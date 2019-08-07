〈父親節理財〉爸爸別忘了家庭理財健診 通盤檢視六大面向

歡慶父親節，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行提醒，爸爸們要進行家庭理財健診，通盤檢視六大面向，包括：「退休、財富傳承、夢想金、子女教育金、醫療、家庭責任」，及早瞭解缺口，提早準備以進行理財目標規劃。

根據行政院主計總處去（2018）年 10 月發布的《2017 年家庭收支調查報告》，我國平均每戶每人年所得收入，男性高出女性約新臺幣 15.59 萬元，顯示男性仍是臺灣家庭的主要經濟來源，爸爸們經常扮演家庭重要的支柱，中信銀行提醒新手爸爸首要建立家庭未來十年生活費用的風險防護網、中壯年爸爸應及早準備退休金，銀髮爸爸則該思考財富傳承議題。

中信銀行自去年 4 月推出「全方位家庭理財健診」，截至今年 6 月 30 日，已吸引逾 3.5 萬人至全臺各分行接受理財健診。根據健診結果統計，30 歲以下的客戶較在意子女教育金、個人夢想金、醫療支出等，而個人夢想金以購屋頭期款、買車、旅遊金為主；31 歲至 60 歲客戶以家庭責任健診、試算退休金為主；61 歲以上客戶則對財富傳承有較高需求。

中信銀行建議，新手爸爸優先運用壽險或意外險，建立家庭十年生活費用的風險防護網，並關注家庭成員的醫療保障，同時著手儲蓄與投資；中壯年爸爸應在退休前準備好三筆資金，分別是日常生活所需資金、老後醫療及照護資金、休閒旅遊資金等，並選擇適合的工具落實計畫。

值得留意的是，在 41 歲至 60 歲客層中，高達八成七的客戶體驗退休試算，顯示中壯年爸爸對於退休金準備具有高度危機意識。為盡早準備退休金，鼓勵民眾自己的退休金自己存，中信銀行於今年 6 月中旬推出退休基金投資計畫「樂退 GO」，不僅為客戶篩選出適合退休規劃的定期定額基金，申購門檻僅新臺幣 1000 元起即可輕鬆加入，今年底前透過網路銀行或行動銀行申購，立即享有樂退 GO 專案基金終身 0 元申購手續費優惠，持有滿二年以上則免收贖回手續費。

至於 61 歲以上客戶，除重視退休金規劃外，也應思考財富傳承問題。中信銀行在協助客戶理財過程中發現國人對於財富傳承常有四大迷思，首先在不了解稅法規定下，付出更多成本；二是兩代溝通不足，以致子女在未知情況下繼承一筆財產，卻可能沒有足夠能力管理；三是父母擔心財產轉移後，子女隨意花用，讓長輩無法享有安穩晚年生活，以及難以完善分配財富，產生糾紛。為協助爸爸們避免陷入傳承迷思，中信銀行建議三大心法，分別是提早規劃，預留稅源；兼顧理性與感性的溝通；尋求信任的專業機構協助執行。