單身婚育租金補貼最高5000元 9/2上路

鉅亨網編輯陳于晴 台北 2019年8月14號13點19分

單身青年及婚育家庭注意了！內政部今 (14) 日公布，9 月 2 日起開辦單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭租金補貼，依身分及地區每月可補貼 2600 元至 5000 元不等，名額共 2.4 萬戶，盼減輕租屋負擔。

內政部表示，本方案將所得限制放寬至最低生活費 2.5 倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣 (市) 作為所得限制的標準，並以 2018 年度總所得為計算依據。

內政部舉例，像是在台北市租屋的單身青年，去年度平均每月所得須低於 41450 元；若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，去年度平均每人每月所得須低於 36445 元，夫妻 2 人加上 1 名未成年子女的計算方式，為夫妻總所得除以 12 個月後，再除以 3 人，即可判斷是否低於標準。

內政部指出，台北市單身青年可領取的最高補貼為 4000 元，新北市、桃園市、台中市、新竹縣市的單身青年，則可領取的最高補貼 3200 元，台南市、高雄市等其他縣市則為 2600 元。

新婚育兒家庭部分，台北市最高可領取 5000 元，新北市、桃園市、台中市、新竹縣市最高補貼 4000 元，台南市、高雄市 3200 元，其他縣市則為 3000 元。

內政部表示，租金補貼從 9 月 2 日起受理申請，名額共 2.4 萬戶。主要對象有 3 大族群，第一是 20 至 40 歲單身青年，第二是 2 年內新婚家庭，第三為育有未成年子女（含胎兒）家庭。申請方式包含臨櫃、郵寄及線上申請。