聯發科7月營收206.88億元 月減0.98% 8月可望回升

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (12) 日公布 7 月合併營收 206.88 億元，月減 0.98%，年增 1.29%，累計前 7 月合併營收 1349.77 億元，年增 3.38%，聯發科預期，第 3 季營收將達 653-702 億元，8、9 月營收可望持續成長。

聯發科指出，三大產品成長帶動下，本季營收估達 653-702 億元之間，季增 6-14%，毛利率估達 40-43%，中位數 41.5%，略持平上季。

聯發科預期，第 3 季行動運算平台進入智慧型手機需求旺季，加上成長型產品受惠智能裝置興起，成長動能皆強勁，其中，行動運算平台部分，今年初發布的 P90 晶片，本季將量產，加上其延伸至海外市場，出貨明顯升溫，加上新晶片 G90 獲市場肯定，預計終端產品年底問世，可望進一步推升營收成長。

智能家庭部分，聯發科預計推出電視旗艦型晶片，導入 AI 大數據運算系統，加上語音及電視終端數位化加快，有利聯發科提高晶片市占率，為營收注入活水。

不過，外資指出，聯發科第 3 季因處 4G 及 5G 過渡期，成長動能略顯疲弱，加上 5G 晶片推出時程較競爭對手高通晚，最快要到明年下半年才會見效，明年上半年營運恐承壓。