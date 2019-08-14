大陸國泰產險連10年虧損 國泰產險擬增資助攻

國泰金 (2882-TW) 旗下大陸國泰產險連 11 年累虧人民幣 9.6 億元，國泰產險資深副總許嘉元今 (14) 日召開重大訊息表示，鑒於大陸國泰產險業務成長迅速，償付能力充足率隨著保費規模擴大而下降，因此決議增資大陸國泰產險，預計投入金額人民幣 2.45 億元 (約合新台幣 11 億元)。

許嘉元表示，國泰產險今日召開董事會，決議同意對大陸國泰產險增資案，大陸國泰產險成立於 2008 年 8 月，原本由國泰人壽及國泰產險各持股 50% 合資所成立，為台灣在中國的第一家產險子公司，但大陸國泰產險年年虧損，國泰金決定放棄對大陸國泰產險的主導權及經營權，2016 年 7 月引資螞蟻金服作為大股東，經增資後，螞蟻金服股權達 51%，國泰金控透過旗下國壽及國泰產險持股 49%，其中，國泰世紀產險股權降至 24.5%。

2008 年至今 (2019) 年 6 月底，大陸國泰產險累虧人民幣 9.6 億元，雖然大陸國泰產險還未轉盈，但許嘉元表示，近年大陸國泰產險保費收入持續高速成長，自 2017 年的人民幣 13 億元，到 2018 年的 38.5 億元，而截至今年上半年，已經達到 22.3 億元，保費收入同比成長 64%，預估今年保費收入可達近 51 億元，業務成長迅速，

但是償付能力充足率也隨著保費規模擴大而下降，依據中國銀保監會的要求，保險公司應當具有與其風險和業務規模相適應的資本，因此須確保償付能力充足率不低於 100%。

根據大陸國泰產險今年公布的 2018 年信息披露報告 (年報) 數據顯示，該公司償付能力充足率由去年初的 303.21%、下降至去年底的 125.35%，顯然已逼近警戒線。

不過，去年 12 月，大陸國泰產險三家股東共同增資 10 億元，出資比例不變，讓償付能力充足率到今年第一季底，已回升至 273.74%，但因為大陸國泰產險業務成長快速，其償付能力充足率又降至 238.91%，因此，讓該公司決議再提增資。

許嘉元表示，該公司基於對大陸國泰產險業務發展的信心，以及為了順利推進其科技保險的發展戰略，並符合中國銀保監會對償付能力充足率的監管要求，確保大陸國泰產險公司長期穩健經營，故同意大陸國泰產險所提出的 10 億元人民幣增資方案。

許嘉元表示，有關本次增資，將依目前所持有大陸國泰產險的股權比例 24.5% 進行增資，也就是說，國泰產險將投入人民幣 2.45 億元。

許嘉元強調，此次增資對該公司資本適足率影響有限，不會損及公司穩健經營，也不會影響到該公司原有持股比例，匯款作業待主管機關同意後執行。

另外，許嘉元指出，國泰人壽也將對大陸國泰產險增資人民幣 2.45 億元，惟尚待董事會同意，若有重大變更，會再另行公告。