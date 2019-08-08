台股多頭回神 IC設計族群資金簇擁 多檔強勢表態

美股道瓊指數昨 (7) 日盤中一度重挫逾 600 點，但終場跌勢大幅收斂，僅小跌 22.45 點作收，激勵台、亞股今 (8) 日表現，盤中一度大漲逾百點，隨著資金動能回流，IC 設計族群多檔強勢大漲，率先表態，揚智、立積直奔漲停，信驊、致新等，也大漲逾半根停板。

揚智 (3041-TW) 第 3 季營運可望轉佳，將脫離上半年頹勢，市場關注單季轉盈時間點，公司指出，今年仍難見到，但單季虧損幅度將持續縮小，未來持續朝單季轉盈方向前進，法說後受到國際股市拖累股價表現平平，不過今日多回神，盤中直奔漲停 11.05 元。

立積 (4968-TW) 第 3 季也迎來傳統旺季，加上打入華為供應鏈，市占率可望進一步提升，今日早盤股價強勢，盤中也攻上漲停價 134 元，站上所有均線。

伺服器晶片廠信驊 (5274-TW) 第 3 季隨 CPU 供貨緩解，帶動 BMC(遠端伺服器管理晶片) 出貨成長，且下半年將推新產品，搶攻商用及消費市場，屆時可望為營運注入活水，今日盤中股價也大漲逾半根停板，蓄勢挑戰前高 748 元。

祥碩 (5269-TW) 也受主力客戶 AMD 的 CPU 市占率提升，高速傳輸晶片需求持續增加，加上 USB 3.2 滲透率成長，雙動能加持下，第 3 季營運可望持續成長，並延續至年底。

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 營運表現也可望持穩向上，第 3 季營收也將較第 2 季成長，毛利率也將逐步改善，不過近日漲幅較多，今日表現相對收斂。