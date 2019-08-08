業績爆發的5G潛力股

【撰文／王榮旭】

美、中貿易戰升溫，大盤再次自「萬一」高檔拉回，且一度跌破 5 月低點到 10180，多方有力守萬點的味道，明年初即將大選，政策護盤力道也會加強，個股比大盤強勢許多，看大盤作股票會失準，櫃買中小股大多沒跌破年線，不少守在季線以上，最強莫過於 5G，因為美、中貿易互設障礙，台廠左右逢源反而受惠，前期本欄分析看好，小型基地台音 5G 商轉將大量佈建是新的需求，小型基地台如中磊 (6213)、正文(6213) 等今年漲幅不及 2 成，後勢看好，本週大盤重挫一度失守年線，正文不但連月線都沒跌破，還逆勢創波段新高，跌破很多人的眼鏡，近年崛起的中國通信廠因美中貿易戰，受到中國以外的商業抵制，正文受惠轉單效應，歐美客戶業績成長，新增越南廠，規避 25％高額輸美關稅，上半已投產，目前產能供不應求 Q2 被動元件等零組件原料降價，本業由虧轉盈，Q2 EPS 0.3 元，下半年進入旺季，越南廠將再新增 3 條產線，產能翻倍，最近外資大幅調節台股，正文卻遭特定外資鎖碼不斷買超，後勢值得留意。

京元電、聯懋營收創新高

從最近密集公佈的 Q2 財報及 7 月營收就看得出來，5G 業績最好，客戶包括海思、高通、聯發科、英特爾及賽靈思等晶片業者的京元電 (2449)，7 月營收連續 3 個月創歷史新高，不僅 5G 晶片測試訂單需求強勁，即將上市的蘋果新 iphone 搭載英特爾 4GLTE 基頻晶片測試訂單也由京元電取得，比特幣因貿易戰而復活，挖礦用 ASIC 晶片急單湧現，京元電也能吃到相關訂單，今年 EPS 挑戰 2.4 元，上月外資及投信連收大買 5.7 萬張，8 月初國際股災，也未見法人連續大量出脫，股價守在月線以上，姿態相當高，估計 8 月營收再創高；銅箔基板三雄業績亮眼，聯茂(6213) 及台光電 (2383)7 月營收同創歷史新高，聯茂佈局高頻高速材料，受惠中國 5G 基地台訂單大舉釋出，AMD 伺服器也開始出貨，8 月營收再挑戰新高，專攻基地台及高速網通產品的台燿(6274) 業績也不俗，7 月營收月增達 16.9％，即便最近大盤重挫，台燿仍延季線盤堅，姿態很高值得追蹤。

來源：《萬寶週刊》 1345 期

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