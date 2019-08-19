[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/16 108/08/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.29190 10.27580 0.01610 0.15668 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.08080 10.06500 0.01580 0.15698 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.39690 10.38390 0.01300 0.12519 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19130 10.17910 0.01220 0.11985 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.15380 10.14620 0.00760 0.07490 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.15990 10.15350 0.00640 0.06303 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.15730 10.15160 0.00570 0.05615 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.26610 10.25740 0.00870 0.08482 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.74320 9.73780 0.00540 0.05545 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.74320 9.73780 0.00540 0.05545 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.74490 9.74180 0.00310 0.03182 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.74490 9.74180 0.00310 0.03182 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.88130 9.87260 0.00870 0.08812 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.88130 9.87260 0.00870 0.08812 大華銀多元特別收益平衡基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.69430 10.68840 0.00590 0.05520 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.49500 10.48920 0.00580 0.05529 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.61580 10.61060 0.00520 0.04901 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.50280 10.49770 0.00510 0.04858 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.75000 21.66000 0.09000 0.41551 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.83000 20.94000 -0.11000 -0.52531 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.82290 43.66990 0.15300 0.35036 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.39860 40.43530 -0.03670 -0.09076 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.87520 9.87340 0.00180 0.01823 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.41330 10.41070 0.00260 0.02497 中國信託台灣活力基金 13.40000 13.33000 0.07000 0.52513 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.22130 10.24560 -0.02430 -0.23717 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21920 10.21540 0.00380 0.03720 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09610 9.13080 -0.03470 -0.38003 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42200 10.41920 0.00280 0.02687 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.24690 9.28310 -0.03620 -0.38996 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.66490 11.58790 0.07700 0.66449 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.85750 9.81680 0.04070 0.41460 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03460 11.07370 -0.03910 -0.35309 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.58880 9.65110 -0.06230 -0.64552 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 48.44980 48.08700 0.36280 0.75447 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 44.05380 43.78320 0.27060 0.61805 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.69150 48.49620 0.19530 0.40271 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.42190 49.25830 0.16360 0.33213 中國信託智能運動基金-台幣 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 中國信託智能運動基金-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04110 11.04090 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.45490 10.43010 0.02480 0.23777 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.57480 9.59190 -0.01710 -0.17828 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.60880 10.58390 0.02490 0.23526 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71460 9.73240 -0.01780 -0.18289 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.59390 40.60130 -0.00740 -0.01823 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.48940 41.27570 0.21370 0.51774 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 46.16320 45.82350 0.33970 0.74132 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.35700 46.13620 0.22080 0.47858 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.24080 45.95120 0.28960 0.63023 元大2001基金 64.44000 64.14000 0.30000 0.46773 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.31110 48.99740 0.31370 0.64024 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.60520 46.38610 0.21910 0.47234 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.44000 20.37000 0.07000 0.34364 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.73090 11.73010 0.00080 0.00682 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.74150 10.73220 0.00930 0.08666 元大上證50基金 32.17000 32.13000 0.04000 0.12449 元大大中華TMT基金-人民幣 10.50000 10.33000 0.17000 1.64569 元大大中華TMT基金-新台幣 9.30000 9.14000 0.16000 1.75055 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.58000 12.52000 0.06000 0.47923 元大大中華價值指數基金-美元 11.49900 11.43400 0.06500 0.56848 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.80800 15.71700 0.09100 0.57899 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.06200 11.00200 0.06000 0.54536 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.57400 10.50800 0.06600 0.62809 元大中國平衡基金-人民幣 2.92000 2.92000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.96580 46.95230 0.01350 0.02875 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.09830 11.09270 0.00560 0.05048 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09040 10.08530 0.00510 0.05057 元大中國機會債券基金-新台幣 10.14600 10.13280 0.01320 0.13027 元大巴西指數基金 6.85000 6.83200 0.01800 0.26347 元大日經225基金 25.98000 25.95000 0.03000 0.11561 元大台商收成基金 22.48000 22.39000 0.09000 0.40197 元大台灣50單日反向1倍基金 11.76000 11.89000 -0.13000 -1.09336 元大台灣50單日正向2倍基金 38.54000 37.71000 0.83000 2.20101 元大台灣中型100基金 32.78000 32.59000 0.19000 0.58300 元大台灣加權股價指數基金 25.47600 25.24700 0.22900 0.90704 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100 元大台灣卓越50基金 80.22000 79.48000 0.74000 0.93105 元大台灣金融基金 18.06000 17.84000 0.22000 1.23318 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.69000 31.41000 0.28000 0.89144 元大台灣高股息基金 26.95000 26.74000 0.21000 0.78534 元大台灣電子科技基金 35.68000 35.39000 0.29000 0.81944 元大全球ETF成長組合基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 元大全球ETF穩健組合基金 15.05000 14.99000 0.06000 0.40027 元大全球人工智慧ETF基金 22.76000 22.81000 -0.05000 -0.21920 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.34000 13.28000 0.06000 0.45181 元大全球不動產證券化基金-美元 12.21800 12.15800 0.06000 0.49350 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.26000 0.04000 0.63898 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.84000 0.03000 0.43860 元大全球股票入息基金-美元配息 8.00700 8.03300 -0.02600 -0.32366 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 元大全球新興市場精選組合基金 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110 元大全球農業商機基金 17.60000 17.56000 0.04000 0.22779 元大印尼指數基金 9.53200 9.53500 -0.00300 -0.03146 元大多多基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670 元大多福基金 53.67000 53.41000 0.26000 0.48680 元大亞太成長基金 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.54270 9.51150 0.03120 0.32802 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62010 7.59520 0.02490 0.32784 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.58600 8.67100 -0.08500 -0.98028 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.76700 9.90400 -0.13700 -1.38328 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20940 10.20580 0.00360 0.03527 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43220 10.43110 0.00110 0.01055 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18480 10.18370 0.00110 0.01080 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.60910 10.60700 0.00210 0.01980 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35880 10.35680 0.00200 0.01931 元大卓越基金 43.20000 43.06000 0.14000 0.32513 元大店頭基金 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49880 10.49820 0.00060 0.00572 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.95280 9.96460 -0.01180 -0.11842 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.07700 33.00030 0.07670 0.23242 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.49050 47.07560 0.41490 0.88135 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.19760 15.31410 -0.11650 -0.76074 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.82110 27.39420 0.42690 1.55836 元大美國政府7至10年期債券基金 44.13460 43.90930 0.22530 0.51310 元大高科技基金 19.93000 19.88000 0.05000 0.25151 元大得利貨幣市場基金 16.33700 16.33680 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04050 12.04030 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 元大富櫃50基金 12.68000 12.57000 0.11000 0.87510 元大華夏中小基金 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017 元大新中國基金-人民幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 元大新中國基金-美元 8.74400 8.72000 0.02400 0.27523 元大新中國基金-新台幣 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 元大新主流基金 25.23000 25.16000 0.07000 0.27822 元大新東協平衡基金-美元 9.29600 9.29900 -0.00300 -0.03226 元大新東協平衡基金-新台幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.95270 10.94520 0.00750 0.06852 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.86260 9.84890 0.01370 0.13910 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.41050 11.39350 0.01700 0.14921 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35660 9.34270 0.01390 0.14878 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.66830 10.65070 0.01760 0.16525 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.87100 9.85470 0.01630 0.16540 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.03340 11.01410 0.01930 0.17523 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.21810 10.20030 0.01780 0.17450 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.20000 10.18230 0.01770 0.17383 元大新興亞洲基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.68570 9.65860 0.02710 0.28058 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97530 8.95020 0.02510 0.28044 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.13590 10.10660 0.02930 0.28991 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.40730 9.38010 0.02720 0.28998 元大萬泰貨幣市場基金 15.17380 15.17360 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.52000 37.34000 0.18000 0.48206 元大實質多重資產基金-人民幣 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 元大實質多重資產基金-美元 8.07100 8.03200 0.03900 0.48556 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 元大滬深300單日反向1倍基金 12.63000 12.73000 -0.10000 -0.78555 元大滬深300單日正向2倍基金 17.14000 16.88000 0.26000 1.54028 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 37.53000 37.19000 0.34000 0.91422 元大標普500基金 27.12000 27.02000 0.10000 0.37010 元大標普500單日反向1倍基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659 元大標普500單日正向2倍基金 33.81000 33.61000 0.20000 0.59506 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.12000 21.03000 0.09000 0.42796 元大標智滬深300基金 17.62000 17.54000 0.08000 0.45610 元大歐洲50基金 24.05000 24.10000 -0.05000 -0.20747 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.14430 9.15670 -0.01240 -0.13542 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30150 10.30140 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.48000 15.44000 0.04000 0.25907 日盛上選基金 36.08000 35.76000 0.32000 0.89485 日盛小而美基金 18.47000 18.37000 0.10000 0.54437 日盛中國內需動力基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.28090 12.29690 -0.01600 -0.13011 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78200 9.79480 -0.01280 -0.13068 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.50290 12.52680 -0.02390 -0.19079 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95370 9.97280 -0.01910 -0.19152 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.38750 11.40630 -0.01880 -0.16482 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.04850 9.06340 -0.01490 -0.16440 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 12.12000 12.05000 0.07000 0.58091 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛全球抗暖化基金 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.53680 10.53510 0.00170 0.01614 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35540 9.39660 -0.04120 -0.43846 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36220 10.35750 0.00470 0.04538 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20040 9.23860 -0.03820 -0.41348 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50800 2.51130 -0.00330 -0.13141 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64500 1.64720 -0.00220 -0.13356 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38680 0.38760 -0.00080 -0.20640 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25420 0.25470 -0.00050 -0.19631 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83860 12.85970 -0.02110 -0.16408 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.31220 8.32590 -0.01370 -0.16455 日盛亞洲機會基金 6.88000 6.90000 -0.02000 -0.28986 日盛首選基金 17.87000 17.77000 0.10000 0.56275 日盛高科技基金 19.01000 18.87000 0.14000 0.74192 日盛貨幣市場基金 14.84540 14.84510 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 41.92000 41.69000 0.23000 0.55169 日盛精選五虎基金 36.38000 36.30000 0.08000 0.22039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55560 13.55540 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.92000 32.57000 0.35000 1.07461 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.69000 8.59000 0.10000 1.16414 台新MSCI中國基金 18.93000 18.84000 0.09000 0.47771 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.66000 19.66000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.23230 14.23210 0.00020 0.00141 台新中國通基金 48.11000 47.83000 0.28000 0.58541 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54900 0.54790 0.00110 0.20077 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.21300 17.17700 0.03600 0.20958 台新中國精選中小基金-美元 0.31780 0.31620 0.00160 0.50601 台新中國精選中小基金-新台幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 台新主流基金 25.42000 25.46000 -0.04000 -0.15711 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.35000 24.15000 0.20000 0.82816 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78000 0.77380 0.00620 0.80124 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.16000 17.10000 0.06000 0.35088 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54880 0.54690 0.00190 0.34741 台新台灣中小基金 37.75000 37.42000 0.33000 0.88188 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.12920 11.14280 -0.01360 -0.12205 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.09330 10.11950 -0.02620 -0.25891 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.71390 11.70520 0.00870 0.07433 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.60690 8.64550 -0.03860 -0.44648 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27910 0.28040 -0.00130 -0.46362 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70250 12.69570 0.00680 0.05356 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40700 0.40690 0.00010 0.02458 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.14000 40.18000 -0.04000 -0.09955 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.70000 43.55000 0.15000 0.34443 台新真吉利貨幣市場基金 11.13580 11.13560 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.32430 33.26200 0.06230 0.18730 台新智慧生活基金-美元 10.39660 10.44100 -0.04440 -0.42525 台新智慧生活基金-新台幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.97630 8.00780 -0.03150 -0.39337 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.30290 8.33480 -0.03190 -0.38273 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.10310 9.09330 0.00980 0.10777 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48720 9.47610 0.01110 0.11714 台新新興市場債券基金(A類型) 11.58370 11.49170 0.09200 0.80058 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36330 0.36040 0.00290 0.80466 台新新興市場債券基金(B類型) 8.17650 8.14860 0.02790 0.34239 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27070 0.26970 0.00100 0.37078 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.02000 22.96000 0.06000 0.26132 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.47750 10.52890 -0.05140 -0.48818 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.01420 10.05600 -0.04180 -0.41567 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16260 10.20480 -0.04220 -0.41353 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.53210 10.53540 -0.00330 -0.03132 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.05620 10.05190 0.00430 0.04278 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.20940 10.20480 0.00460 0.04508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.56020 45.24230 0.31790 0.70266 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 45.18480 45.06250 0.12230 0.27140 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.87670 39.84520 0.03150 0.07906 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38490 11.38420 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08240 10.08860 -0.00620 -0.06146 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30600 9.30280 0.00320 0.03440 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.96560 10.96180 0.00380 0.03467 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.79610 7.79870 -0.00260 -0.03334 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.25690 9.26000 -0.00310 -0.03348 永豐中小基金 53.77000 53.46000 0.31000 0.57987 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81170 1.81590 -0.00420 -0.23129 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.53420 2.54010 -0.00590 -0.23227 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19570 8.22040 -0.02470 -0.30047 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12360 11.15700 -0.03340 -0.29936 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.74000 4.75000 -0.01000 -0.21053 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.17000 21.22000 -0.05000 -0.23563 永豐主流品牌基金 18.35000 18.45000 -0.10000 -0.54201 永豐永豐基金 33.14000 32.94000 0.20000 0.60716 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.22110 9.19130 0.02980 0.32422 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.74420 9.71270 0.03150 0.32432 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.19920 9.16870 0.03050 0.33265 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.72380 9.69160 0.03220 0.33225 永豐亞洲民生消費基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 永豐南非幣2021保本基金 14.16260 14.15510 0.00750 0.05298 永豐貨幣市場基金 13.94780 13.94760 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14130 2.14260 -0.00130 -0.06067 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.65350 2.65500 -0.00150 -0.05650 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80150 7.81130 -0.00980 -0.12546 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97150 10.98510 -0.01360 -0.12380 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17500 7.18040 -0.00540 -0.07520 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.54640 11.55510 -0.00870 -0.07529 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.17000 18.15000 0.02000 0.11019 永豐臺灣加權ETF基金 53.26000 52.78000 0.48000 0.90944 永豐領航科技基金 39.14000 38.90000 0.24000 0.61697 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.50000 11.61000 -0.11000 -0.94746 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 永豐趨勢平衡基金 41.60000 41.42000 0.18000 0.43457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.91640 11.91560 0.00080 0.00671 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74160 9.74200 -0.00040 -0.00411 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39220 10.39260 -0.00040 -0.00385 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83570 9.83850 -0.00280 -0.02846 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.32370 10.32660 -0.00290 -0.02808 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79350 9.79680 -0.00330 -0.03368 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.57280 10.57630 -0.00350 -0.03309 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83850 9.84390 -0.00540 -0.05486 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.40130 10.40710 -0.00580 -0.05573 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.08000 19.09000 -0.01000 -0.05238 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.87000 18.89000 -0.02000 -0.10588 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07290 10.06900 0.00390 0.03873 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07290 10.06900 0.00390 0.03873 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01360 10.01260 0.00100 0.00999 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01360 10.01260 0.00100 0.00999 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21440 10.21340 0.00100 0.00979 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21420 10.21330 0.00090 0.00881 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07870 10.07690 0.00180 0.01786 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07870 10.07690 0.00180 0.01786 兆豐國際生命科學基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31300 10.28180 0.03120 0.30345 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.47690 10.44590 0.03100 0.29677 兆豐國際全球基金 30.11000 30.11000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50940 10.50880 0.00060 0.00571 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.32420 10.33580 -0.01160 -0.11223 兆豐國際國民基金 22.95000 22.96000 -0.01000 -0.04355 兆豐國際第一基金 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76620 10.78900 -0.02280 -0.21133 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21750 8.23490 -0.01740 -0.21130 兆豐國際萬全基金 20.50000 20.44000 0.06000 0.29354 兆豐國際電子基金 26.15000 26.08000 0.07000 0.26840 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.39000 21.20000 0.19000 0.89623 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.81000 15.97000 -0.16000 -1.00188 兆豐國際豐台灣基金 35.90000 35.91000 -0.01000 -0.02785 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56370 12.56350 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.73940 9.72030 0.01910 0.19650 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.72510 9.71130 0.01380 0.14210 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.85930 9.83460 0.02470 0.25115 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.75230 9.73270 0.01960 0.20138 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.75540 9.72920 0.02620 0.26929 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.73960 9.72060 0.01900 0.19546 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.72770 9.71390 0.01380 0.14206 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86770 9.84300 0.02470 0.25094 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.75680 9.73710 0.01970 0.20232 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.76320 9.73700 0.02620 0.26908 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.77130 10.79760 -0.02630 -0.24357 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.51820 10.53960 -0.02140 -0.20304 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.77100 10.79350 -0.02250 -0.20846 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.45380 10.47940 -0.02560 -0.24429 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.58300 10.60450 -0.02150 -0.20274 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.57080 10.59300 -0.02220 -0.20957 合庫台灣基金 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 合庫全球高收益債券基金A類型 11.69490 11.69720 -0.00230 -0.01966 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.61610 12.61860 -0.00250 -0.01981 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.24960 11.25270 -0.00310 -0.02755 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.02210 12.02720 -0.00510 -0.04240 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09450 8.09610 -0.00160 -0.01976 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31160 9.31280 -0.00120 -0.01289 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03590 9.03840 -0.00250 -0.02766 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.72650 8.73000 -0.00350 -0.04009 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17830 9.18080 -0.00250 -0.02723 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 合庫全球新興市場基金 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17870 10.17860 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.85600 9.85830 -0.00230 -0.02333 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.24540 10.24940 -0.00400 -0.03903 合庫新興多重收益基金A類型 10.55460 10.55790 -0.00330 -0.03126 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.02010 12.03230 -0.01220 -0.10139 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.31220 15.30880 0.00340 0.02221 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60420 8.60860 -0.00440 -0.05111 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.47940 9.48300 -0.00360 -0.03796 合庫新興多重收益基金B類型 7.89390 7.89640 -0.00250 -0.03166 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60290 8.61100 -0.00810 -0.09407 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.49670 10.49550 0.00120 0.01143 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 美元 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20380 10.19950 0.00430 0.04216 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.20000 10.19690 0.00310 0.03040 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.92120 9.86210 0.05910 0.59926 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17110 10.17140 -0.00030 -0.00295 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.20370 10.19940 0.00430 0.04216 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20000 10.19680 0.00320 0.03138 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.92120 9.86210 0.05910 0.59926 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17110 10.17140 -0.00030 -0.00295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23890 11.23820 0.00070 0.00623 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87590 9.88480 -0.00890 -0.09004 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93810 9.94610 -0.00800 -0.08043 安聯中國東協基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 安聯中國策略基金-新臺幣 15.82000 15.77000 0.05000 0.31706 安聯中華新思路基金-人民幣 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636 安聯中華新思路基金-美元 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 32.09000 32.00000 0.09000 0.28125 安聯台灣科技基金 53.87000 53.28000 0.59000 1.10736 安聯台灣貨幣市場基金 12.55470 12.55450 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 36.48000 36.26000 0.22000 0.60673 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85380 10.84510 0.00870 0.08022 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.00900 15.99620 0.01280 0.08002 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94840 9.94050 0.00790 0.07947 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00450 9.99640 0.00810 0.08103 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 安聯四季成長組合基金-美元 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.29430 13.28640 0.00790 0.05946 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86740 10.85960 0.00780 0.07183 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.95800 12.94890 0.00910 0.07028 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60440 9.59810 0.00630 0.06564 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53840 9.53160 0.00680 0.07134 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08090 9.07450 0.00640 0.07053 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24950 10.24400 0.00550 0.05369 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.28310 10.27590 0.00720 0.07007 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.45140 12.46960 -0.01820 -0.14595 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.28780 11.30400 -0.01620 -0.14331 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91190 10.92750 -0.01560 -0.14276 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55210 8.56490 -0.01280 -0.14945 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.41710 8.42920 -0.01210 -0.14355 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11040 8.12200 -0.01160 -0.14282 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18560 10.19910 -0.01350 -0.13236 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08030 10.09470 -0.01440 -0.14265 安聯全球人口趨勢基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.37000 33.36000 0.01000 0.02998 安聯全球油礦金趨勢基金 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.61220 12.59220 0.02000 0.15883 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.65310 10.63610 0.01700 0.15983 安聯全球新興市場基金 16.49000 16.50000 -0.01000 -0.06061 安聯全球農金趨勢基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866 安聯全球綠能趨勢基金 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 安聯亞洲動態策略基金 21.69000 21.73000 -0.04000 -0.18408 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.02810 10.02270 0.00540 0.05388 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08850 10.08240 0.00610 0.06050 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.10230 10.09690 0.00540 0.05348 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08610 10.08000 0.00610 0.06052 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.11450 10.10890 0.00560 0.05540 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09260 10.08650 0.00610 0.06048 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03960 10.03400 0.00560 0.05581 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03970 10.03400 0.00570 0.05681 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03960 10.03400 0.00560 0.05581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.60940 10.60520 0.00420 0.03960 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14150 10.13730 0.00420 0.04143 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.78150 90.85060 -0.06910 -0.07606 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.27840 13.30550 -0.02710 -0.20368 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.22000 68.27120 -0.05120 -0.07500 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.87470 9.89480 -0.02010 -0.20314 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.77160 2.76570 0.00590 0.21333 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98510 10.98860 -0.00350 -0.03185 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33360 2.32590 0.00770 0.33105 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86690 8.86990 -0.00300 -0.03382 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.37500 10.39280 -0.01780 -0.17127 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21090 10.22930 -0.01840 -0.17988 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.67610 10.68580 -0.00970 -0.09077 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.17010 10.18720 -0.01710 -0.16786 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.20550 10.22520 -0.01970 -0.19266 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.27460 10.29230 -0.01770 -0.17197 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08070 10.09950 -0.01880 -0.18615 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.45260 10.46320 -0.01060 -0.10131 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06930 10.08630 -0.01700 -0.16855 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11220 10.13150 -0.01930 -0.19049 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99950 10.01040 -0.01090 -0.10889 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.15340 10.15850 -0.00510 -0.05020 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.98630 9.99570 -0.00940 -0.09404 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.92280 9.93350 -0.01070 -0.10772 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01310 10.02330 -0.01020 -0.10176 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10400 10.10920 -0.00520 -0.05144 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.98600 9.99540 -0.00940 -0.09404 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.92350 9.93410 -0.01060 -0.10670 宏利台灣動力基金A類型 30.98000 30.90000 0.08000 0.25890 宏利台灣動力基金I類型 30.98000 30.90000 0.08000 0.25890 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.81550 9.81040 0.00510 0.05199 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81290 9.80810 0.00480 0.04894 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.39530 7.39140 0.00390 0.05276 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.42080 7.41750 0.00330 0.04449 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 宏利全球債券組合基金 13.81470 13.82920 -0.01450 -0.10485 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00330 3.00120 0.00210 0.06997 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.49120 12.48690 0.00430 0.03444 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97880 8.97570 0.00310 0.03454 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61740 2.60690 0.01050 0.40278 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63790 11.63300 0.00490 0.04212 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.20750 3.23180 -0.02430 -0.75190 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52960 0.53260 -0.00300 -0.56327 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.99000 15.07000 -0.08000 -0.53086 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.30820 12.30810 0.00010 0.00081 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.89000 10.89350 -0.00350 -0.03213 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46190 10.46650 -0.00460 -0.04395 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.68600 8.68820 -0.00220 -0.02532 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32320 8.32590 -0.00270 -0.03243 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20840 8.21200 -0.00360 -0.04384 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.34160 8.34800 -0.00640 -0.07667 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 宏利美國銀行機會基金(台幣) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94870 2.94400 0.00470 0.15965 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42630 0.42570 0.00060 0.14094 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.87620 12.85960 0.01660 0.12909 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97230 0.97080 0.00150 0.15451 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36190 7.35240 0.00950 0.12921 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04080 2.03770 0.00310 0.15213 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29430 0.29390 0.00040 0.13610 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95600 8.94450 0.01150 0.12857 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32450 0.32400 0.00050 0.15432 宏利萬利貨幣市場基金 13.69340 13.69320 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.19000 25.97000 0.22000 0.84713 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.19000 25.97000 0.22000 0.84713 宏利澳幣保本基金 12.71420 12.71520 -0.00100 -0.00786 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46720 10.52990 -0.06270 -0.59545 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45010 9.50140 -0.05130 -0.53992 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05520 9.10360 -0.04840 -0.53166 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.47130 11.53250 -0.06120 -0.53067 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97550 12.97540 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.01000 26.85000 0.16000 0.59590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47870 11.47720 0.00150 0.01307 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05140 10.04740 0.00400 0.03981 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 保德信大中華基金-美元 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 保德信大中華基金-新台幣 29.18000 29.06000 0.12000 0.41294 保德信中小型股基金 51.34000 50.72000 0.62000 1.22240 保德信中國中小基金-人民幣 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 保德信中國中小基金-美元 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 保德信中國中小基金-新臺幣 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96720 9.93210 0.03510 0.35340 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07310 10.03730 0.03580 0.35667 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.08770 10.05210 0.03560 0.35415 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.18950 11.15000 0.03950 0.35426 保德信中國品牌基金-人民幣 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 保德信中國品牌基金-美元 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.21000 27.33000 -0.12000 -0.43908 保德信全球消費商機基金 19.18000 19.11000 0.07000 0.36630 保德信全球基礎建設基金 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 保德信全球資源基金 6.77000 6.81000 -0.04000 -0.58737 保德信全球醫療生化基金-美元 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.88000 32.04000 -0.16000 -0.49938 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.55530 9.53020 0.02510 0.26337 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.71410 10.68600 0.02810 0.26296 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24150 9.21630 0.02520 0.27343 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.34220 10.31400 0.02820 0.27341 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26390 8.24850 0.01540 0.18670 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.39850 11.37740 0.02110 0.18546 保德信亞太基金 19.42000 19.38000 0.04000 0.20640 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.85120 8.84030 0.01090 0.12330 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.26990 12.25490 0.01500 0.12240 保德信店頭市場基金 36.95000 36.45000 0.50000 1.37174 保德信拉丁美洲基金 6.85000 6.90000 -0.05000 -0.72464 保德信金平衡基金 30.24000 30.04000 0.20000 0.66578 保德信金滿意基金 42.98000 42.47000 0.51000 1.20085 保德信科技島基金 28.12000 27.75000 0.37000 1.33333 保德信高成長基金 97.29000 96.53000 0.76000 0.78732 保德信貨幣市場基金 15.84850 15.84820 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.35450 10.33230 0.02220 0.21486 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.71980 10.69580 0.02400 0.22439 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.92240 10.88720 0.03520 0.32332 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.58780 10.55270 0.03510 0.33262 保德信新世紀基金 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.23320 8.22670 0.00650 0.07901 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38940 10.38090 0.00850 0.08188 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.72700 11.71780 0.00920 0.07851 保德信新興趨勢組合基金 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 保德信瑞騰基金 15.66230 15.66200 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.72860 9.71520 0.01340 0.13793 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.29480 10.28030 0.01450 0.14105 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.71590 9.70390 0.01200 0.12366 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.03940 10.01980 0.01960 0.19561 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80670 9.78820 0.01850 0.18900 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.27270 10.26200 0.01070 0.10427 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.68340 9.67360 0.00980 0.10131 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05500 10.04520 0.00980 0.09756 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.40150 10.39230 0.00920 0.08853 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05020 10.04870 0.00150 0.01493 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44250 10.43770 0.00480 0.04599 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.99070 9.99170 -0.00100 -0.01001 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.31850 10.31910 -0.00060 -0.00581 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98810 9.98430 0.00380 0.03806 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52480 10.52930 -0.00450 -0.04274 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.87500 9.87400 0.00100 0.01013 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.26950 10.26850 0.00100 0.00974 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.88370 9.90130 -0.01760 -0.17775 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.88440 9.90180 -0.01740 -0.17573 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.17290 10.18140 -0.00850 -0.08349 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.86070 9.87720 -0.01650 -0.16705 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.86070 9.87720 -0.01650 -0.16705 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.15330 10.18170 -0.02840 -0.27893 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20470 10.20470 0.00000 0.00000 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92690 9.93460 -0.00770 -0.07751 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04490 10.04570 -0.00080 -0.00796 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41910 10.41920 -0.00010 -0.00096 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.18040 10.18150 -0.00110 -0.01080 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.84200 10.84240 -0.00040 -0.00369 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.03140 10.03420 -0.00280 -0.02790 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.33150 10.33440 -0.00290 -0.02806 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40500 10.41270 -0.00770 -0.07395 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43490 10.44490 -0.01000 -0.09574 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58340 10.59250 -0.00910 -0.08591 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17030 10.18250 -0.01220 -0.11981 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17290 10.18410 -0.01120 -0.10998 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.30730 10.31790 -0.01060 -0.10273 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.48760 10.49870 -0.01110 -0.10573 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.97520 9.99090 -0.01570 -0.15714 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.07060 10.08640 -0.01580 -0.15665 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97340 1.97330 0.00010 0.00507 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83920 2.84020 -0.00100 -0.03521 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29060 0.29120 -0.00060 -0.20604 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45630 0.45740 -0.00110 -0.24049 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.29490 8.31540 -0.02050 -0.24653 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.15500 12.18800 -0.03300 -0.27076 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76480 9.75610 0.00870 0.08917 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.47580 12.46250 0.01330 0.10672 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68170 8.68910 -0.00740 -0.08516 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13400 11.14350 -0.00950 -0.08525 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61870 10.61120 0.00750 0.07068 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.48090 10.47500 0.00590 0.05632 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.41000 19.32000 0.09000 0.46584 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4496.03000 4475.14000 20.89000 0.46680 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19490 10.19210 0.00280 0.02747 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09020 11.08740 0.00280 0.02525 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13370 10.13260 0.00110 0.01086 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63430 9.60180 0.03250 0.33848 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.24270 10.20810 0.03460 0.33895 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69360 9.66180 0.03180 0.32913 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05070 10.01850 0.03220 0.32141 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.26140 10.24080 0.02060 0.20116 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.93210 5.94070 -0.00860 -0.14476 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.93490 10.95070 -0.01580 -0.14428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43320 10.40150 0.03170 0.30476 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.32090 11.28550 0.03540 0.31368 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.57200 10.54030 0.03170 0.30075 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.96650 8.93930 0.02720 0.30427 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.20100 9.17220 0.02880 0.31399 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.09680 9.06960 0.02720 0.29990 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.29730 10.26600 0.03130 0.30489 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.66600 10.63260 0.03340 0.31413 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.66470 10.63270 0.03200 0.30096 柏瑞五國金勢力建設基金 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245 柏瑞巨人基金 12.77000 12.67000 0.10000 0.78927 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70450 13.70440 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.55000 16.53000 0.02000 0.12099 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.28770 14.28550 0.00220 0.01540 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.58140 12.57810 0.00330 0.02624 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.15400 13.15200 0.00200 0.01521 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.53120 8.52990 0.00130 0.01524 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75230 6.75130 0.00100 0.01481 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59880 8.59650 0.00230 0.02676 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45000 8.43950 0.01050 0.12441 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.66060 10.65890 0.00170 0.01595 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35170 8.35120 0.00050 0.00599 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.76810 12.76470 0.00340 0.02664 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.37590 12.37390 0.00200 0.01616 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.17550 13.15910 0.01640 0.12463 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.97450 11.97260 0.00190 0.01587 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94690 8.94550 0.00140 0.01565 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61150 9.60900 0.00250 0.02602 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.65580 9.64380 0.01200 0.12443 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47760 9.47610 0.00150 0.01583 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36750 9.36690 0.00060 0.00641 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.73560 10.73740 -0.00180 -0.01676 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.63700 10.63710 -0.00010 -0.00094 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.43970 10.44150 -0.00180 -0.01724 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.58310 10.58660 -0.00350 -0.03306 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.85340 9.85500 -0.00160 -0.01624 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52400 9.52400 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.76310 10.74470 0.01840 0.17125 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.56430 9.56600 -0.00170 -0.01777 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70290 9.70610 -0.00320 -0.03297 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.71550 10.71730 -0.00180 -0.01680 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.63740 10.63750 -0.00010 -0.00094 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.44010 10.44190 -0.00180 -0.01724 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.58420 10.58770 -0.00350 -0.03306 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.85330 9.85490 -0.00160 -0.01624 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.52420 9.52430 -0.00010 -0.00105 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.94760 10.92890 0.01870 0.17111 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.56450 9.56620 -0.00170 -0.01777 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70350 9.70680 -0.00330 -0.03400 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.31910 11.34280 -0.02370 -0.20894 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69650 12.72100 -0.02450 -0.19259 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.97260 11.99730 -0.02470 -0.20588 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.96450 8.98320 -0.01870 -0.20817 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62530 9.64390 -0.01860 -0.19287 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54240 9.56200 -0.01960 -0.20498 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.01460 11.03760 -0.02300 -0.20838 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.82250 11.84540 -0.02290 -0.19332 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56650 11.59030 -0.02380 -0.20534 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.96480 8.98350 -0.01870 -0.20816 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62580 9.64450 -0.01870 -0.19389 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54280 9.56250 -0.01970 -0.20601 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.80000 12.89000 -0.09000 -0.69822 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.40000 13.49000 -0.09000 -0.66716 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.20000 8.26000 -0.06000 -0.72639 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.36000 12.55000 -0.19000 -1.51394 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.82000 13.00000 -0.18000 -1.38462 柏瑞拉丁美洲基金 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.39990 12.37060 0.02930 0.23685 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.49990 10.47530 0.02460 0.23484 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.88250 7.86390 0.01860 0.23652 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.37220 10.34790 0.02430 0.23483 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.37270 12.35730 0.01540 0.12462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.03470 12.01880 0.01590 0.13229 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.01560 11.00210 0.01350 0.12270 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59750 8.58680 0.01070 0.12461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61720 9.60450 0.01270 0.13223 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.66010 9.64830 0.01180 0.12230 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.57690 11.56170 0.01520 0.13147 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.86490 10.85140 0.01350 0.12441 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.99710 10.98370 0.01340 0.12200 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96000 9.94690 0.01310 0.13170 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.28940 9.27790 0.01150 0.12395 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.20050 9.17780 0.02270 0.24734 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.68660 9.67470 0.01190 0.12300 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.61120 12.62240 -0.01120 -0.08873 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04520 12.05440 -0.00920 -0.07632 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.37520 11.38550 -0.01030 -0.09047 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04340 7.04970 -0.00630 -0.08937 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71400 8.72070 -0.00670 -0.07683 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.37670 9.38520 -0.00850 -0.09057 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.84110 10.85070 -0.00960 -0.08847 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39300 11.40330 -0.01030 -0.09032 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43840 9.44560 -0.00720 -0.07623 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.98770 8.99570 -0.00800 -0.08893 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.57720 9.58590 -0.00870 -0.09076 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.23450 12.22250 0.01200 0.09818 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.97360 12.95850 0.01510 0.11653 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.81420 11.80240 0.01180 0.09998 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.49320 9.48380 0.00940 0.09912 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09390 10.08220 0.01170 0.11605 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08330 10.07320 0.01010 0.10027 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.22860 12.21430 0.01430 0.11708 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.91550 10.90480 0.01070 0.09812 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.25660 11.24540 0.01120 0.09960 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09660 10.08660 0.01000 0.09914 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.66120 9.65170 0.00950 0.09843 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33690 10.32490 0.01200 0.11622 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82200 9.81220 0.00980 0.09988 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.04000 19.03000 0.01000 0.05255 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.61000 17.61000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.44440 13.45230 -0.00790 -0.05873 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.13400 10.13770 -0.00370 -0.03650 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.12360 11.12610 -0.00250 -0.02247 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.21520 12.18780 0.02740 0.22481 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.61930 10.62280 -0.00350 -0.03295 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.77140 8.77460 -0.00320 -0.03647 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.29560 9.29770 -0.00210 -0.02259 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.28530 9.26450 0.02080 0.22451 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.23630 9.23930 -0.00300 -0.03247 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.90290 8.90620 -0.00330 -0.03705 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.10170 9.10370 -0.00200 -0.02197 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.12640 11.10150 0.02490 0.22429 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.18040 9.18340 -0.00300 -0.03267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.38020 46.21830 0.16190 0.35029 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.73140 9.79020 -0.05880 -0.60060 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83250 9.84120 -0.00870 -0.08840 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.07000 31.58000 0.49000 1.55161 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82350 11.82270 0.00080 0.00677 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67300 1.67170 0.00130 0.07777 國泰大中華基金 20.49000 20.45000 0.04000 0.19560 國泰小龍基金-新台幣 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038 國泰中小成長基金-新台幣 43.87000 43.88000 -0.01000 -0.02279 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.36830 4.35000 0.01830 0.42069 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67700 0.67370 0.00330 0.48983 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72460 0.72100 0.00360 0.49931 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.46000 19.37000 0.09000 0.46464 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 45.01060 44.66470 0.34590 0.77444 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.37850 2.37130 0.00720 0.30363 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33510 0.33390 0.00120 0.35939 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.55610 10.51540 0.04070 0.38705 國泰中國新興債券基金-美元 0.33830 0.33850 -0.00020 -0.05908 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.44730 10.45290 -0.00560 -0.05357 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.19810 4.16200 0.03610 0.86737 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59040 0.58490 0.00550 0.94033 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.70000 18.52000 0.18000 0.97192 國泰中港台基金-人民幣 3.20910 3.17350 0.03560 1.12179 國泰中港台基金-美元 0.45690 0.45160 0.00530 1.17360 國泰中港台基金-新台幣 14.30000 14.13000 0.17000 1.20311 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.88640 9.91860 -0.03220 -0.32464 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.13620 10.13930 -0.00310 -0.03057 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.29900 10.30110 -0.00210 -0.02039 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.31000 25.29000 0.02000 0.07908 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.27000 29.25000 0.02000 0.06838 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35340 0.35360 -0.00020 -0.05656 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33190 0.33210 -0.00020 -0.06022 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33280 0.33290 -0.00010 -0.03004 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10720 11.11230 -0.00510 -0.04590 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.43840 10.44330 -0.00490 -0.04692 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47380 10.47870 -0.00490 -0.04676 國泰台灣貨幣市場基金 12.46500 12.46490 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41570 0.41520 0.00050 0.12042 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36690 0.36650 0.00040 0.10914 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44390 0.44340 0.00050 0.11276 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55420 0.55640 -0.00220 -0.39540 國泰全球高股息基金-人民幣 2.45510 2.45510 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美元 0.34860 0.34830 0.00030 0.08613 國泰全球高股息基金-新台幣 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51660 0.51890 -0.00230 -0.44325 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48730 0.48320 0.00410 0.84851 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.40000 14.27000 0.13000 0.91100 國泰全球資源基金-美元 0.15880 0.15910 -0.00030 -0.18856 國泰全球資源基金-新台幣 5.06000 5.07000 -0.01000 -0.19724 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.16000 20.11000 0.05000 0.24863 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.06000 21.79000 0.27000 1.23910 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.52680 2.53130 -0.00450 -0.17777 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35970 0.36010 -0.00040 -0.11108 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30770 0.30800 -0.00030 -0.09740 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.23340 11.24480 -0.01140 -0.10138 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.60970 9.61940 -0.00970 -0.10084 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52950 0.53290 -0.00340 -0.63802 國泰亞洲成長基金-美元 0.38390 0.38510 -0.00120 -0.31161 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.67000 11.71000 -0.04000 -0.34159 國泰科技生化基金 34.74000 34.63000 0.11000 0.31764 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.46000 28.35000 0.11000 0.38801 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296 國泰美國費城半導體基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 49.23570 48.86740 0.36830 0.75367 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.54480 15.66630 -0.12150 -0.77555 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 28.45320 28.04660 0.40660 1.44973 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.96190 46.88690 0.07500 0.15996 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.01320 46.85750 0.15570 0.33228 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.16680 43.18080 -0.01400 -0.03242 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31620 0.31570 0.00050 0.15838 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.88170 9.86660 0.01510 0.15304 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.94080 9.92560 0.01520 0.15314 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31520 0.31480 0.00040 0.12706 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.84940 9.83780 0.01160 0.11791 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.92360 9.91170 0.01190 0.12006 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31460 0.31430 0.00030 0.09545 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.83310 9.82170 0.01140 0.11607 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.91530 9.90360 0.01170 0.11814 國泰紐幣2021保本基金 12.90460 12.89500 0.00960 0.07445 國泰紐幣八年期保本基金 13.28740 13.27830 0.00910 0.06853 國泰紐幣保本基金 12.77130 12.77000 0.00130 0.01018 國泰國泰基金-新台幣A 23.57000 23.58000 -0.01000 -0.04241 國泰富時中國A50基金 21.32000 21.31000 0.01000 0.04693 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.97100 49.79570 0.17530 0.35204 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35000 0.34920 0.00080 0.22910 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52630 0.52780 -0.00150 -0.28420 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.45410 42.48590 -0.03180 -0.07485 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.33000 20.26000 0.07000 0.34551 國泰新興市場基金-美元 0.37600 0.37320 0.00280 0.75027 國泰新興市場基金-新台幣 11.80000 11.72000 0.08000 0.68259 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.42420 2.42130 0.00290 0.11977 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48720 1.48540 0.00180 0.12118 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35470 0.35410 0.00060 0.16944 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21980 0.21940 0.00040 0.18232 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.77980 10.75970 0.02010 0.18681 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.48820 6.47610 0.01210 0.18684 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 48.17520 47.91240 0.26280 0.54850 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.94970 47.80980 0.13990 0.29262 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.15670 44.07770 0.07900 0.17923 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.34000 13.49000 -0.15000 -1.11193 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.54000 34.78000 0.76000 2.18516 國泰標普北美科技ETF基金 22.79000 22.78000 0.01000 0.04390 國泰歐洲精選基金-美元 0.34020 0.34000 0.00020 0.05882 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.53280 39.59030 -0.05750 -0.14524 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.11000 21.22000 -0.11000 -0.51838 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.80000 18.89000 -0.09000 -0.47644 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56380 10.55740 0.00640 0.06062 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48040 10.47540 0.00500 0.04773 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.72040 10.71440 0.00600 0.05600 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23840 10.23210 0.00630 0.06157 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18860 10.18400 0.00460 0.04517 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.36630 10.35950 0.00680 0.06564 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.93020 9.93410 -0.00390 -0.03926 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.80180 9.80060 0.00120 0.01224 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92090 9.92210 -0.00120 -0.01209 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.85650 9.85680 -0.00030 -0.00304 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.93010 9.93400 -0.00390 -0.03926 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79700 9.79580 0.00120 0.01225 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92080 9.92200 -0.00120 -0.01209 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.85650 9.85680 -0.00030 -0.00304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45450 11.45400 0.00050 0.00437 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99590 10.00340 -0.00750 -0.07497 第一金大中華基金 26.16000 25.97000 0.19000 0.73161 第一金小型精選基金 33.11000 33.01000 0.10000 0.30294 第一金中國世紀基金-人民幣 13.42000 13.36000 0.06000 0.44910 第一金中國世紀基金-美元 8.17190 8.13210 0.03980 0.48942 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86090 9.87420 -0.01330 -0.13469 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.34840 8.35650 -0.00810 -0.09693 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.45320 11.46870 -0.01550 -0.13515 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87320 9.88280 -0.00960 -0.09714 第一金中概平衡基金 27.97000 27.85000 0.12000 0.43088 第一金台灣貨幣市場基金 15.33130 15.33110 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.75300 178.75000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.28620 15.21140 0.07480 0.49174 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.28520 15.20010 0.08510 0.55986 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.95000 14.87000 0.08000 0.53800 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.95000 14.88000 0.07000 0.47043 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.27040 10.29290 -0.02250 -0.21860 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.26870 10.29130 -0.02260 -0.21960 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.01120 10.01350 -0.00230 -0.02297 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.01120 10.01360 -0.00240 -0.02397 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.46870 12.57030 -0.10160 -0.80825 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.48540 12.58720 -0.10180 -0.80876 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.98000 12.08000 -0.10000 -0.82781 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.01000 12.10000 -0.09000 -0.74380 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.66380 9.66130 0.00250 0.02588 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.65880 9.65620 0.00260 0.02693 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.33590 9.33310 0.00280 0.03000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35980 9.35700 0.00280 0.02992 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.55880 10.55610 0.00270 0.02558 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.23730 10.23430 0.00300 0.02931 第一金全球大趨勢基金 24.55000 24.56000 -0.01000 -0.04072 第一金全球不動產證券化基金A 9.23170 9.23160 0.00010 0.00108 第一金全球不動產證券化基金B 6.37300 6.37300 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.91700 9.90850 0.00850 0.08578 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.91730 9.90940 0.00790 0.07972 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.82420 10.81490 0.00930 0.08599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.82600 10.81820 0.00780 0.07210 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.48830 8.47610 0.01220 0.14393 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44290 10.42780 0.01510 0.14481 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.16660 9.16840 -0.00180 -0.01963 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16550 9.16680 -0.00130 -0.01418 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59710 7.59920 -0.00210 -0.02763 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59180 7.59290 -0.00110 -0.01449 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.38590 8.38690 -0.00100 -0.01192 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.38640 8.38740 -0.00100 -0.01192 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.52370 11.52580 -0.00210 -0.01822 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.52420 11.52640 -0.00220 -0.01909 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.12350 10.12600 -0.00250 -0.02469 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.12440 10.12590 -0.00150 -0.01481 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.89920 14.90090 -0.00170 -0.01141 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 14.89920 14.90100 -0.00180 -0.01208 第一金亞洲科技基金 17.75000 17.85000 -0.10000 -0.56022 第一金亞洲新興市場基金 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323 第一金店頭市場基金 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.25950 10.22850 0.03100 0.30307 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.25950 10.22850 0.03100 0.30307 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.35980 10.32750 0.03230 0.31276 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.35980 10.32750 0.03230 0.31276 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.25950 10.22850 0.03100 0.30307 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.26750 10.23620 0.03130 0.30578 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.25950 10.22850 0.03100 0.30307 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.35980 10.32750 0.03230 0.31276 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.36780 10.33530 0.03250 0.31446 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.35980 10.32750 0.03230 0.31276 第一金創新趨勢基金 21.79000 21.62000 0.17000 0.78631 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.83820 45.67100 0.16720 0.36610 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.69450 45.54120 0.15330 0.33662 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.65740 47.27860 0.37880 0.80121 第一金電子基金 34.36000 34.18000 0.18000 0.52662 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.16000 17.97000 0.19000 1.05732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.17000 19.18000 -0.01000 -0.05214 統一大中華中小基金(人民幣) 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 統一大中華中小基金(美元) 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333 統一大中華中小基金(新台幣) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 統一大東協高股息基金(美元) 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 統一大滿貫基金-A類型 35.73000 35.51000 0.22000 0.61954 統一大滿貫基金-I類型 35.73000 35.51000 0.22000 0.61954 統一大龍印基金 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 統一大龍騰中國基金(美元) 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 統一中小基金 24.56000 24.45000 0.11000 0.44990 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94060 9.94380 -0.00320 -0.03218 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02900 9.04040 -0.01140 -0.12610 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.85170 8.86230 -0.01060 -0.11961 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.51170 12.51560 -0.00390 -0.03116 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32220 11.33640 -0.01420 -0.12526 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.05560 11.06890 -0.01330 -0.12016 統一台灣動力基金 19.21000 19.21000 0.00000 0.00000 統一全天候基金-A類型 114.03000 113.55000 0.48000 0.42272 統一全天候基金-I類型 114.71000 114.23000 0.48000 0.42020 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.31350 8.29240 0.02110 0.25445 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.83920 7.82670 0.01250 0.15971 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.96090 7.94750 0.01340 0.16861 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.99610 8.97340 0.02270 0.25297 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.49080 8.47730 0.01350 0.15925 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.61520 8.60070 0.01450 0.16859 統一全球債券組合基金 12.42240 12.41830 0.00410 0.03302 統一全球新科技基金(人民幣) 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 統一全球新科技基金(美元) 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831 統一全球新科技基金(新台幣) 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174 統一亞太基金 24.94000 24.98000 -0.04000 -0.16013 統一亞洲大金磚基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529 統一奔騰基金 60.68000 60.47000 0.21000 0.34728 統一強棒貨幣市場基金 16.74320 16.74290 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 統一強漢基金(美元) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 統一強漢基金(新台幣) 26.63000 26.69000 -0.06000 -0.22480 統一統信基金 30.75000 30.61000 0.14000 0.45737 統一黑馬基金 61.05000 60.89000 0.16000 0.26277 統一新亞洲科技能源基金 16.19000 16.25000 -0.06000 -0.36923 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14290 8.14210 0.00080 0.00983 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.87880 10.87780 0.00100 0.00919 統一經建基金 48.24000 48.07000 0.17000 0.35365 統一龍馬基金 70.03000 69.68000 0.35000 0.50230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.84000 20.70000 0.14000 0.67633 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.39000 48.01000 0.38000 0.79150 野村中國機會基金 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39150 10.39380 -0.00230 -0.02213 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35740 10.36130 -0.00390 -0.03764 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.49800 10.50100 -0.00300 -0.02857 野村巴西基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 野村台灣高股息基金 24.57000 24.37000 0.20000 0.82068 野村台灣運籌基金 37.47000 37.27000 0.20000 0.53662 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.86620 9.85990 0.00630 0.06390 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75590 9.75610 -0.00020 -0.00205 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82970 9.82940 0.00030 0.00305 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.48790 10.48120 0.00670 0.06392 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26340 10.26350 -0.00010 -0.00097 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04630 10.04590 0.00040 0.00398 野村平衡基金 20.07000 20.06000 0.01000 0.04985 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.91130 9.91210 -0.00080 -0.00807 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19350 10.17230 0.02120 0.20841 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93880 9.95000 -0.01120 -0.11256 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91130 9.91210 -0.00080 -0.00807 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19360 10.17230 0.02130 0.20939 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93910 9.95000 -0.01090 -0.10955 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91290 9.92310 -0.01020 -0.10279 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.97150 9.97320 -0.00170 -0.01705 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.00850 10.01290 -0.00440 -0.04394 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98990 9.98580 0.00410 0.04106 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.62000 14.51000 0.11000 0.75810 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.20000 12.07000 0.13000 1.07705 野村全球生技醫療基金 16.64000 16.65000 -0.01000 -0.06006 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.27770 10.26290 0.01480 0.14421 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.25570 10.24530 0.01040 0.10151 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.22790 10.21660 0.01130 0.11060 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.52330 10.50790 0.01540 0.14656 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.46470 10.45410 0.01060 0.10140 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.44110 10.42960 0.01150 0.11026 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.30450 10.29320 0.01130 0.10978 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.92350 10.90770 0.01580 0.14485 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.81830 10.80730 0.01100 0.10178 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.79680 10.78490 0.01190 0.11034 野村全球品牌基金 27.87000 27.89000 -0.02000 -0.07171 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.69000 18.75000 -0.06000 -0.32000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.95870 10.95200 0.00670 0.06118 野村全球短期收益基金-美元計價 10.98240 10.97850 0.00390 0.03552 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78180 10.77720 0.00460 0.04268 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.38110 8.40780 -0.02670 -0.31756 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.21650 8.23810 -0.02160 -0.26220 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.84290 7.86310 -0.02020 -0.25690 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.77180 10.80650 -0.03470 -0.32110 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.28460 10.31170 -0.02710 -0.26281 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91280 9.93830 -0.02550 -0.25658 野村成長基金 31.97000 31.95000 0.02000 0.06260 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.14830 8.16420 -0.01590 -0.19475 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.17130 8.18690 -0.01560 -0.19055 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.44360 8.45900 -0.01540 -0.18205 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42960 9.44760 -0.01800 -0.19052 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.30800 9.32570 -0.01770 -0.18980 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.60100 9.61850 -0.01750 -0.18194 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16550 10.16850 -0.00300 -0.02950 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.10430 10.10280 0.00150 0.01485 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.07320 10.06890 0.00430 0.04271 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.60600 9.60720 -0.00120 -0.01249 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62720 9.62570 0.00150 0.01558 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80570 9.80150 0.00420 0.04285 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16360 10.15930 0.00430 0.04233 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.75030 10.75750 -0.00720 -0.06693 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65880 10.65720 0.00160 0.01501 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85650 10.85190 0.00460 0.04239 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.87770 9.90550 -0.02780 -0.28065 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.88560 9.91130 -0.02570 -0.25930 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.85920 9.88430 -0.02510 -0.25394 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.39270 8.41400 -0.02130 -0.25315 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96070 8.98570 -0.02500 -0.27822 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.83250 8.85550 -0.02300 -0.25973 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.97220 9.99750 -0.02530 -0.25306 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.65620 13.69090 -0.03470 -0.25345 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.75640 12.79230 -0.03590 -0.28064 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32830 10.35520 -0.02690 -0.25977 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46930 10.46990 -0.00060 -0.00573 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44210 10.44400 -0.00190 -0.01819 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50810 10.50870 -0.00060 -0.00571 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76800 10.76860 -0.00060 -0.00557 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71680 10.71870 -0.00190 -0.01773 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70220 10.70280 -0.00060 -0.00561 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.72060 10.71990 0.00070 0.00653 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65940 10.66010 -0.00070 -0.00657 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.90700 10.90700 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.17440 10.17040 0.00400 0.03933 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72840 9.72840 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.37410 9.37130 0.00280 0.02988 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.90060 8.89730 0.00330 0.03709 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.38680 11.38260 0.00420 0.03690 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40220 10.39720 0.00500 0.04809 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.51080 11.50660 0.00420 0.03650 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.93980 10.93510 0.00470 0.04298 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73530 10.73010 0.00520 0.04846 野村泰國基金 41.80000 42.30000 -0.50000 -1.18203 野村高科技基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.37210 10.36710 0.00500 0.04823 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.91430 9.90900 0.00530 0.05349 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.61390 10.59990 0.01400 0.13208 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.33000 9.32630 0.00370 0.03967 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.37350 9.36910 0.00440 0.04696 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.59590 9.60100 -0.00510 -0.05312 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.88020 11.87320 0.00700 0.05896 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.11560 14.08750 0.02810 0.19947 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.79740 10.79310 0.00430 0.03984 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.85530 10.85020 0.00510 0.04700 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.28570 11.29180 -0.00610 -0.05402 野村貨幣市場基金 16.34700 16.34670 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.66000 14.72000 -0.06000 -0.40761 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.40190 10.39510 0.00680 0.06542 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.04010 10.06960 -0.02950 -0.29296 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26750 10.29620 -0.02870 -0.27874 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29430 10.29420 0.00010 0.00097 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25090 10.24980 0.00110 0.01073 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27850 10.27700 0.00150 0.01460 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.70400 10.70380 0.00020 0.00187 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62400 10.62320 0.00080 0.00753 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68910 10.68760 0.00150 0.01403 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.81660 9.86830 -0.05170 -0.52390 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82130 9.87160 -0.05030 -0.50954 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.77510 9.82450 -0.04940 -0.50282 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.43960 10.49490 -0.05530 -0.52692 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.39280 10.44600 -0.05320 -0.50929 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.34940 10.40170 -0.05230 -0.50280 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.55760 10.57080 -0.01320 -0.12487 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91580 7.92580 -0.01000 -0.12617 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.27460 12.29000 -0.01540 -0.12531 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.36300 10.36960 -0.00660 -0.06365 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.64920 10.65090 -0.00170 -0.01596 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.31490 10.32290 -0.00800 -0.07750 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.50130 10.50850 -0.00720 -0.06852 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.38200 10.39660 -0.01460 -0.14043 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.36340 10.37010 -0.00670 -0.06461 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.64970 10.65130 -0.00160 -0.01502 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.31520 10.32320 -0.00800 -0.07750 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.50540 10.51250 -0.00710 -0.06754 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.38090 10.39560 -0.01470 -0.14141 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.37610 10.38820 -0.01210 -0.11648 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66940 10.67670 -0.00730 -0.06837 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32690 10.34030 -0.01340 -0.12959 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51470 10.52740 -0.01270 -0.12064 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39790 10.41820 -0.02030 -0.19485 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.37610 10.38820 -0.01210 -0.11648 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67150 10.67870 -0.00720 -0.06742 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33420 10.34740 -0.01320 -0.12757 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52920 10.54190 -0.01270 -0.12047 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39850 10.41880 -0.02030 -0.19484 野村精選貨幣市場基金 12.11820 12.11810 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 野村歐洲高股息基金季配型 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541 野村歐洲高股息基金累積型 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 野村積極成長基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.13000 38.07000 0.06000 0.15760 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.61530 10.61910 -0.00380 -0.03578 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.44540 8.44970 -0.00430 -0.05089 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.78300 7.78690 -0.00390 -0.05008 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.63890 7.64180 -0.00290 -0.03795 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.17080 12.17770 -0.00690 -0.05666 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.88760 10.89310 -0.00550 -0.05049 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.72700 10.73100 -0.00400 -0.03728 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 野村環球基金-人民幣計價 17.40000 17.33000 0.07000 0.40392 野村環球基金-美元計價 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.18000 19.11000 0.07000 0.36630 野村鴻利基金 24.11000 24.10000 0.01000 0.04149 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90790 16.90770 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.29000 20.18000 0.11000 0.54509 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.80340 10.79540 0.00800 0.07411 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.14650 14.13610 0.01040 0.07357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88120 10.88620 -0.00500 -0.04593 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56390 10.56250 0.00140 0.01325 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.71710 10.72410 -0.00700 -0.06527 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.37410 10.37600 -0.00190 -0.01831 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20700 10.21830 -0.01130 -0.11059 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.06220 10.06910 -0.00690 -0.06853 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02740 10.03280 -0.00540 -0.05382 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35040 10.35180 -0.00140 -0.01352 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.49970 10.50180 -0.00210 -0.02000 凱基台商天下基金 13.72000 13.73000 -0.01000 -0.07283 凱基台灣精五門基金 22.19000 22.06000 0.13000 0.58930 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.63560 47.47280 0.16280 0.34293 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.60230 48.32530 0.27700 0.57320 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.65290 42.81670 -0.16380 -0.38256 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.39530 10.36960 0.02570 0.24784 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 48.01590 47.73870 0.27720 0.58066 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.07040 48.87420 0.19620 0.40144 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.86630 49.43000 0.43630 0.88266 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.13940 11.12380 0.01560 0.14024 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60070 11.60050 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.73000 29.53000 0.20000 0.67728 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.34000 22.41000 -0.07000 -0.31236 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.24190 21.30960 -0.06770 -0.31770 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.92000 16.91000 0.01000 0.05914 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.85690 15.85370 0.00320 0.02018 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.24000 7.21000 0.03000 0.41609 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.95610 43.73260 0.22350 0.51106 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.13150 43.90350 0.22800 0.51932 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.38810 44.09860 0.28950 0.65648 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.99580 10.97730 0.01850 0.16853 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.25310 12.20280 0.05030 0.41220 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 凱基護城河基金-台幣計價A 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 凱基護城河基金-美元計價B 12.14800 12.15950 -0.01150 -0.09458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.24860 10.28970 -0.04110 -0.39943 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.76600 9.79970 -0.03370 -0.34389 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.97150 10.00490 -0.03340 -0.33384 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.24850 10.28950 -0.04100 -0.39846 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.76600 9.79970 -0.03370 -0.34389 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.97150 10.00490 -0.03340 -0.33384 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.03000 32.93000 0.10000 0.30367 富邦NASDAQ-100基金 31.87000 31.86000 0.01000 0.03139 富邦上証180基金 30.62000 30.61000 0.01000 0.03267 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19560 0.19430 0.00130 0.66907 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.15000 6.11000 0.04000 0.65466 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.27000 6.32000 -0.05000 -0.79114 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.87000 44.17000 0.70000 1.58479 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.29560 12.25420 0.04140 0.33784 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.28730 11.24750 0.03980 0.35386 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86140 10.81820 0.04320 0.39933 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.41180 10.37660 0.03520 0.33922 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.47650 9.44310 0.03340 0.35370 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.12900 9.09270 0.03630 0.39922 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66580 20.72270 -0.05690 -0.27458 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.67080 11.67000 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59740 10.58990 0.00750 0.07082 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.76220 13.80920 -0.04700 -0.34035 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99520 2.00170 -0.00650 -0.32472 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35630 9.38820 -0.03190 -0.33979 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40530 1.40990 -0.00460 -0.32626 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.53900 12.52120 0.01780 0.14216 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81720 1.81710 0.00010 0.00550 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.45850 10.44370 0.01480 0.14171 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53700 1.53690 0.00010 0.00651 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.97710 10.97490 0.00220 0.02005 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.91820 10.91590 0.00230 0.02107 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.07000 16.08000 -0.01000 -0.06219 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.68000 16.69000 -0.01000 -0.05992 富邦日本東証基金 19.14000 19.15000 -0.01000 -0.05222 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.90000 45.32000 0.58000 1.27979 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.26000 44.97000 0.29000 0.64487 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.40000 50.94000 0.46000 0.90302 富邦台灣心基金 22.62000 22.56000 0.06000 0.26596 富邦台灣釆吉50基金 45.32000 44.90000 0.42000 0.93541 富邦台灣科技指數基金 54.92000 54.41000 0.51000 0.93733 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.82640 49.59910 0.22730 0.45827 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.73740 41.66020 0.07720 0.18531 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30950 0.30790 0.00160 0.51965 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.68690 2.68260 0.00430 0.16029 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36190 0.36120 0.00070 0.19380 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.25900 11.23690 0.02210 0.19667 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29110 2.28730 0.00380 0.16613 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34050 0.33980 0.00070 0.20600 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53300 9.51430 0.01870 0.19655 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71470 15.71450 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.25610 42.11400 0.14210 0.33742 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.64630 46.41970 0.22660 0.48815 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.95250 40.80350 0.14900 0.36516 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.29580 41.10650 0.18930 0.46051 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.56630 40.66250 -0.09620 -0.23658 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.21910 47.98920 0.22990 0.47907 富邦長紅基金 62.99000 62.84000 0.15000 0.23870 富邦科技基金 25.43000 25.34000 0.09000 0.35517 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.94480 41.84000 0.10480 0.25048 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.57820 49.13110 0.44710 0.91001 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.71470 41.49990 0.21480 0.51759 富邦恒生國企ETF基金 19.50000 19.33000 0.17000 0.87946 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.56000 14.64000 -0.08000 -0.54645 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.65000 23.38000 0.27000 1.15483 富邦高成長基金 24.30000 24.24000 0.06000 0.24752 富邦基金A類型 13.94000 13.87000 0.07000 0.50469 富邦基金I類型 13.94000 13.87000 0.07000 0.50469 富邦深証100基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富邦富時歐洲ETF基金 19.81000 19.89000 -0.08000 -0.40221 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42070 0.42100 -0.00030 -0.07126 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30730 12.31720 -0.00990 -0.08038 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.12730 9.13460 -0.00730 -0.07992 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29640 -0.00020 -0.06748 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.32500 8.33170 -0.00670 -0.08042 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.72000 17.47000 0.25000 1.43102 富邦精準基金 45.21000 44.99000 0.22000 0.48900 富邦精銳中小基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.15000 18.02000 0.13000 0.72142 富邦臺灣公司治理100基金 20.99000 20.77000 0.22000 1.05922 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.23000 7.31000 -0.08000 -1.09439 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.47000 15.14000 0.33000 2.17966 富邦標普美國特別股ETF基金 20.13000 20.05000 0.08000 0.39900 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.77400 10.77890 -0.00490 -0.04546 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.15050 10.14720 0.00330 0.03252 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.49630 10.49010 0.00620 0.05910 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19840 10.20310 -0.00470 -0.04606 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.56330 9.56020 0.00310 0.03243 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.87720 9.87130 0.00590 0.05977 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.82000 30.61000 0.21000 0.68605 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.82150 9.81320 0.00830 0.08458 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.79920 9.79150 0.00770 0.07864 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60140 9.59360 0.00780 0.08130 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19080 10.18190 0.00890 0.08741 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.17360 10.16560 0.00800 0.07870 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97120 9.96250 0.00870 0.08733 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.31460 8.35270 -0.03810 -0.45614 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01980 9.06260 -0.04280 -0.47227 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55990 8.59980 -0.03990 -0.46396 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.13500 10.18110 -0.04610 -0.45280 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.22460 10.27310 -0.04850 -0.47211 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73280 9.77820 -0.04540 -0.46430 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89080 9.93670 -0.04590 -0.46192 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56950 8.57820 -0.00870 -0.10142 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.87430 9.88580 -0.01150 -0.11633 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12430 9.13420 -0.00990 -0.10838 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.44510 11.45640 -0.01130 -0.09863 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.27500 11.28810 -0.01310 -0.11605 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.54700 10.55840 -0.01140 -0.10797 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33140 9.34130 -0.00990 -0.10598 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 14.87000 14.91000 -0.04000 -0.26828 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79280 8.80210 -0.00930 -0.10566 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.70450 9.71640 -0.01190 -0.12247 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17480 9.18530 -0.01050 -0.11431 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.68600 10.69700 -0.01100 -0.10283 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.73230 10.74540 -0.01310 -0.12191 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.21260 10.22430 -0.01170 -0.11443 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33090 9.34140 -0.01050 -0.11240 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10380 10.13820 -0.03440 -0.33931 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.38400 9.41540 -0.03140 -0.33350 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94660 8.97570 -0.02910 -0.32421 富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.64000 22.49000 0.15000 0.66696 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.20000 22.14000 0.06000 0.27100 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.26450 8.22130 0.04320 0.52546 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35930 9.31150 0.04780 0.51334 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.38960 10.33640 0.05320 0.51469 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95220 9.90020 0.05200 0.52524 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.58050 11.57320 0.00730 0.06308 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64100 8.63560 0.00540 0.06253 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.76120 8.75570 0.00550 0.06282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.84230 9.83610 0.00620 0.06303 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.48100 14.48490 -0.00390 -0.02692 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40070 10.40350 -0.00280 -0.02691 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.31860 10.32140 -0.00280 -0.02713 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.58990 10.58660 0.00330 0.03117 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.59810 7.59570 0.00240 0.03160 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.91410 8.91130 0.00280 0.03142 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.90030 9.89720 0.00310 0.03132 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.26990 11.26530 0.00460 0.04083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55040 7.54730 0.00310 0.04107 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87670 8.87310 0.00360 0.04057 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02390 10.01980 0.00410 0.04092 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.89140 10.88530 0.00610 0.05604 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64440 7.64010 0.00430 0.05628 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19540 8.20130 -0.00590 -0.07194 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24510 9.25270 -0.00760 -0.08214 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.35060 10.35910 -0.00850 -0.08205 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07970 13.08910 -0.00940 -0.07182 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.30000 8.37000 -0.07000 -0.83632 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.97930 12.97590 0.00340 0.02620 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.76000 39.48000 0.28000 0.70922 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35720 10.35710 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.14000 13.20000 -0.06000 -0.45455 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.53000 15.60000 -0.07000 -0.44872 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.58090 9.54830 0.03260 0.34142 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.58080 9.54820 0.03260 0.34143 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.59730 9.58260 0.01470 0.15340 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.59720 9.58250 0.01470 0.15340 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.58820 9.55800 0.03020 0.31597 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.51560 9.48560 0.03000 0.31627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.51560 9.48560 0.03000 0.31627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.75140 9.71980 0.03160 0.32511 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.67740 9.64610 0.03130 0.32448 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.67740 9.64600 0.03140 0.32552 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.32890 6.34580 -0.01690 -0.26632 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.41470 10.40630 0.00840 0.08072 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.45010 9.45950 -0.00940 -0.09937 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.49410 11.50550 -0.01140 -0.09908 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71360 6.72060 -0.00700 -0.10416 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83310 8.84320 -0.01010 -0.11421 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92160 10.93300 -0.01140 -0.10427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.81000 71.53000 0.28000 0.39144 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.16000 73.71000 0.45000 0.61050 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.87980 62.75560 0.12420 0.19791 復華1至5年期高收益債券基金 20.82000 20.79000 0.03000 0.14430 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.33680 70.87630 0.46050 0.64972 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.46110 69.14840 0.31270 0.45222 復華人民幣貨幣市場基金 11.89560 11.89490 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 40.50430 40.42970 0.07460 0.18452 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 復華大中華中小策略基金 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 復華中小精選基金 66.80000 66.42000 0.38000 0.57212 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.78720 52.84640 -0.05920 -0.11202 復華中國特選信用債券ETF基金 63.42370 63.30370 0.12000 0.18956 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華台灣智能基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 30.06000 29.87000 0.19000 0.63609 復華全球大趨勢基金-美元 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.86000 19.93000 -0.07000 -0.35123 復華全球平衡基金-美元 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 復華全球平衡基金-新臺幣 19.57000 19.59000 -0.02000 -0.10209 復華全球物聯網科技基金-美元 13.79000 13.85000 -0.06000 -0.43321 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280 復華全球原物料基金 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969 復華全球消費基金-新臺幣 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.26530 12.25780 0.00750 0.06119 復華全球債券基金 15.44980 15.34900 0.10080 0.65672 復華全球債券組合基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 復華全球戰略配置強基金-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 復華有利貨幣市場基金 13.50020 13.50000 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.10000 12.18000 -0.08000 -0.65681 復華亞太神龍科技基金-美元 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 復華東協世紀基金 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751 復華南非幣長期收益基金A 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 復華南非幣長期收益基金B 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510 復華南非幣短期收益基金A 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華美國20年期以上公債ETF基金 76.08990 75.40700 0.68290 0.90562 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.26000 21.19000 0.07000 0.33034 復華美國新星基金-美元 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 復華美國新星基金-新臺幣 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 復華恒生基金 20.00000 19.82000 0.18000 0.90817 復華恒生單日反向一倍基金 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 復華恒生單日正向二倍基金 26.17000 25.76000 0.41000 1.59161 復華神盾基金 27.61440 27.46840 0.14600 0.53152 復華高成長基金 69.36000 69.42000 -0.06000 -0.08643 復華高益策略組合基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 復華貨幣市場基金 14.46410 14.46390 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.86000 17.78000 0.08000 0.44994 復華富時台灣高股息低波動基金 47.61000 47.16000 0.45000 0.95420 復華復華基金 21.74000 21.76000 -0.02000 -0.09191 復華華人世紀基金 17.00000 16.92000 0.08000 0.47281 復華傳家二號基金 33.44730 33.30640 0.14090 0.42304 復華傳家基金 23.31410 23.14940 0.16470 0.71147 復華奧林匹克全球組合基金 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.14000 23.00000 0.14000 0.60870 復華新興市場企業債券ETF基金 72.07000 71.77000 0.30000 0.41800 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 復華新興市場高收益債券基金B 5.31000 5.32000 -0.01000 -0.18797 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 復華滬深300 A股基金 22.99000 22.94000 0.05000 0.21796 復華數位經濟基金 47.05000 46.83000 0.22000 0.46978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98850 9.99550 -0.00700 -0.07003 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75590 9.76210 -0.00620 -0.06351 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.52970 10.53710 -0.00740 -0.07023 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14940 10.15590 -0.00650 -0.06400 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.97190 10.14780 -0.17590 -1.73338 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.05120 10.05060 0.00060 0.00597 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.16780 10.16630 0.00150 0.01475 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89860 10.89600 0.00260 0.02386 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.02770 10.03020 -0.00250 -0.02492 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.77190 10.77360 -0.00170 -0.01578 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.38480 10.38740 -0.00260 -0.02503 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.14250 11.14390 -0.00140 -0.01256 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.58620 10.64080 -0.05460 -0.51312 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.57010 10.56980 0.00030 0.00284 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.77450 10.77330 0.00120 0.01114 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.53930 10.59510 -0.05580 -0.52666 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.64920 11.86520 -0.21600 -1.82045 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.49820 10.50330 -0.00510 -0.04856 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.71950 10.77640 -0.05690 -0.52801 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.95260 12.17450 -0.22190 -1.82266 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.63980 10.64500 -0.00520 -0.04885 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.89290 10.89720 -0.00430 -0.03946 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.09950 10.14190 -0.04240 -0.41807 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.12110 10.11220 0.00890 0.08801 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.12730 10.11750 0.00980 0.09686 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.39780 10.44650 -0.04870 -0.46618 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.62620 10.81060 -0.18440 -1.70573 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.43210 10.42670 0.00540 0.05179 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.39650 10.44520 -0.04870 -0.46624 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.62600 10.81050 -0.18450 -1.70667 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.42890 10.42350 0.00540 0.05181 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28340 10.34820 -0.06480 -0.62620 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.29620 10.30360 -0.00740 -0.07182 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28150 10.34640 -0.06490 -0.62727 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.29720 10.30460 -0.00740 -0.07181 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.84380 10.93250 -0.08870 -0.81134 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.87260 10.90280 -0.03020 -0.27699 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.07290 11.10260 -0.02970 -0.26750 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.10450 10.15120 -0.04670 -0.46004 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.12250 10.11770 0.00480 0.04744 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.12920 10.12350 0.00570 0.05630 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24620 9.25180 -0.00560 -0.06053 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.11140 8.10640 0.00500 0.06168 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.23260 8.22670 0.00590 0.07172 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.11120 12.11860 -0.00740 -0.06106 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.65220 10.64560 0.00660 0.06200 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.93700 10.92910 0.00790 0.07228 景順主流基金 18.33000 18.22000 0.11000 0.60373 景順台灣科技基金 32.12000 31.89000 0.23000 0.72123 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 景順全球科技基金 23.18000 23.18000 0.00000 0.00000 景順全球康健基金 19.48000 19.44000 0.04000 0.20576 景順貨幣市場基金 15.99840 15.99820 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.55000 32.41000 0.14000 0.43197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60660 8.60080 0.00580 0.06744 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.82910 7.84330 -0.01420 -0.18105 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.48380 11.47600 0.00780 0.06797 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42450 10.44340 -0.01890 -0.18098 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840 華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63590 9.63520 0.00070 0.00727 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.01160 10.01000 0.00160 0.01598 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24160 10.24090 0.00070 0.00684 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.64500 10.64330 0.00170 0.01597 華南永昌永昌基金 20.16000 19.94000 0.22000 1.10331 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 華南永昌全球亨利組合基金 14.94460 14.95730 -0.01270 -0.08491 華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 華南永昌全球精品基金 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 華南永昌物聯網精選基金 12.11000 11.98000 0.13000 1.08514 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28730 16.28710 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.77980 24.66620 0.11360 0.46055 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99460 11.99440 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75480 10.76210 -0.00730 -0.06783 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.62220 10.62090 0.00130 0.01224 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96880 9.97560 -0.00680 -0.06817 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.77930 9.77810 0.00120 0.01227 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.59700 10.60570 -0.00870 -0.08203 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.39970 10.39990 -0.00020 -0.00192 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94380 9.95200 -0.00820 -0.08240 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.70000 9.70020 -0.00020 -0.00206 華頓中小型基金 20.92000 20.82000 0.10000 0.48031 華頓中國多重機會平衡基金 11.96050 11.91950 0.04100 0.34397 華頓台灣基金 23.38000 23.33000 0.05000 0.21432 華頓平安貨幣市場基金 11.57520 11.57500 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.04000 17.09000 -0.05000 -0.29257 華頓全球高收益債券基金A 13.81870 13.83600 -0.01730 -0.12504 華頓全球高收益債券基金B 8.01210 8.02220 -0.01010 -0.12590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74390 2.73050 0.01340 0.49075 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.22750 12.15140 0.07610 0.62627 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38940 0.38700 0.00240 0.62016 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.05450 12.03170 0.02280 0.18950 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.05450 12.03170 0.02280 0.18950 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.69050 10.67390 0.01660 0.15552 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67930 10.64470 0.03460 0.32504 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.67880 10.64420 0.03460 0.32506 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.37110 9.34080 0.03030 0.32438 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.70250 10.66890 0.03360 0.31493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.70240 10.66870 0.03370 0.31588 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.38110 9.35190 0.02920 0.31224 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.67470 2.68150 -0.00680 -0.25359 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.10010 2.10710 -0.00700 -0.33221 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.04790 12.06350 -0.01560 -0.12932 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.30180 9.31390 -0.01210 -0.12991 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37890 0.37930 -0.00040 -0.10546 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29380 0.29420 -0.00040 -0.13596 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.45000 3.45000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.26000 24.12000 0.14000 0.58043 匯豐全球趨勢組合基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 匯豐全球關鍵資源基金 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 匯豐安富基金 25.71000 25.62000 0.09000 0.35129 匯豐成功基金 42.52000 42.33000 0.19000 0.44885 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.39000 -0.02000 -0.83682 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.74810 2.75560 -0.00750 -0.27217 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40270 2.40980 -0.00710 -0.29463 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95530 11.97290 -0.01760 -0.14700 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99300 8.01050 -0.01750 -0.21846 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39070 0.39130 -0.00060 -0.15334 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33430 0.33480 -0.00050 -0.14934 匯豐金磚動力基金 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01560 15.01550 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.00000 5.02000 -0.02000 -0.39841 匯豐新鑽動力基金 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.55040 5.49190 0.05850 1.06521 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.42470 9.36630 0.05840 0.62351 匯豐龍鳳基金-A類型 52.38000 52.10000 0.28000 0.53743 匯豐龍鳳基金-I類型 52.38000 52.10000 0.28000 0.53743 匯豐龍騰電子基金 37.59000 37.45000 0.14000 0.37383 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79430 12.79060 0.00370 0.02893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.10000 18.00000 0.10000 0.55556 新光中國成長基金(人民幣) 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 新光中國成長基金(美元) 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 新光中國成長基金(新臺幣) 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.47730 11.43510 0.04220 0.36904 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.30990 10.30630 0.00360 0.03493 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.81950 10.80370 0.01580 0.14625 新光台灣富貴基金 24.24000 24.05000 0.19000 0.79002 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.20000 21.11000 0.09000 0.42634 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.78000 40.81370 -0.03370 -0.08257 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.65520 47.21010 0.44510 0.94281 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 新光全球AI新創產業基金美元 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 新光全球生技醫療基金(美元) 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 新光全球債券基金(A累積)美元 11.19080 11.14000 0.05080 0.45601 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.12670 11.06380 0.06290 0.56852 新光全球債券基金(B配息)美元 10.53510 10.48670 0.04840 0.46154 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.46110 10.40200 0.05910 0.56816 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.03000 10.94000 0.09000 0.82267 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 新光吉星貨幣市場基金 15.51390 15.51360 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 新光多重資產基金(A累積)美元 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337 新光亞洲精選基金-美金 20.20000 20.21000 -0.01000 -0.04948 新光亞洲精選基金-新台幣 20.82000 20.81000 0.01000 0.04805 新光店頭基金 22.78000 22.67000 0.11000 0.48522 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.20000 11.11000 0.09000 0.81008 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.17470 42.96680 0.20790 0.48386 新光特選內需收益ETF基金 20.65000 20.47000 0.18000 0.87934 新光創新科技基金 13.29000 13.20000 0.09000 0.68182 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27910 10.25840 0.02070 0.20179 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63050 10.62170 0.00880 0.08285 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07970 10.07620 0.00350 0.03474 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.35880 9.34000 0.01880 0.20128 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65250 9.64440 0.00810 0.08399 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14770 9.14290 0.00480 0.05250 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.34160 41.24420 0.09740 0.23615 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.85740 48.45260 0.40480 0.83546 新光澳幣八年期保本基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.87240 10.85990 0.01250 0.11510 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53230 9.52180 0.01050 0.11027 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54790 9.53360 0.01430 0.15000 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.66280 10.64690 0.01590 0.14934 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.67980 10.66450 0.01530 0.14347 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54630 9.53260 0.01370 0.14372 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51340 9.50320 0.01020 0.10733 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62820 10.61690 0.01130 0.10643 瑞銀全球創新趨勢基金 7.01000 7.02000 -0.01000 -0.14245 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.73690 10.77400 -0.03710 -0.34435 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48530 9.51770 -0.03240 -0.34042 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.48530 10.52120 -0.03590 -0.34122 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.43600 9.46830 -0.03230 -0.34114 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51330 9.54800 -0.03470 -0.36343 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.57250 10.61080 -0.03830 -0.36095 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.86110 14.91080 -0.04970 -0.33332 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.58520 8.61390 -0.02870 -0.33318 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.15020 41.18670 -0.03650 -0.08862 群益10年期以上金融債ETF基金 45.49700 45.33960 0.15740 0.34716 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.23330 46.08130 0.15200 0.32985 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.73760 46.50530 0.23230 0.49951 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.42210 48.47520 -0.05310 -0.10954 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.17090 45.90450 0.26640 0.58034 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.80280 49.94260 -0.13980 -0.27992 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.64820 50.82570 -0.17750 -0.34923 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.97720 48.88250 0.09470 0.19373 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.98410 10.93450 0.04960 0.45361 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.60900 49.20180 0.40720 0.82761 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.85240 40.98210 -0.12970 -0.31648 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50230 11.50160 0.00070 0.00609 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15400 10.16150 -0.00750 -0.07381 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.32470 13.28470 0.04000 0.30110 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.73260 9.71230 0.02030 0.20901 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.86010 11.86120 -0.00110 -0.00927 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.17720 11.18860 -0.01140 -0.10189 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.53580 10.53680 -0.00100 -0.00949 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.05800 9.06720 -0.00920 -0.10146 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.51890 9.51980 -0.00090 -0.00945 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.21770 8.22610 -0.00840 -0.10211 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.79720 8.79800 -0.00080 -0.00909 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.84940 7.85740 -0.00800 -0.10181 群益中小型股基金 45.29000 45.10000 0.19000 0.42129 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.54250 10.52160 0.02090 0.19864 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.56500 9.55490 0.01010 0.10570 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.13520 9.12470 0.01050 0.11507 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.92270 8.90510 0.01760 0.19764 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.09410 8.08550 0.00860 0.10636 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.73140 7.72250 0.00890 0.11525 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.56130 10.57320 -0.01190 -0.11255 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.61740 11.63040 -0.01300 -0.11178 群益中國高收益債券基金-美元 11.19500 11.21300 -0.01800 -0.16053 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44100 10.45700 -0.01600 -0.15301 群益中國新機會基金N-人民幣 8.81090 8.74190 0.06900 0.78930 群益中國新機會基金N-美元 7.90670 7.85200 0.05470 0.69664 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258 群益中國新機會基金-人民幣 7.81370 7.75260 0.06110 0.78812 群益中國新機會基金-美元 8.45360 8.39520 0.05840 0.69564 群益中國新機會基金-新臺幣 8.21000 8.15000 0.06000 0.73620 群益平衡王基金 20.02530 19.95620 0.06910 0.34626 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95720 9.94490 0.01230 0.12368 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05740 10.04400 0.01340 0.13341 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95720 9.94490 0.01230 0.12368 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05740 10.04400 0.01340 0.13341 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95730 9.94500 0.01230 0.12368 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05730 10.04400 0.01330 0.13242 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03620 10.02270 0.01350 0.13469 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.90970 9.90250 0.00720 0.07271 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00940 10.00120 0.00820 0.08199 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.90970 9.90250 0.00720 0.07271 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00940 10.00120 0.00820 0.08199 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.90970 9.90260 0.00710 0.07170 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00940 10.00120 0.00820 0.08199 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00620 9.99780 0.00840 0.08402 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.92820 9.91660 0.01160 0.11698 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.02810 10.01540 0.01270 0.12680 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.92820 9.91660 0.01160 0.11698 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.02810 10.01540 0.01270 0.12680 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.92820 9.91650 0.01170 0.11799 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.02810 10.01540 0.01270 0.12680 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.01820 10.00530 0.01290 0.12893 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.49000 0.02000 0.30817 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.26380 12.18150 0.08230 0.67561 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.43900 11.37260 0.06640 0.58386 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.46150 10.39120 0.07030 0.67653 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.75660 9.70000 0.05660 0.58351 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.25380 10.18490 0.06890 0.67649 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.54490 10.51210 0.03280 0.31202 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.32220 10.29170 0.03050 0.29636 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.28620 9.25730 0.02890 0.31219 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.28520 9.25770 0.02750 0.29705 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.60620 10.57320 0.03300 0.31211 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.64630 10.61480 0.03150 0.29676 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.45010 9.42070 0.02940 0.31208 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.93490 9.90550 0.02940 0.29680 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.37600 11.38420 -0.00820 -0.07203 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.81730 7.82290 -0.00560 -0.07158 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.74240 10.73480 0.00760 0.07080 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55290 10.55020 0.00270 0.02559 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.76120 10.75740 0.00380 0.03532 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89760 9.89060 0.00700 0.07077 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83780 9.83530 0.00250 0.02542 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03270 10.02910 0.00360 0.03590 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.74250 10.73490 0.00760 0.07080 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55280 10.55000 0.00280 0.02654 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.76110 10.75730 0.00380 0.03532 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89770 9.89070 0.00700 0.07077 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83770 9.83510 0.00260 0.02644 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03270 10.02920 0.00350 0.03490 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.63840 9.63420 0.00420 0.04359 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.77040 15.76350 0.00690 0.04377 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317 群益多利策略組合基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 群益多重收益組合基金 14.32000 14.30000 0.02000 0.13986 群益多重資產組合基金 15.71000 15.66000 0.05000 0.31928 群益安家基金 25.79650 25.70510 0.09140 0.35557 群益安穩貨幣市場基金 16.16480 16.16460 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.21000 21.26000 -0.05000 -0.23518 群益亞太中小基金 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 群益亞太新趨勢平衡基金 16.33000 16.36000 -0.03000 -0.18337 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.80520 10.78720 0.01800 0.16686 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.96930 7.95610 0.01320 0.16591 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.49770 10.48020 0.01750 0.16698 群益店頭市場基金 97.96000 96.99000 0.97000 1.00010 群益東方盛世基金 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 群益東協成長基金-人民幣 13.18330 13.25700 -0.07370 -0.55593 群益東協成長基金-美元 11.30830 11.38210 -0.07380 -0.64839 群益東協成長基金-新臺幣 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.94120 11.89300 0.04820 0.40528 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.10940 11.07310 0.03630 0.32782 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.61070 10.57540 0.03530 0.33379 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.74450 9.70520 0.03930 0.40494 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.06850 9.03880 0.02970 0.32858 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.65960 8.63080 0.02880 0.33369 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.97180 10.93540 0.03640 0.33286 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.53600 9.49750 0.03850 0.40537 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.22950 9.19930 0.03020 0.32829 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.67400 9.64180 0.03220 0.33396 群益長安基金 29.98000 29.89000 0.09000 0.30110 群益美國新創亮點基金N-美元 10.14440 10.10030 0.04410 0.43662 群益美國新創亮點基金-美元 15.34620 15.27930 0.06690 0.43785 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.09000 15.02000 0.07000 0.46605 群益真善美基金 15.93720 15.97560 -0.03840 -0.24037 群益馬拉松基金 120.71000 120.01000 0.70000 0.58328 群益深証中小板基金 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 群益創新科技基金 33.44000 33.22000 0.22000 0.66225 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.82730 9.78090 0.04640 0.47439 群益華夏盛世基金N-美元 8.83910 8.80550 0.03360 0.38158 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 群益華夏盛世基金-人民幣 10.70200 10.65150 0.05050 0.47411 群益華夏盛世基金-美元 9.74610 9.70900 0.03710 0.38212 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810 群益奧斯卡基金 30.42000 30.31000 0.11000 0.36292 群益新興金鑽基金-美元 10.93740 10.99880 -0.06140 -0.55824 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784 群益葛萊美基金 23.96000 23.75000 0.21000 0.88421 群益道瓊美國地產ETF基金 22.51000 22.27000 0.24000 1.07768 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.88000 7.97000 -0.09000 -1.12923 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.58000 13.29000 0.29000 2.18209 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.37170 11.32080 0.05090 0.44961 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.95600 10.91700 0.03900 0.35724 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.16850 11.12770 0.04080 0.36665 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.97990 10.93070 0.04920 0.45011 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57790 10.54030 0.03760 0.35673 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.78320 10.74380 0.03940 0.36672 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.37160 11.32060 0.05100 0.45051 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.95640 10.91740 0.03900 0.35723 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.97990 10.93080 0.04910 0.44919 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.57750 10.53980 0.03770 0.35769 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.99940 9.96290 0.03650 0.36636 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.07190 13.01060 0.06130 0.47115 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.81980 11.78410 0.03570 0.30295 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.71000 11.67580 0.03420 0.29291 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70800 8.66720 0.04080 0.47074 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98500 8.95780 0.02720 0.30365 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.47470 8.45000 0.02470 0.29231 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.28890 10.25780 0.03110 0.30318 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.94010 9.91010 0.03000 0.30272 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.53000 30.27000 0.26000 0.85894 德信中國精選成長基金 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554 德信台灣主流中小基金 20.73000 20.64000 0.09000 0.43605 德信萬保貨幣市場基金 11.98930 11.98920 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 33.66000 33.23000 0.43000 1.29401 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.97010 10.97730 -0.00720 -0.06559 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.84460 10.85250 -0.00790 -0.07279 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71960 11.71940 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.88000 16.81000 0.07000 0.41642 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.73000 16.85000 -0.12000 -0.71217 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.80660 10.82340 -0.01680 -0.15522 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.42430 16.44990 -0.02560 -0.15562 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28230 8.28850 -0.00620 -0.07480 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10110 11.11050 -0.00940 -0.08460 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.12310 12.13340 -0.01030 -0.08489 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11840 14.12900 -0.01060 -0.07502 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.23000 16.33000 -0.10000 -0.61237 摩根中小基金 22.12000 22.05000 0.07000 0.31746 摩根中國A股基金 15.02000 14.93000 0.09000 0.60281 摩根中國A股基金(美元) 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 摩根中國亮點基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.27930 11.25540 0.02390 0.21234 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.61110 12.57990 0.03120 0.24801 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.50930 9.48800 0.02130 0.22449 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18680 13.15870 0.02810 0.21355 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.35180 15.31440 0.03740 0.24421 摩根台灣金磚基金-累積型 19.28000 19.15000 0.13000 0.67885 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.28000 19.15000 0.13000 0.67885 摩根台灣增長基金 49.21000 48.87000 0.34000 0.69572 摩根平衡基金 27.46000 27.31000 0.15000 0.54925 摩根全球α基金 17.88000 17.94000 -0.06000 -0.33445 摩根全球平衡基金 16.27860 16.26680 0.01180 0.07254 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.37960 9.40730 -0.02770 -0.29445 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.52630 10.55390 -0.02760 -0.26151 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.91490 9.94180 -0.02690 -0.27057 摩根多元入息成長基金-累積型 11.57770 11.61190 -0.03420 -0.29453 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.33320 10.36120 -0.02800 -0.27024 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.32950 10.33010 -0.00060 -0.00581 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.75600 13.75670 -0.00070 -0.00509 摩根亞洲基金 57.01000 56.96000 0.05000 0.08778 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.43240 8.44380 -0.01140 -0.13501 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95180 9.96180 -0.01000 -0.10038 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80000 8.80970 -0.00970 -0.11011 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89160 12.90680 -0.01520 -0.11777 摩根東方內需機會基金 18.03000 18.02000 0.01000 0.05549 摩根東方科技基金 31.45000 31.57000 -0.12000 -0.38011 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 摩根金龍收成基金 21.47000 21.43000 0.04000 0.18665 摩根第一貨幣市場基金 15.13630 15.13610 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.02000 14.27000 -0.25000 -1.75193 摩根新金磚五國基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 摩根新絲路基金 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 摩根新興35基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 23.04000 23.35000 -0.31000 -1.32762 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13240 7.14210 -0.00970 -0.13581 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.47340 9.48300 -0.00960 -0.10123 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28320 9.29360 -0.01040 -0.11190 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.07610 11.09110 -0.01500 -0.13524 摩根新興科技基金 52.61000 52.36000 0.25000 0.47746 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63030 8.62920 0.00110 0.01275 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.26090 9.25800 0.00290 0.03132 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.71970 8.71800 0.00170 0.01950 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.31670 10.31580 0.00090 0.00872 摩根龍揚基金 32.09000 32.03000 0.06000 0.18732 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35170 9.35860 -0.00690 -0.07373 摩根總收益組合基金-累積型 11.58350 11.59210 -0.00860 -0.07419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.08000 20.13000 -0.05000 -0.24839 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61810 12.61800 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.82450 10.80650 0.01800 0.16657 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.58180 10.59900 -0.01720 -0.16228 聯邦中國龍基金 26.58000 26.39000 0.19000 0.71997 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50380 12.56270 -0.05890 -0.46885 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.72620 11.76950 -0.04330 -0.36790 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.69470 10.73440 -0.03970 -0.36984 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28660 10.33490 -0.04830 -0.46735 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69970 9.73560 -0.03590 -0.36875 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.83980 8.87260 -0.03280 -0.36968 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.55520 9.62850 -0.07330 -0.76128 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.88040 9.95520 -0.07480 -0.75137 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.06970 9.13930 -0.06960 -0.76155 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.37460 9.44560 -0.07100 -0.75167 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.52780 11.50410 0.02370 0.20601 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.38080 11.34520 0.03560 0.31379 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.68740 10.65340 0.03400 0.31915 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.63680 10.61490 0.02190 0.20631 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.48880 10.45600 0.03280 0.31370 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84950 9.81810 0.03140 0.31982 聯邦金鑽平衡基金 23.58170 23.48530 0.09640 0.41047 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.25020 9.26070 -0.01050 -0.11338 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.72720 9.73740 -0.01020 -0.10475 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.19830 9.20880 -0.01050 -0.11402 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.66030 9.67040 -0.01010 -0.10444 聯邦貨幣市場基金 13.22750 13.22730 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.31000 13.22000 0.09000 0.68079 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.74290 16.76240 -0.01950 -0.11633 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.63070 12.59650 0.03420 0.27150 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.44270 12.44260 0.00010 0.00080 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.83380 11.83370 0.00010 0.00085 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45280 12.44140 0.01140 0.09163 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.73980 11.72030 0.01950 0.16638 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61290 10.60410 0.00880 0.08299 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82030 8.80570 0.01460 0.16580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.76000 35.51000 0.25000 0.70403 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.03000 17.91000 0.12000 0.67002 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.86000 14.91000 -0.05000 -0.33535 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.94000 11.01000 -0.07000 -0.63579 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.53000 13.59000 -0.06000 -0.44150 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.19000 14.26000 -0.07000 -0.49088 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 聯博貨幣市場基金 15.04140 15.04120 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.13960 11.11350 0.02610 0.23485 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.87360 13.84360 0.03000 0.21671 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.51850 7.50090 0.01760 0.23464 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.51000 14.49000 0.02000 0.13803 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.27190 10.27720 -0.00530 -0.05157 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.64160 10.62800 0.01360 0.12796 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.19930 10.19950 -0.00020 -0.00196 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.27560 10.27510 0.00050 0.00487 瀚亞中小型股基金 21.48000 21.38000 0.10000 0.46773 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 瀚亞巴西基金 5.68000 5.77000 -0.09000 -1.55979 瀚亞外銷基金 40.42000 40.25000 0.17000 0.42236 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.37880 11.38450 -0.00570 -0.05007 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.85640 10.86340 -0.00700 -0.06444 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.79530 12.80260 -0.00730 -0.05702 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.86730 10.87050 -0.00320 -0.02944 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.27400 7.27720 -0.00320 -0.04397 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.92430 7.92940 -0.00510 -0.06432 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13290 8.13760 -0.00470 -0.05776 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.08030 7.08240 -0.00210 -0.02965 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.69120 8.69620 -0.00500 -0.05750 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.94580 8.94980 -0.00400 -0.04469 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.26580 9.27170 -0.00590 -0.06363 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.05900 9.06420 -0.00520 -0.05737 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.05000 14.12000 -0.07000 -0.49575 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251 瀚亞亞太基礎建設基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.32510 12.31640 0.00870 0.07064 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.73640 14.64630 0.09010 0.61517 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.06730 11.07250 -0.00520 -0.04696 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.91260 10.91690 -0.00430 -0.03939 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.72810 12.73420 -0.00610 -0.04790 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.90280 8.89770 0.00510 0.05732 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.03000 9.96570 0.06430 0.64521 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.77140 8.77560 -0.00420 -0.04786 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.63840 8.64180 -0.00340 -0.03934 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.29920 9.30380 -0.00460 -0.04944 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.87320 14.85980 0.01340 0.09018 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.58300 10.55580 0.02720 0.25768 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.14510 10.13590 0.00920 0.09077 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.56990 12.55860 0.01130 0.08998 瀚亞非洲基金-南非幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.89000 18.11000 -0.22000 -1.21480 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62930 13.62900 0.00030 0.00220 瀚亞美國高科技基金 28.56000 28.68000 -0.12000 -0.41841 瀚亞高科技基金 60.23000 59.65000 0.58000 0.97234 瀚亞理財通基金 26.30000 26.16000 0.14000 0.53517 瀚亞菁華基金 22.09000 21.91000 0.18000 0.82154 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.95020 13.92650 0.02370 0.17018 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.15420 9.13870 0.01550 0.16961 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.21120 14.20560 0.00560 0.03942 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.72070 10.69860 0.02210 0.20657 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93490 9.93170 0.00320 0.03222 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.58770 11.58310 0.00460 0.03971 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.24100 10.21980 0.02120 0.20744 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.06870 10.06470 0.00400 0.03974 瀚亞歐洲基金 9.95000 10.06000 -0.11000 -1.09344 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------