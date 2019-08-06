陸客自由行喊卡 蘇貞昌：將多放補助在宜花東

蘇花改拚明年初全線通車，行政院長蘇貞昌今 (6) 日到仁水隧道視察，慰勞施工團隊辛勞，期許在工安無虞下如期通車；針對近期中國限縮來台自由行，蘇貞昌表示，將指示交通部多將國旅補助方案放在宜花東。

中國暫停陸客來台自由行，市場擔憂未來團客、小三通等相關都恐受影響，花蓮縣長徐榛蔚和立委蕭美琴也擔心衝擊縣內觀光產業。

徐榛蔚表示，交通部推出秋冬國旅補助方案，但希望中央能考量花蓮、台東交通不便，同樣給予補貼機制，未來補助面向可以增加到新南向、港澳日韓飛機到花蓮，或大型郵輪泊靠花蓮等鐵、公路、航空等交通補助。

蘇貞昌表示，這些措施早有因應，不只新南向國家，連日本、韓國或歐美國家旅客數都有提升，將要求交通部把這次的秋冬國旅加碼補助，多放一點在宜花東，將過去不習慣到東部的國人引導進來，建立口碑，讓他們還想再來。

蘇貞昌今天視察台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫，目前工程進度 92%，蘇揆特別向工程人員鞠躬致謝，感謝他們日夜趕工，並期盼蘇花改能儘速完工，讓花東鄉親在明年過年前，就能有一條安全回家的道路。

蘇貞昌指出，今年 3 月交通部完成東澳到南澳、和平到和仁、大清水到崇德等舊蘇花道路可行性評估發包，希望能發揮效益，評估後立即動工，接上已完工的蘇花改，讓整條路安全、環保，中央在預算上將全力支持。