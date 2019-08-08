回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

文．蔡武穆

為了讓民眾更了解環保餐具如何回收，行政院環保署資源回收管理基金管理會於七月二十一日起，連續舉辦三場快閃舞劇。上周六 (八月三日) 在信義新天地香堤大道舉辦第二場快閃活動，現場以快閃舞蹈劇邀請大、小朋友隨手做回收，愛護美麗的地球。

行動劇中，一群年輕人在海邊烤肉嬉戲，餐後卻留下滿地的免洗餐具，原本悠遊於海洋的海龜，被灰暗的垃圾潮流困住，痛苦不堪，幸好回收女神及時出現，教導大家如何做好回收分類，才挽救海龜的生命。快閃劇內容相當有創意，寓教於樂的同時，也讓現場民眾間接體會免洗餐具與飲料杯回收的要領。

隨著外食人口激增，免洗餐具使用普及，但常見民眾用完餐直接丟進垃圾桶。根據統計，台灣每年使用免洗餐具高達五．九萬公噸，因此，環保署除了持續推動垃圾減量，像是限塑政策、鼓勵商家減少使用免洗餐具、鼓勵民眾自帶環保餐具，減少使用一次性產品，更推動落實免洗餐具與飲料杯回收分類政策，達到資源回收再利用實際目的。

行政院環保署回收基管會副執秘邱濟民表示，今年免洗餐盒 (杯) 回收率已達到六五％，持續希望民眾配合辦理，「這一次突發奇想讓快閃活動和紙容器結合，特別挑青年族群，邀請全家大小一起來參與活動。同時，我們也呼籲民眾，免洗餐具使用完畢後，拿用過的衛生紙簡單擦拭再丟到回收桶，可以讓回收人員更好處理。」

邱濟民說，免洗餐具與紙杯為了防水與油漬，會在表面塗上一層聚乙烯 (polyethylene, PE) 或浸蠟處理，回收到專業的廢紙容器處理廠，除了回收纖維再製成紙品，塑膠膜也可以回收再利用。另外，塑膠杯也會經過特殊處理成塑膠粒，再做成塑膠再生品利用。

民眾在使用完紙餐具及飲料杯後，如果沒有做好回收分類，帶有油漬和食物殘渣的紙容器就會跟著一般垃圾進焚化爐，或者和一般紙類混在一起，造成紙類回收的困難與循環資源流失，間接增加地球環境的負擔。若能順手將盒 (杯) 內殘渣、湯水去除，並用衛生紙簡單擦拭後才丟入回收桶或交給專業回收商、清潔隊，除了讓回收更有效率外，也可避免蚊蟲孳生及惡臭產生，改善回收從業人員工作環境。

來源：《理財周刊》 989 期

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