◆台灣集中市場融資使用率前後30名

台北‧08月15日 交易日 ◆融資使用率前30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 00738U 元大道瓊白銀 6883 10449 65.87 00651R FH香港反1 5718 8923 64.08 00680L 元大美債20正2 652 1019 63.98 00650L FH香港正2 1309 2084 62.81 00708L 元大S&P黃金正2 13963 22518 62.01 00637L 元大滬深300正2 295687 493401 59.93 1529 樂士 6998 11891 58.85 00633L 富邦上証正2 63915 114114 56.01 00631L 元大台灣50正2 3003 5396 55.65 00673R 元大S&P原油反1 7597 14425 52.67 00653L 富邦印度正2 2472 4725 52.32 3406 玉晶光 12631 25204 50.12 3661 世芯-KY 7425 15056 49.32 3535 晶彩科 9718 19763 49.17 00670L 富邦NASDAQ正2 1215 2536 47.91 1598 岱宇 10942 23246 47.07 2338 光罩 28706 63178 45.44 3338 泰碩 9658 21620 44.67 2358 廷鑫 7552 16985 44.46 6283 淳安 9020 20415 44.18 2462 良得電 12502 28621 43.68 00672L 元大S&P原油正2 87302 200421 43.56 2461 光群雷 16899 39831 42.43 00766L 台新MSCI中國正2 2309 5486 42.09 00638R 元大滬深300反1 5877 13987 42.02 00677U 富邦VIX 418494 999927 41.85 2375 智寶 9517 22879 41.60 00655L 國泰中國A50正2 31635 76739 41.22 2455 全新 18816 46226 40.70 3708 上緯投控 9354 23376 40.02 ◆融資使用率後30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 0051 元大中型100 0 2250 0.00 0052 富邦科技 0 4125 0.00 0053 元大電子 0 1622 0.00 0054 元大台商50 0 2656 0.00 0055 元大MSCI金融 0 9538 0.00 0057 富邦摩台 0 1256 0.00 0058 富邦發達 0 1049 0.00 0059 富邦金融 0 1243 0.00 006203 元大MSCI台灣 0 2679 0.00 00645 富邦日本 0 4499 0.00 00660 元大歐洲50 0 1632 0.00 00661 元大日經225 0 981 0.00 00657 國泰日經225 0 1328 0.00 00682U 元大美元指數 0 1036 0.00 00691R 兆豐藍籌30反1 0 1651 0.00 00701 國泰股利精選30 0 3347 0.00 00709 富邦歐洲 0 1490 0.00 00710B FH彭博高收益債 0 162315 0.00 00711B FH彭博新興債 0 106065 0.00 00707R 元大S&P日圓反1 0 1088 0.00 00713 元大台灣高息低波 0 26753 0.00 00714 群益道瓊美國地產 0 1391 0.00 00731 FH富時高息低波 0 14150 0.00 00732 國泰RMB短期報酬 0 49318 0.00 00733 富邦臺灣中小 0 1866 0.00 00742 新光內需收益 0 11777 0.00 00771 元大US高息特別股 0 12056 0.00 00774B 新光中國政金綠債 0 121462 0.00 00775B 新光投等債15+ 0 5775 0.00 00776 新光ICE美國權值 0 10400 0.00