◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 友銓電子 大股東 藤美資本 12,033,000 100,000 盤後定價交易 2.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 台動 經理人利用他人名義 康愛 陳建宏 1,134,822 534,82 3.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 南亞科 法人董事代表人 莊達人 154,000 157,000 190,000 股價不理想 未轉讓理由：股價不理想 好樂迪 法人董事代表人 顏瓊章 5,000 805,000 200,000 股價不理想 未轉讓理由：股價不理想