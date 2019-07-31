全民退休投資 顧立雄重申定期定額優點 估降息後台股可受惠

金管會主委顧立雄今 (31) 日出席全民退休投資專案申購啟動記者會，再度重申長期定期定額投資的好處，且美國若如預期降息，降息後資金應該會往新興市場移動，也就是說台股也將受惠。

「好享退」全民退休投資專案自 4 月 11 日開放報名以來就一直受到關注，開放報名後不到 24 小時就突破 1 萬人參加，統計這三個多月來，報名參加的民眾合計達 11 萬 2847 名。

顧立雄表示，在一開始推動此專案時，原本只設想會有一萬人報名，但最後報名人次整整多了一個零，這代表人生不可以過度保守，還有時間十，就要積極在人生不同階段做不同的衝刺。

顧立雄進一步指出，在低利率時代，要有正確投資觀念，有紀律的定期定額是很重要的，雖然此方案只有 2 年，但希望大家還是要長期定期定額放下去，才會真正看到成果；未來金管會也會持續推動友善的退休投資環境，也期許資產管理業者更多元化地打造更適合投資的退休理財商品。

至於美國聯準會可望在今天晚上啟動降息，顧立雄表示，美國降息的預期心理已經發酵一陣子了，台股基本面和台股殖利率良好，可以撐得住沒問題，且降息後資金應該會往新興市場移動，台股也將受惠；除非聯準會降幅超出一般預期，市場波動才會比較大。