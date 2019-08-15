美股亂流考驗國家隊！10227紅色警戒

美股震盪加劇，儼然遭遇「亂流」，美債殖利率倒掛的訊息，讓道瓊指數一夜暴跌 800 點。台股部分，連 2 日最後一盤遭到「偷襲」，第 2 腳未能打成，今天又將考驗國家隊，而前次救援成功的 10227 點，將再度面臨紅色警戒! 關鍵點位為 10180、10227 與 10303 點。

台股連 2 日最後一盤遭到「偷襲」，今天關鍵位置為 10303 點，如能撐住 10303 點，上次打出的左腳還可望有效，才有機會挺住 10344、10377 點。但如 10303 點未能守住，則須提防往 10261、10227 點回測，左腳低點為 10180 點，務必守住，否則恐將再面臨萬點保衛戰！

台股昨日錯失最佳的築底與反攻機會，第 2 腳未能打成，加上最後偷襲賣壓，成交量激增至 1443 億元，10444 點轉為壓力。多方要築底與反攻，時間恐得拉長。台股股匯市連動，國家隊近日除盯緊台股，也努力在新台幣匯率踩煞車，同樣繼續關注新台幣匯率 31.66 元位置，如能挺住，對應的 10180 左腳才有機會守住。

台積電 ADR 昨夜也被拖累跌幅達 3.3%，台積電重要的關鍵價位為 245 元與 240 元，尤其是 240 元務必守住，才可避免大盤破底。總之，面對空方將再度發動攻勢，多頭今日務必謹慎，個股如持續破底，切勿心急去接下墜中的刀子! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)