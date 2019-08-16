〈造紙法說〉永豐餘上半年獲利創近8年新高 加強多元投資 將活化土地資產

永豐餘 (1907-TW) 今 (16) 日召開法說會，雖然因為貿易戰影響終端需求，但在消費品事業群獲利改善、認列轉投資上智創投績效獎金挹注下，累計上半年歸屬於母公司稅後純益為 6.6 億元，年增 20.7%，累計每股稅後純益為 0.4 元，較去年同期成長 21.3%，雙創近 8 年新高。展望後市，永豐餘將強化公司投資布局，活化股權投資外的土地資產，發揮多元投資效益。

永豐餘今年第 2 季合併營收 189.59 億元，季增 9.17%、年減 0.41%，仍創同期次高。毛利率 17.79%、營益率 5.97%，毛利率為近 1 年半新高，營益率則改寫歷史新高。第 2 季合併歸屬於母公司稅後純益為 5.39 億元，較去年同期成長 23.4%，每股稅後純益 0.33 元。

永豐餘累計上半年合併營收 363.25 億元，營業淨利 1.48 億元，年增 32.4%；歸屬於母公司稅後純益 6.6 億元，年增 20.7%，累計每股稅後純益為 0.4 元，較去年同期成長 21.3%，雙創近 8 年新高。

永豐餘財務中心副總經理殷國堂表示，受到國際貿易紛爭影響，終端需求放緩，第 2 季營收與去年同期相差不多。台灣工紙及紙器事業營運穩健，南越營運持續成長，北越紙器廠則自第 2 季開始營運，需求逐步放量，挹注營收新動能。

殷國堂進一步表示，漿紙事業群營收因國際漿價下跌，工紙紙器事業群大陸區則是市場面需求疲弱，營業規模及獲利較去年下滑；然消費品事業群調整銷售組合有成，獲利改善，合併第 2 季營業利益為 11.33 億，較去年同期成長 3 成，較第 1 季顯著提升。

申豐特用應材專注高附加價值及差異化產品，有效提升獲利率；永道射頻技術移轉營運重心，拓展歐洲市場有成，獲利穩健上揚；上騰於本季認列受託管理上智創投的績效獎金。

殷國堂表示，永豐餘自 2012 年轉型為投控公司，投資面向涵蓋紙業循環經濟、材料、IoT 科技、生機生醫、金融創投。期望以多元投資優勢，創造長期且穩定的投資收益。為強化公司投資發展布局，未來也將持續資產配置，活化股權投資外的土地資產，並繼續督促轉投資事業營運開發，創造合理的股東價值。

此外，殷國堂表示，永豐餘以農業貿易起家，因此在初創生產事業時，便運用農業廢棄物的甘蔗渣來造紙，也開啟永豐餘的循環經濟。永豐餘利用生物技術，分解造紙製程中富含有機質的排放水來產生沼氣，並用沼氣來發電。在今年 8 月，這套全台最大的沼氣發電系統已在新屋廠正式並聯試運轉，總計一年發電量為 2000 萬度，將可提供 6000 個家庭一年的用電需求，為永豐餘的循環經濟再下一城。