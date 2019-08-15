台股盤前—美股大幅波動 指數低檔大幅震盪 面臨10500點攻防戰

受惠美國政府宣布針對部分中國商品延後加徵 10% 關稅，台股昨 (15) 日早盤大漲逾 150 點，終場上漲 65.07 點，以 10427.73 點作收，成交值 1440.65 億元。法人指出，市場穩定度不足，短線大盤估將維持低檔大幅震盪格局，持續上演 10500 點攻防戰。

勞動部經過長達 6 小時討論，基本工資審議委員會昨日拍板，明年基本工資續漲，月薪調漲 3.03% 至 23800 元，時薪則從 150 元調漲至 158 元，調幅 5.33%。

美中貿易戰持續延燒，台商也陸續回流找廠，桃園市再釋 3 筆廠房標售案，包括定穎電子持有的龜山工業區廠房，浩瀚數位位於華亞科技園區廠房，宏泰電工於大園工業區的廠房也釋出，合計 3 案底價落在 37.69 億元。

日本東京奧運效應發酵，加上業外貢獻，全球製鞋龍頭寶成上半年獲利表現亮眼，稅後純益 69.52 億元、年增 42.8%，每股稅後純益 2.36 元，寫下歷史同期新高紀錄。

亞泥上半年淡季獲利繳出不錯成績單，稅後純益 91.2 億元，年增 46.5%，每股稅後純益 2.91 元，大幅優於去年同期的 1.98 元，創歷史新高。展望下半年後市，亞泥持續看好大陸水泥景氣。

潤泰全昨也公告上半年財報，稅後純益 58.7 億元，雖年減 18.9%，但受惠轉投資大豐收，加上減資效應帶動，每股稅後純益達 11.04 元。

法人指出，從技術面來看，指數仍未突破先前高點，且美股仍呈現大幅波動格局，市場穩定度不足，短線大盤估將維持低檔大幅震盪格局，持續上演 10500 點攻防戰。

