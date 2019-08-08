永冠-KY Q2單季轉盈 終結連6季虧損 每股賺0.18元

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (8) 日公告第 2 季財報，受惠產品組合改善，加上營收規模擴增，獲利結構轉佳，單季稅後純益 1911.6 萬元，成功較上季與去年同期轉盈，每股純益 0.18 元，終結連 6 季虧損頹勢，上半年營運仍處虧損，稅後虧損 8729.3 萬元，但較去年同期虧損收斂，每股虧損 0.82 元。

永冠第 2 季合併營收 19.51 億元，季增 25.71%，年增 17.39%，毛利率 15.61%，季增 1.57 個百分點，年增 3.49 個百分點，營益率 2.45%，較上季與去年同期轉正；稅後純益 1911.6 萬元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 0.18 元。

永冠上半年合併營收 35.03 億元，年增 19.35%，毛利率 14.91%，年增 3.02 個百分點，營益率 0.28%，較去年同期轉正；稅後虧損 8729.3 萬元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 0.82 元。

永冠 2017 年第 4 季起面臨成立以來首次虧損，去年全年未能成功單季轉盈，但毛利率、營益率表現逐季走升，全年每股虧損 2.48 元。今年第 1 季受到農曆春節工作天數減少影響，使營收季減 9.7%，單季虧損 1.07 億元，每股虧損 1 元。

永冠過去受到市場供過於求，價量齊跌影響，但需求近來轉佳，且與風電大廠及其他客戶達成漲價協議，第 2 季陸續以新價格出貨，漲價效益慢慢發酵，中國與歐洲市場風電產品需求暢旺，帶動出貨噸數較首季成長，第 2 季能源業務營收占比達 48%，較上季的 43% 及去年同期的 22% 提升。