〈父親節理財〉三階段爸爸風險不同 重新檢視投保重點

爸爸總是被賦予家庭經濟責任，在外奔波忙碌或是交際應酬等，導致發生意外事故及疾病風險比例往往比女性高，一旦身為家庭經濟支柱的爸爸垮了，不但家庭經濟停擺，更要付出龐大醫療照顧支出。根據全球人壽大數據團隊觀察，去年 25~60 歲的已婚男性新保戶投保住院醫療險 (其中包含實支實付醫療險) 的比例，超過 6 成，顯示身為家庭經濟支柱的爸爸們具有相當的風險意識。

全球人壽提醒，處於 25~34 歲的新手爸爸、35~49 歲的三明治族爸爸，及 50~60 歲的熟齡爸爸，可以檢視保單，依據需求將不足保障補足

第一階段 新手爸爸 (25~34 歲)

投保重點: 終身醫療險附加一年期定額醫療附約及實支實付醫療附約

男性在 25~34 歲階段除了衝刺事業外，考慮成家立業並計劃生育下一代，這階段的男性因事業剛起步不久，累積的資產有限，這時候更要檢視自己的保障缺口，將基本保障補足，為自己及家庭建立初步的防護網。

全球人壽建議新手爸爸，在預算有限的情況下，可選擇相對額度比較低的終身醫療險主約、搭配一年期定額醫療附約及實支實付醫療附約方式，如主約投保日額約 1000 元，再加上附約投保日額約 4000-5000 元，就可以提供醫療基本保障，以因應須自費病房時的費用或住院期間的看護費用與醫療雜支費用。

第二階段 三明治族爸爸 (35~49 歲)

投保重點: 強化醫療及照護保障

而三明治族爸爸，處於重大責任時期，夾在兩代之間，上有長輩要照顧，下有小孩要撫養，這階段更要重視經濟支柱的保障，加強家庭防護網，全球人壽建議保障檢視重點可以終身醫療險為主，並且依照檢視結果來調整一年期醫療險附約的保障。

全球人壽提醒，一年期醫療險附約的保費會隨著年齡遞長，每年所繳的保費也將越來越高，未來可能會增加退休生活的費用支出負擔，建議可定期檢視保障內容並做必要的調整或準備。

此外，對於還沒規劃長期照顧保障的三明治族爸爸，可以透過失能扶助險來補足萬一發生失能無法工作，造成經濟中斷、照護費用增加的保障缺口。

第三階段 熟齡爸爸 (50~60 歲)

投保重點: 終身醫療險加終身手術險、失能扶助險

這階段的熟齡爸爸們，由於小孩逐漸獨立自主，肩上重擔減輕許多，對於自身的保障應考慮退休後因長壽可能增加的醫療及照護費用。

且因為現代醫療科技的進步，以前許多需要住院的手術，現在於門診就能用新式手術處置，治癒機率大大提升，但新式手術不見得都有納入健保給付，因此醫療手術費用缺口也相當可觀。

全球人壽建議，在保單規劃上面除了可透過終身醫療險來填補醫療支出外，還可以透過手術險來減輕各種手術費用支出的財務負擔，若身邊有多的預算還可投保還本型的失能扶助險，有效轉嫁未來老後可能面臨的失能長期照護風險。