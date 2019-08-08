群光上半年獲利創新猷 EPS 4.26元 下半年營運將優於上半年

群光電子 (2385-TW) 受惠產品組合優化及轉型策略奏效下，上半年獲利創新猷，稅後純益 29.33 億元，年增 110.4%，每股純益 4.26 元，展望下半年，群光表示，由於智慧家庭產品銷售力道強勁，有助推升 AIOT 營運表現，法人認為，第 3 季營收可望年增雙位數，下半年營運將優於上半年。

群光上半年營收 417.29 億元，年增 7.4%；毛利率 16.1%，年增 3.3 個百分點；營益率 5.1%，年增 1.8 個百分點；稅後純益 29.33 億元，年增 110.4%；每股純益 4.26 元。

第 2 季營收 225.51 億元，季增 17.6%，年增 6.1%；毛利率為 16.9%，季增 1.8 個百分點，年增 3.6 個百分點；營益率達 7.5%，季增 5.3 個百分點，年增 4 個百分點；稅後純益 12.86 億元，季減 21.9%，年增 59.3%；每股純益 1.87 元。

群光 7 月自結合併營收 80.1 億元，創近 8 個月新高，月增 2.6%，年增 3.7%，累計前 7 個月營收 497.37 億元，年增 6.8%。

展望後市，群光表示，智慧音箱、智慧門鈴、無線網路攝影機等智慧家庭產品，下半年銷售力道強勁，挹注 AIOT 領域動能，且看旺電競、Type C 筆電等消費性電子產品，整體營運樂觀看待。

法人預估，群光第 3 季營收季增可望有雙位數成長，下半年營運優於上半年。

美中貿易戰方面，群光表示，儘管雙方戰火持續升溫，但已備好非中國的生產計畫，讓營運影響降到最低。