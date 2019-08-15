達爾併敦南功率半導體走向何方？

需要大量透過電力運作的裝置將愈來愈多，國際功率元件大廠併購、擴充資本支出動作頻頻，整個產業已逐漸站在新一輪快速成長的起始點上。

【文／林麗雪】

美中貿易戰雖讓資本市場投資信心縮手，但企業的長遠布局卻是不停歇。美國分離式及類比式半導體大廠達爾（Diodes）日前宣布，為了降低貿易戰的關稅衝擊，以總價一三三億元、溢價三五％併購國內分離式大廠敦南，這項合併案雖是「左手換右手」的交易，但從另個角度看，背後透視的，不僅是功率半導體元件長期需求趨勢看俏，也是國內功率半導體廠評價可望逐漸回升的開始。

國際大廠併購搶市占

一九五九年成立於美國德州的達爾，是全球分離式ＩＣ元件的老廠，但成立逾一甲子，在全球功率半導體元件市場市占，一直未能擠進前八強，除了過去策略囿於行銷及業務導向外，太過保守的營運風格，使得達爾一直未能在全球功率半導體市場加速擴充市占。

不過，看好來自包括車用、工業及物聯網將帶動功率半導體元件市場長期需求成長，在美中貿易戰未爆發前，達爾在三年前就擬定全方位的戰略，不僅要積極搶進車用元件市場，並擬定明確目標，要在二○二五年達到二五億美元營收、並以四○％的毛利率達到十億美元的營業毛利。

以達爾去年營收規模僅十二億美元、營業毛利僅四．三五億美元來說，代表的是未來幾年營收及毛利率複合成長率必須分別達到十．九％及十二．六％，若不透過併購，並積極搶占市占率，基本上是無法達到的。

而敦南雖在橋式整流器全球市占達二二至二四％，居全球龍頭，但眾所周知，橋式整流器在國際大廠眼裡，是毛利率不到三成的偏低產品，許多國際大廠早就外包，達爾去年內部的整體產品平均毛利率尚有三五％，併進敦南後，達爾取得了每年合約四億美元的營收，但敦南過去幾年平均產品毛利率僅二七％，併進達爾後，達爾勢必要大幅調整敦南的產品及客戶結構，才能發揮達爾想達到的財務綜效。

傳統的功率元件，已是技術相當成熟的產品，因此，有很長一段時間，包括二極體及 MOSFET 等，年產值成長率都在低個位數，產業一直無太大爆發力，也為資本市場所忽視。

車用、無人機創造增倍需求

但即便如此，數十載過去，不僅國際功率元件大廠仍活得好好的，小廠也林立，以 MOSFET 來說，英飛凌全球市占達二六％為最大，其次為安森美的十三％，瑞薩、東芝、意法及 Vishay 市占分別為九．二％、七．五％、七．三％及五．八％，都不及一成，另有其他廠商分占全球三成市占，大小廠並存卻少整併，可見得功率元件市場雖不大，但都有一定的利基可圖。

來源：《先探投資週刊》 2052 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》