〈康舒法說〉全球擴廠計畫進行中 將朝四大面向布局

電源業者康舒 (6282-TW) 今 (7) 日召開法說，面對美中貿易戰，總經理高青山表示，過去一年全球市場有很多變化，下半年仍有新品、新事業規劃中，全球擴廠計畫也將因應客戶需求進行，並持續朝消費性電子產品、工業電源、醫療電源、燃料電源等 4 大方向布局。

高青山表示，日前向經濟部申請的台商回流計畫，已在 7 月 19 日獲得經濟部審核通過，預計投資 25 億元，將在淡水新建總部廠區，規劃為地上 8 層地下 3 層的建築，將成未來 20 年公司成長的新總部大樓，預計導入智慧化生產線，並創造近 1300 個就業機會，預計 10 月開始興建，明年底完工投產，後年正式進入量產。

高青山也說，目前除預計在台灣新建廠房，菲律賓也將加購一個廠房，中國廠部分，將持續做產能轉移轉換，武漢廠區也有擴產廠計畫，將持續因應不同客戶需求做調整。

此外，高青山表示，將擴大綠能事業，加速太陽能事業的建設布局，目前與國際知名電動車公司持續合作開發的新產品，太陽能發電案場部分，將加速廣建案場，累計已得標 (含建置中及營運中) 總發電量已逾 100MW。

康舒執行副總經理許介立表示，雖然美中貿易戰不確定性升溫，但目前客戶拉貨需求仍強，將持續與客戶溝通調整，目前仍維持去年所設立的目標，而下半年將主要集中在消費性電子產品、工業電源、醫療電源、燃料電源等 4 大方向。

許介立表示，消費性電子產品占比仍高，IoT、Desktop 需求仍強，預期下半年將維持穩定獲利，而在工業電源方面，預期在 5G 設備、IoT 連網設備、資料中心、雲端、邊緣運算等需求帶動下，成長幅度大，至於醫療電源及燃料電池方面，因認證時間較長，雖有看到成長，但力道比較緩，將持續與品牌製造業建立良好關係。

許介立進一步指出，目前看起來本季、第 4 季營收將有小幅成長，預期在原材料方面，因先前缺貨而漲價的價差將回跌 1-1.5%，挹注本季毛利表現，而本季毛利提高有部分來自短期挖礦需求的工業電源，雖然本季仍有需求，但主要仍期待原材料回跌。

面對美中貿易升溫，許介立表示，康舒的消費性電源大部分並不是直接出口到美國，而是輸給組裝廠，因此面對的關稅壓力較小，目前規劃在台灣、菲律賓擴廠就是為了因應美中貿易戰，目前菲律賓廠已經就緒，正持續與客戶討論調整產線及降低成本的事宜。