    0.05179
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.39650   10.44520  -0.04870   -0.46624
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.62600   10.81050  -0.18450   -1.70667
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.42890   10.42350   0.00540    0.05181
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.28340   10.34820  -0.06480   -0.62620
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.29620   10.30360  -0.00740   -0.07182
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.28150   10.34640  -0.06490   -0.62727
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.29720   10.30460  -0.00740   -0.07181
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.84380   10.93250  -0.08870   -0.81134
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.87260   10.90280  -0.03020   -0.27699
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.07290   11.10260  -0.02970   -0.26750
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.10450   10.15120  -0.04670   -0.46004
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.12250   10.11770   0.00480    0.04744
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.12920   10.12350   0.00570    0.05630
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24620    9.25180  -0.00560   -0.06053
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.11140    8.10640   0.00500    0.06168
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.23260    8.22670   0.00590    0.07172
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.11120   12.11860  -0.00740   -0.06106
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.65220   10.64560   0.00660    0.06200
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.93700   10.92910   0.00790    0.07228
景順主流基金                                                       18.33000   18.22000   0.11000    0.60373
景順台灣科技基金                                                   32.12000   31.89000   0.23000    0.72123
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
景順全球科技基金                                                   23.18000   23.18000   0.00000    0.00000
景順全球康健基金                                                   19.48000   19.44000   0.04000    0.20576
景順貨幣市場基金                                                   15.99840   15.99820   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.55000   32.41000   0.14000    0.43197
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.23000   14.22000   0.01000    0.07032
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.55000   13.53000   0.02000    0.14782
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60660    8.60080   0.00580    0.06744
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.82910    7.84330  -0.01420   -0.18105
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.48380   11.47600   0.00780    0.06797
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.42450   10.44340  -0.01890   -0.18098
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.23000    8.19000   0.04000    0.48840
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.69000    7.69000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63590    9.63520   0.00070    0.00727
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.01160   10.01000   0.00160    0.01598
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24160   10.24090   0.00070    0.00684
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.64500   10.64330   0.00170    0.01597
華南永昌永昌基金                                                   20.16000   19.94000   0.22000    1.10331
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.94460   14.95730  -0.01270   -0.08491
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
華南永昌全球精品基金                                               16.53000   16.55000  -0.02000   -0.12085
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.22000   13.23000  -0.01000   -0.07559
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
華南永昌物聯網精選基金                                             12.11000   11.98000   0.13000    1.08514
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28730   16.28710   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.77980   24.66620   0.11360    0.46055
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99460   11.99440   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75480   10.76210  -0.00730   -0.06783
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.62220   10.62090   0.00130    0.01224
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96880    9.97560  -0.00680   -0.06817
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.77930    9.77810   0.00120    0.01227
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.59700   10.60570  -0.00870   -0.08203
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.39970   10.39990  -0.00020   -0.00192
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94380    9.95200  -0.00820   -0.08240
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.70000    9.70020  -0.00020   -0.00206
華頓中小型基金                                                     20.92000   20.82000   0.10000    0.48031
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.96050   11.91950   0.04100    0.34397
華頓台灣基金                                                       23.38000   23.33000   0.05000    0.21432
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57520   11.57500   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.04000   17.09000  -0.05000   -0.29257
華頓全球高收益債券基金A                                            13.81870   13.83600  -0.01730   -0.12504
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01210    8.02220  -0.01010   -0.12590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.74390    2.73050   0.01340    0.49075
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.22750   12.15140   0.07610    0.62627
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38940    0.38700   0.00240    0.62016
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.05450   12.03170   0.02280    0.18950
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.05450   12.03170   0.02280    0.18950
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.69050   10.67390   0.01660    0.15552
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.67930   10.64470   0.03460    0.32504
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.67880   10.64420   0.03460    0.32506
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.37110    9.34080   0.03030    0.32438
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.70250   10.66890   0.03360    0.31493
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.70240   10.66870   0.03370    0.31588
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.38110    9.35190   0.02920    0.31224
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.36000    9.25000   0.11000    1.18919
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.67470    2.68150  -0.00680   -0.25359
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.10010    2.10710  -0.00700   -0.33221
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.04790   12.06350  -0.01560   -0.12932
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.30180    9.31390  -0.01210   -0.12991
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37890    0.37930  -0.00040   -0.10546
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29380    0.29420  -0.00040   -0.13596
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.45000    3.45000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.37000   15.35000   0.02000    0.13029
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.26000   24.12000   0.14000    0.58043
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.38000   12.33000   0.05000    0.40552
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.05000    8.07000  -0.02000   -0.24783
匯豐安富基金                                                       25.71000   25.62000   0.09000    0.35129
匯豐成功基金                                                       42.52000   42.33000   0.19000    0.44885
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.39000  -0.02000   -0.83682
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.16000   11.22000  -0.06000   -0.53476
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.16000   11.22000  -0.06000   -0.53476
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.87000    9.78000   0.09000    0.92025
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.74810    2.75560  -0.00750   -0.27217
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.40270    2.40980  -0.00710   -0.29463
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95530   11.97290  -0.01760   -0.14700
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99300    8.01050  -0.01750   -0.21846
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39070    0.39130  -0.00060   -0.15334
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33430    0.33480  -0.00050   -0.14934
匯豐金磚動力基金                                                   14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01560   15.01550   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.00000    5.02000  -0.02000   -0.39841
匯豐新鑽動力基金                                                   10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.55040    5.49190   0.05850    1.06521
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.42470    9.36630   0.05840    0.62351
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.38000   52.10000   0.28000    0.53743
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.38000   52.10000   0.28000    0.53743
匯豐龍騰電子基金                                                   37.59000   37.45000   0.14000    0.37383
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79430   12.79060   0.00370    0.02893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.10000   18.00000   0.10000    0.55556
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
新光中國成長基金(美元)                                              8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.47730   11.43510   0.04220    0.36904
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.30990   10.30630   0.00360    0.03493
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.81950   10.80370   0.01580    0.14625
新光台灣富貴基金                                                   24.24000   24.05000   0.19000    0.79002
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.20000   21.11000   0.09000    0.42634
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.78000   40.81370  -0.03370   -0.08257
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.65520   47.21010   0.44510    0.94281
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.19080   11.14000   0.05080    0.45601
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.12670   11.06380   0.06290    0.56852
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.53510   10.48670   0.04840    0.46154
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.46110   10.40200   0.05910    0.56816
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.03000   10.94000   0.09000    0.82267
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51390   15.51360   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
新光亞洲精選基金-美金                                              20.20000   20.21000  -0.01000   -0.04948
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.82000   20.81000   0.01000    0.04805
新光店頭基金                                                       22.78000   22.67000   0.11000    0.48522
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.63000   11.55000   0.08000    0.69264
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.20000   11.11000   0.09000    0.81008
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.17470   42.96680   0.20790    0.48386
新光特選內需收益ETF基金                                            20.65000   20.47000   0.18000    0.87934
新光創新科技基金                                                   13.29000   13.20000   0.09000    0.68182
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27910   10.25840   0.02070    0.20179
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63050   10.62170   0.00880    0.08285
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07970   10.07620   0.00350    0.03474
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.35880    9.34000   0.01880    0.20128
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.65250    9.64440   0.00810    0.08399
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14770    9.14290   0.00480    0.05250
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.34160   41.24420   0.09740    0.23615
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.85740   48.45260   0.40480    0.83546
新光澳幣八年期保本基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.87240   10.85990   0.01250    0.11510
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53230    9.52180   0.01050    0.11027
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54790    9.53360   0.01430    0.15000
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.66280   10.64690   0.01590    0.14934
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.67980   10.66450   0.01530    0.14347
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54630    9.53260   0.01370    0.14372
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51340    9.50320   0.01020    0.10733
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.62820   10.61690   0.01130    0.10643
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.01000    7.02000  -0.01000   -0.14245
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.14000   10.07000   0.07000    0.69513
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.73690   10.77400  -0.03710   -0.34435
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.48530    9.51770  -0.03240   -0.34042
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.48530   10.52120  -0.03590   -0.34122
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.43600    9.46830  -0.03230   -0.34114
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.51330    9.54800  -0.03470   -0.36343
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.57250   10.61080  -0.03830   -0.36095
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.86110   14.91080  -0.04970   -0.33332
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.58520    8.61390  -0.02870   -0.33318
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.15020   41.18670  -0.03650   -0.08862
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.49700   45.33960   0.15740    0.34716
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.23330   46.08130   0.15200    0.32985
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.73760   46.50530   0.23230    0.49951
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.42210   48.47520  -0.05310   -0.10954
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.17090   45.90450   0.26640    0.58034
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.80280   49.94260  -0.13980   -0.27992
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.64820   50.82570  -0.17750   -0.34923
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.97720   48.88250   0.09470    0.19373
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.98410   10.93450   0.04960    0.45361
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  49.60900   49.20180   0.40720    0.82761
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.85240   40.98210  -0.12970   -0.31648
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50230   11.50160   0.00070    0.00609
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.15400   10.16150  -0.00750   -0.07381
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.32470   13.28470   0.04000    0.30110
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.73260    9.71230   0.02030    0.20901
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.86010   11.86120  -0.00110   -0.00927
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.17720   11.18860  -0.01140   -0.10189
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.53580   10.53680  -0.00100   -0.00949
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.05800    9.06720  -0.00920   -0.10146
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.51890    9.51980  -0.00090   -0.00945
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.21770    8.22610  -0.00840   -0.10211
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.79720    8.79800  -0.00080   -0.00909
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.84940    7.85740  -0.00800   -0.10181
群益中小型股基金                                                   45.29000   45.10000   0.19000    0.42129
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.54250   10.52160   0.02090    0.19864
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.56500    9.55490   0.01010    0.10570
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.13520    9.12470   0.01050    0.11507
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.92270    8.90510   0.01760    0.19764
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.09410    8.08550   0.00860    0.10636
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.73140    7.72250   0.00890    0.11525
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.56130   10.57320  -0.01190   -0.11255
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.61740   11.63040  -0.01300   -0.11178
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.19500   11.21300  -0.01800   -0.16053
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.44100   10.45700  -0.01600   -0.15301
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.81090    8.74190   0.06900    0.78930
群益中國新機會基金N-美元                                            7.90670    7.85200   0.05470    0.69664
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.60000    8.54000   0.06000    0.70258
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.81370    7.75260   0.06110    0.78812
群益中國新機會基金-美元                                             8.45360    8.39520   0.05840    0.69564
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.21000    8.15000   0.06000    0.73620
群益平衡王基金                                                     20.02530   19.95620   0.06910    0.34626
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95720    9.94490   0.01230    0.12368
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.05740   10.04400   0.01340    0.13341
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95720    9.94490   0.01230    0.12368
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.05740   10.04400   0.01340    0.13341
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95730    9.94500   0.01230    0.12368
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.05730   10.04400   0.01330    0.13242
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03620   10.02270   0.01350    0.13469
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.90970    9.90250   0.00720    0.07271
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00940   10.00120   0.00820    0.08199
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.90970    9.90250   0.00720    0.07271
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00940   10.00120   0.00820    0.08199
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.90970    9.90260   0.00710    0.07170
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00940   10.00120   0.00820    0.08199
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00620    9.99780   0.00840    0.08402
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.92820    9.91660   0.01160    0.11698
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.02810   10.01540   0.01270    0.12680
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.92820    9.91660   0.01160    0.11698
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.02810   10.01540   0.01270    0.12680
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.92820    9.91650   0.01170    0.11799
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.02810   10.01540   0.01270    0.12680
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.01820   10.00530   0.01290    0.12893
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.51000    6.49000   0.02000    0.30817
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.26380   12.18150   0.08230    0.67561
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.43900   11.37260   0.06640    0.58386
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.46150   10.39120   0.07030    0.67653
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.75660    9.70000   0.05660    0.58351
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.25380   10.18490   0.06890    0.67649
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.54490   10.51210   0.03280    0.31202
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.32220   10.29170   0.03050    0.29636
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.28620    9.25730   0.02890    0.31219
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.28520    9.25770   0.02750    0.29705
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.60620   10.57320   0.03300    0.31211
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.64630   10.61480   0.03150    0.29676
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.45010    9.42070   0.02940    0.31208
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.93490    9.90550   0.02940    0.29680
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.37600   11.38420  -0.00820   -0.07203
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.81730    7.82290  -0.00560   -0.07158
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.74240   10.73480   0.00760    0.07080
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55290   10.55020   0.00270    0.02559
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.76120   10.75740   0.00380    0.03532
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89760    9.89060   0.00700    0.07077
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83780    9.83530   0.00250    0.02542
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03270   10.02910   0.00360    0.03590
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.74250   10.73490   0.00760    0.07080
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55280   10.55000   0.00280    0.02654
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.76110   10.75730   0.00380    0.03532
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89770    9.89070   0.00700    0.07077
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83770    9.83510   0.00260    0.02644
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03270   10.02920   0.00350    0.03490
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.63840    9.63420   0.00420    0.04359
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.77040   15.76350   0.00690    0.04377
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.84000   15.83000   0.01000    0.06317
群益多利策略組合基金                                               11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
群益多重收益組合基金                                               14.32000   14.30000   0.02000    0.13986
群益多重資產組合基金                                               15.71000   15.66000   0.05000    0.31928
群益安家基金                                                       25.79650   25.70510   0.09140    0.35557
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16480   16.16460   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.21000   21.26000  -0.05000   -0.23518
群益亞太中小基金                                                   10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.33000   16.36000  -0.03000   -0.18337
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.80520   10.78720   0.01800    0.16686
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.96930    7.95610   0.01320    0.16591
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.49770   10.48020   0.01750    0.16698
群益店頭市場基金                                                   97.96000   96.99000   0.97000    1.00010
群益東方盛世基金                                                    8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
群益東協成長基金-人民幣                                            13.18330   13.25700  -0.07370   -0.55593
群益東協成長基金-美元                                              11.30830   11.38210  -0.07380   -0.64839
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.39000   11.46000  -0.07000   -0.61082
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.94120   11.89300   0.04820    0.40528
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.10940   11.07310   0.03630    0.32782
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.61070   10.57540   0.03530    0.33379
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.74450    9.70520   0.03930    0.40494
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.06850    9.03880   0.02970    0.32858
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.65960    8.63080   0.02880    0.33369
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.97180   10.93540   0.03640    0.33286
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.53600    9.49750   0.03850    0.40537
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.22950    9.19930   0.03020    0.32829
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.67400    9.64180   0.03220    0.33396
群益長安基金                                                       29.98000   29.89000   0.09000    0.30110
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.14440   10.10030   0.04410    0.43662
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.34620   15.27930   0.06690    0.43785
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.09000   15.02000   0.07000    0.46605
群益真善美基金                                                     15.93720   15.97560  -0.03840   -0.24037
群益馬拉松基金                                                    120.71000  120.01000   0.70000    0.58328
群益深証中小板基金                                                 11.59000   11.53000   0.06000    0.52038
群益創新科技基金                                                   33.44000   33.22000   0.22000    0.66225
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.82730    9.78090   0.04640    0.47439
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.83910    8.80550   0.03360    0.38158
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.70200   10.65150   0.05050    0.47411
群益華夏盛世基金-美元                                               9.74610    9.70900   0.03710    0.38212
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.36000   16.30000   0.06000    0.36810
群益奧斯卡基金                                                     30.42000   30.31000   0.11000    0.36292
群益新興金鑽基金-美元                                              10.93740   10.99880  -0.06140   -0.55824
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.51000    8.55000  -0.04000   -0.46784
群益葛萊美基金                                                     23.96000   23.75000   0.21000    0.88421
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.51000   22.27000   0.24000    1.07768
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.88000    7.97000  -0.09000   -1.12923
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.58000   13.29000   0.29000    2.18209
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.37170   11.32080   0.05090    0.44961
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.95600   10.91700   0.03900    0.35724
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.16850   11.12770   0.04080    0.36665
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.97990   10.93070   0.04920    0.45011
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57790   10.54030   0.03760    0.35673
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.78320   10.74380   0.03940    0.36672
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.37160   11.32060   0.05100    0.45051
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.95640   10.91740   0.03900    0.35723
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.97990   10.93080   0.04910    0.44919
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.57750   10.53980   0.03770    0.35769
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.99940    9.96290   0.03650    0.36636
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.07190   13.01060   0.06130    0.47115
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.81980   11.78410   0.03570    0.30295
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71000   11.67580   0.03420    0.29291
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.70800    8.66720   0.04080    0.47074
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.98500    8.95780   0.02720    0.30365
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.30000   0.03000    0.36145
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.47470    8.45000   0.02470    0.29231
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.28890   10.25780   0.03110    0.30318
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.94010    9.91010   0.03000    0.30272
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.94000    8.87000   0.07000    0.78918
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.53000   30.27000   0.26000    0.85894
德信中國精選成長基金                                               11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
德信台灣主流中小基金                                               20.73000   20.64000   0.09000    0.43605
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98930   11.98920   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   33.66000   33.23000   0.43000    1.29401
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.97010   10.97730  -0.00720   -0.06559
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.84460   10.85250  -0.00790   -0.07279
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71960   11.71940   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.88000   16.81000   0.07000    0.41642
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.73000   16.85000  -0.12000   -0.71217
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.80660   10.82340  -0.01680   -0.15522
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.42430   16.44990  -0.02560   -0.15562
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28230    8.28850  -0.00620   -0.07480
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.10110   11.11050  -0.00940   -0.08460
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.12310   12.13340  -0.01030   -0.08489
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11840   14.12900  -0.01060   -0.07502
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摩根大歐洲基金                                                     16.23000   16.33000  -0.10000   -0.61237
摩根中小基金                                                       22.12000   22.05000   0.07000    0.31746
摩根中國A股基金                                                    15.02000   14.93000   0.09000    0.60281
摩根中國A股基金(美元)                                              11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
摩根中國亮點基金                                                   12.57000   12.51000   0.06000    0.47962
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.27930   11.25540   0.02390    0.21234
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.61110   12.57990   0.03120    0.24801
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.50930    9.48800   0.02130    0.22449
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.18680   13.15870   0.02810    0.21355
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.35180   15.31440   0.03740    0.24421
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.28000   19.15000   0.13000    0.67885
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.28000   19.15000   0.13000    0.67885
摩根台灣增長基金                                                   49.21000   48.87000   0.34000    0.69572
摩根平衡基金                                                       27.46000   27.31000   0.15000    0.54925
摩根全球α基金                                                     17.88000   17.94000  -0.06000   -0.33445
摩根全球平衡基金                                                   16.27860   16.26680   0.01180    0.07254
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.37960    9.40730  -0.02770   -0.29445
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.52630   10.55390  -0.02760   -0.26151
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.91490    9.94180  -0.02690   -0.27057
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.57770   11.61190  -0.03420   -0.29453
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.33320   10.36120  -0.02800   -0.27024
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.32950   10.33010  -0.00060   -0.00581
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.75600   13.75670  -0.00070   -0.00509
摩根亞洲基金                                                       57.01000   56.96000   0.05000    0.08778
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.43240    8.44380  -0.01140   -0.13501
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95180    9.96180  -0.01000   -0.10038
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80000    8.80970  -0.00970   -0.11011
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89160   12.90680  -0.01520   -0.11777
摩根東方內需機會基金                                               18.03000   18.02000   0.01000    0.05549
摩根東方科技基金                                                   31.45000   31.57000  -0.12000   -0.38011
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
摩根金龍收成基金                                                   21.47000   21.43000   0.04000    0.18665
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13630   15.13610   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.02000   14.27000  -0.25000   -1.75193
摩根新金磚五國基金                                                 12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
摩根新絲路基金                                                      8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
摩根新興35基金                                                     12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                   23.04000   23.35000  -0.31000   -1.32762
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.13240    7.14210  -0.00970   -0.13581
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.47340    9.48300  -0.00960   -0.10123
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28320    9.29360  -0.01040   -0.11190
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.07610   11.09110  -0.01500   -0.13524
摩根新興科技基金                                                   52.61000   52.36000   0.25000    0.47746
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.63030    8.62920   0.00110    0.01275
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.26090    9.25800   0.00290    0.03132
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.71970    8.71800   0.00170    0.01950
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.31670   10.31580   0.00090    0.00872
摩根龍揚基金                                                       32.09000   32.03000   0.06000    0.18732
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35170    9.35860  -0.00690   -0.07373
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.58350   11.59210  -0.00860   -0.07419
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.93000   10.04000  -0.11000   -1.09562
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                   9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.93000   10.03000  -0.10000   -0.99701
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                   9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.08000   20.13000  -0.05000   -0.24839
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61810   12.61800   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.82450   10.80650   0.01800    0.16657
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.58180   10.59900  -0.01720   -0.16228
聯邦中國龍基金                                                     26.58000   26.39000   0.19000    0.71997
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.50380   12.56270  -0.05890   -0.46885
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.72620   11.76950  -0.04330   -0.36790
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.69470   10.73440  -0.03970   -0.36984
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.28660   10.33490  -0.04830   -0.46735
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.69970    9.73560  -0.03590   -0.36875
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.83980    8.87260  -0.03280   -0.36968
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.55520    9.62850  -0.07330   -0.76128
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.88040    9.95520  -0.07480   -0.75137
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.06970    9.13930  -0.06960   -0.76155
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.37460    9.44560  -0.07100   -0.75167
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.52780   11.50410   0.02370    0.20601
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.38080   11.34520   0.03560    0.31379
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.68740   10.65340   0.03400    0.31915
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.63680   10.61490   0.02190    0.20631
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.48880   10.45600   0.03280    0.31370
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.84950    9.81810   0.03140    0.31982
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.58170   23.48530   0.09640    0.41047
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.25020    9.26070  -0.01050   -0.11338
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.72720    9.73740  -0.01020   -0.10475
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.19830    9.20880  -0.01050   -0.11402
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.66030    9.67040  -0.01010   -0.10444
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22750   13.22730   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.31000   13.22000   0.09000    0.68079
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.74290   16.76240  -0.01950   -0.11633
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.63070   12.59650   0.03420    0.27150
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.44270   12.44260   0.00010    0.00080
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.83380   11.83370   0.00010    0.00085
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.45280   12.44140   0.01140    0.09163
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.73980   11.72030   0.01950    0.16638
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61290   10.60410   0.00880    0.08299
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.82030    8.80570   0.01460    0.16580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.76000   35.51000   0.25000    0.70403
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.03000   17.91000   0.12000    0.67002
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.67000   17.61000   0.06000    0.34072
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.16000   16.15000   0.01000    0.06192
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.54000    7.53000   0.01000    0.13280
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.86000   14.91000  -0.05000   -0.33535
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.94000   11.01000  -0.07000   -0.63579
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.56000   13.63000  -0.07000   -0.51357
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.53000   13.59000  -0.06000   -0.44150
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.55000   13.62000  -0.07000   -0.51395
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.75000    8.81000  -0.06000   -0.68104
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.19000   14.26000  -0.07000   -0.49088
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.97000   13.96000   0.01000    0.07163
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.07000   14.07000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
聯博貨幣市場基金                                                   15.04140   15.04120   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.13960   11.11350   0.02610    0.23485
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.87360   13.84360   0.03000    0.21671
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.51850    7.50090   0.01760    0.23464
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.34000   14.33000   0.01000    0.06978
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.51000   14.49000   0.02000    0.13803
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.27190   10.27720  -0.00530   -0.05157
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.64160   10.62800   0.01360    0.12796
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.19930   10.19950  -0.00020   -0.00196
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27560   10.27510   0.00050    0.00487
瀚亞中小型股基金                                                   21.48000   21.38000   0.10000    0.46773
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.21000   12.19000   0.02000    0.16407
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
瀚亞巴西基金                                                        5.68000    5.77000  -0.09000   -1.55979
瀚亞外銷基金                                                       40.42000   40.25000   0.17000    0.42236
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.37880   11.38450  -0.00570   -0.05007
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.85640   10.86340  -0.00700   -0.06444
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.79530   12.80260  -0.00730   -0.05702
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.86730   10.87050  -0.00320   -0.02944
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.27400    7.27720  -0.00320   -0.04397
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.92430    7.92940  -0.00510   -0.06432
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13290    8.13760  -0.00470   -0.05776
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.08030    7.08240  -0.00210   -0.02965
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.69120    8.69620  -0.00500   -0.05750
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.94580    8.94980  -0.00400   -0.04469
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.26580    9.27170  -0.00590   -0.06363
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.05900    9.06420  -0.00520   -0.05737
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.20000   13.21000  -0.01000   -0.07570
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.05000   14.12000  -0.07000   -0.49575
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.40000    8.43000  -0.03000   -0.35587
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.42000    6.45000  -0.03000   -0.46512
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.25000    8.29000  -0.04000   -0.48251
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.32510   12.31640   0.00870    0.07064
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.73640   14.64630   0.09010    0.61517
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.06730   11.07250  -0.00520   -0.04696
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.91260   10.91690  -0.00430   -0.03939
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.72810   12.73420  -0.00610   -0.04790
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.90280    8.89770   0.00510    0.05732
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.03000    9.96570   0.06430    0.64521
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.77140    8.77560  -0.00420   -0.04786
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.63840    8.64180  -0.00340   -0.03934
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.29920    9.30380  -0.00460   -0.04944
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.87320   14.85980   0.01340    0.09018
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.58300   10.55580   0.02720    0.25768
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.14510   10.13590   0.00920    0.09077
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.56990   12.55860   0.01130    0.08998
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.89000   18.11000  -0.22000   -1.21480
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62930   13.62900   0.00030    0.00220
瀚亞美國高科技基金                                                 28.56000   28.68000  -0.12000   -0.41841
瀚亞高科技基金                                                     60.23000   59.65000   0.58000    0.97234
瀚亞理財通基金                                                     26.30000   26.16000   0.14000    0.53517
瀚亞菁華基金                                                       22.09000   21.91000   0.18000    0.82154
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.95020   13.92650   0.02370    0.17018
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.15420    9.13870   0.01550    0.16961
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.21120   14.20560   0.00560    0.03942
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.72070   10.69860   0.02210    0.20657
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93490    9.93170   0.00320    0.03222
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.58770   11.58310   0.00460    0.03971
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.24100   10.21980   0.02120    0.20744
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.06870   10.06470   0.00400    0.03974
瀚亞歐洲基金                                                        9.95000   10.06000  -0.11000   -1.09344
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