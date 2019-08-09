緯軟Q2純益首破億元 年增逾6成 EPS 2.37元

緯創軟體 (4953-TW) 第 2 季稅後純益 1.43 億元，創歷史新高，季增 73.63%、年增 64.47%，每股純益 2.37 元，緯軟表示，今年上半年在中國、台灣、香港、日本、美國業務成長幅度大，下半年仍樂觀審慎再審慎。

緯軟第 2 季營收 14.09 億元，季增 9.64%、年增 47.57%，毛利率 26.06%，季增 2.14 個百分點、年減 0.69 個百分點，營益率 9.85%，季增 2.16 個百分點、年增 1.76 個百分點；稅後純益 1.43 億元，季增 73.63%、年增 64.47%，每股純益 2.37 元。

緯軟上半年營收 26.93 億元，年增 52%，毛利率 25.04%，年減 0.37 個百分點，營益率 8.82%，年增 2.67 個百分點，稅後純益 2.26 億元，年增 97.8%，每股純益 3.74 元。

緯軟日前也公布 7 月合併營收，達 4.77 億元，月增 0.37 %、年增 40.95%，再創歷史新高，累計今年前 7 月合併營收 31.7 億元，年增 50.22%。

緯軟表示，今年上半年營收動能來自各地區的業務成長包含中國、台灣、香港、日本及美國，統計上半年各地區營收占比為中國 54%、台灣及香港 28%、日本 15%、其他地區則為 3%，客戶產業別則主要集中於高科技、金融、電信、以及製造業。

緯軟進一步指出，對於資訊委外服務市場的前景仍持正面態度，預期未來 10 年資訊委外服務向上成長趨勢不變，尤其看好數位轉型需求，與新興數位服務，台灣總部上月也從內湖遷到汐止，中國總部 6 月也於武漢軟件新城正式啟用，目前全球員工人數超過 6200 人。