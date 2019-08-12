【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普於週五表示，9 月份美中貿易談判將可能會取消，及美方將不會與華為做生意等言論，引發市場對於貿易衝突擔憂加深，帶動台股開盤隨即下跌，不過盤中受到 AMD 新產品之利多帶動下，推升 AMD 相關概念股走強，惟市場目前不確定性仍然偏高，導致今日台股收盤仍小幅下跌 0.21%。

《國際金融市場焦點分析》

8 月 9 日滬深交易所，發佈新的融資融券實施細節，修訂內容包括取消融資融券擔保比例底限指導、增加補充擔保品種類、並放寬兩融擴充標的範圍，帶動市場預期在政策放鬆之下可望為股市帶來一波資金行情，加上今日前波弱勢的白酒、地產類股皆呈現止跌回升態勢，顯示在資金行情推動下，市場信心已逐步出現回籠，今日在資金行情與市場信心回溫同步作用下，推升 A50 指數上漲超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

川普表示美國尚未準備好跟中國達成貿易協議，美國政府也不會向華為購買任何產品，貿易僵局再度升溫且有持續的現象，雖然著股市反彈使得投資人風險情緒改善，不過避險需求依舊支撐黃金期貨價格在 1500 美元之上震盪整理；擔憂美中貿易衝突損害全球經濟發展及原油需求前景，衝擊輕原油期貨上週一度重挫逼近 50 美元，不過沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 國家表示將全力支持油價，期價因此大幅反彈。

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