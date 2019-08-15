世芯-KY：Q4業績將衝高

【撰文／陳子榕】

世芯電子 (3661) 是半導體業中的無晶圓廠式 ASIC 業者，世芯能讓客戶的產品及時上市，世芯具備獨到的 SoC 設計方法論，以及一套運用於無形的配套基礎建設，使晶片設計能快速、成功地轉化為量產品。世芯與全球領導性的矽智財供應商合作，共同提供廣泛且多樣的矽智財搭配組合，讓晶片儘速成功量產。

在無數可用的 IP 中，世芯找出適合晶圓廠多種製程皆適合、穩定的 IP，由專門技術人員對 IP 進行驗證、確認 IP 的合法性、以及洽談合理的 IP 授權價，幾乎包辦所有的 IP 工作。

世芯上半年 EPS 2.93 元

世芯第 2 季合併營收為 8.65 億元，季減 22.5％，其中，委託設計 (NRE) 的業績比重超過五成，單季獲利為 7,633.7 萬元，季減 23.2％，Q2 每股純益為 1.27 元。

世芯上半年合併營收為 19.82 億元，年減 6％；獲利 1.75 億元，年減逾二成，上半年 EPS 為 2.93 元。

世芯上半年毛利率為 36.3％，比去年同期下滑主要因為量產收入占業績比重增加，上半年的通訊網路應用業績占比達 65％。

中國 CPU 新產品從第 3 季逐步升溫

展望第 3 季，世芯的 NRE 業務估計將成長，主要仍是人工智慧 (AI) 與高性能運算 (HPC) 相關項目，但量產業務動能較弱，主要是中國的 CPU 案件正處於新舊產品轉換期，同時日本的柏青哥案件訂單也較少。不過，世芯中國 CPU 案件新產品的量產收入，將從第 3 季後半段升溫，並延續到第 4 季。而日本柏青哥案件在第 4 季的量產收入也將提升。

世芯 7 月營收月增 30.32％

世芯自結 7 月營收 2 億 8994 萬 8000 元，和上個月的 2 億 2248 萬元相較，增加金額為 6746 萬 8000 元，較上月增加 30.32％，和去年同月的 2 億 7708 萬 4000 元相較，增加金額為 1286 萬 4000 元，較去年同月增加 4.64％。

來源：《萬寶週刊》 1346 期

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