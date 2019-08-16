國喬Q2獲利攀近3季高點 惟Q3營運可能小幅回落

國喬 (1312-TW) 今年第 2 季受惠 SM 利差與出貨量同擴增，加上 ABS 需求小幅復甦，獲利攀近 3 季高點，不過，本季旺季效應仍未明顯顯現，且市場變數仍多，加上 SM 供給轉鬆，ABS 需求也回落，法人估國喬第 3 季每股純益將較上季小幅衰退，達 0.69 元。

國喬第 2 季營運受惠南韓石化廠韓華道達爾輕油裂解廠與 SM 工廠意外停工，刺激 SM 利差擴增，由今年第 1 季的每噸 256 美元、上漲至 283 美元，且國喬 SM 廠已於 3 月歲修結束，第 2 季出貨量較第 1 季走揚。

而 ABS 業務方面，由於 6 月中下旬美中貿易戰緩和，帶動 ABS 需求小幅復甦，支撐 ABS 大社廠與鎮江奇美產能，第 2 季平均稼動率超過 85%，在上述因素推升下，國喬第 2 季獲利季增 2 成，攀升至近 3 季高點。

展望本季，國喬認為，由於美中貿易戰變數仍多，市場不確定性大，對第 3 季展望偏保守看待，旺季效應仍未明顯顯現。

法人則指出，南韓石化廠韓華道達爾的 SM 廠復工後，將影響 SM 市況，使供給轉鬆，拖累第 3 季整體 SM 產品利差表現，且 ABS 需求從已 7 月上旬開始回落，不過，由於單季認列股利收入將貢獻每股純益 0.13 元，預期國喬第 3 季每股純益將較上季小幅衰退，估為 0.69 元。

國喬第 2 季稅後純益 7.07 億元，季增 2 成，年減 11.5%，每股純益 0.78 元。上半年稅後純益 12.96 億元，年減 27%，每股純益 1.42 元。國喬前 7 月累計營收 123.9 億元，年減 15.38%。