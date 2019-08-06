台股暴跌後再上攻亞股最抗跌 全靠這三股本土資金拉抬

台股今 (6) 日上演驚奇戲碼，受美股重挫衝擊，開盤跳空暴跌逾 200 點後，開盤 30 分後低接買盤強勁承接，指數跌幅收斂，據悉，除官股與自營商買盤進場，先前撤離股市的大戶、中實戶與公司派等本土資金，也開始回頭搶反彈，成為拉抬台股主力。

台股在權值股領台積電領軍翻紅帶動下，跌幅逐漸收斂，終場下跌 28.66 點、收在 10394.75 點、跌幅 0.27%，相較於韓股、上證指數跌幅逾 1%、港股、日股分別下跌 0.69%、0.66%，台股在亞股中表現相對抗跌。

原先市場猜測，台股今天主要靠官股券商進場低接，發揮穩盤作用拉抬指數回升，但事實上，官股今天買超金額僅 9 億元，比起前 2 個交易日單日大買逾 40 億元，官股今日買盤反而明顯縮手，即便加計自營商買超 34.3 億元，單憑兩大內資買超，恐難讓指數強拉 245 點，帶領指數跌深反彈。

啟發投顧副總李永年表示，從台股今天成交量放大至 1460 億元與指數走勢變化來看，賣壓應該在早盤就宣洩完畢，這波買盤主力，除了官股與自營商外，先前出脫台股的大戶、中實戶與公司派，今天陸續歸隊搶反彈，成拉抬指數的重要主力。

觀察今天類股走勢，以內資為主的櫃買市場中小型股表現亮眼，尤以電子股相對抗跌、表現突出；集中市場大型股雖也開低走高，但除台積電漲幅較明顯外，其餘權值股幾乎都在平盤附近。

李永年表示，外資低接通常偏好大型權值股，對於股價活潑、波動較大中小型電子股興趣不大，相對內資、自營商偏愛中小型股，且台股這波明顯跌深，緊抓跌深反彈契機，讓先前獲利了結的業內主力開始進場低接布局，準備搶反彈。