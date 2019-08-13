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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名       目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
友銓電子 大股東     藤美資本 12,033,000   100,000 盤後定價交易

2.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分         姓名   受讓人  目前持股 轉讓持股
台動     經理人利用他人名義 康愛   陳建宏 1,134,822   534,82

3.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名   未轉讓股數 持有股數 申報股數
南亞科   法人董事代表人 莊達人    154,000  157,000  190,000 股價不理想
未轉讓理由：股價不理想
好樂迪   法人董事代表人 顏瓊章      5,000  805,000  200,000 股價不理想
未轉讓理由：股價不理想
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