新創獲得場域，企業得以成長 企業垂直加速器，催生新創獨角獸

為養成新創獨角獸，台大創創業中心由主任李吉仁和執行長曾正忠領軍，推動「企業垂直加速器」，獲得友達光電、玉山銀行、遠傳電信、富盈數據、東方線上、雜學校及添翼文創等七家企業贊助，推動這項全新的模式。

文／張彥文

新創企業在全球巍然成風，尤其在科技和網路的推波助瀾之下，現在創業不再需要土地、資金、廠房等傳統資本，只要找到一個獨創的商業模式，就有機會長出一隻獨角獸。

也因為有了優步（Uber）、Airbnb 這樣的典範，現在的新創市場上靈感滿溢。但要創業成功，光有靈感絕對不夠，能創造持續性的獲利模式才是王道。

那麼，成功的關鍵是什麼？「市場的接受度是第一優先，」台大創意創業中心（簡稱台大創創）執行長曾正忠說，很多創業者都覺得自己擁有創新的技術或獨特的產品，就迫不及待想創業，但其實關鍵在於，「客戶和市場的想法是否和你相同？」

曾擔任台灣飛利浦策略長、元大創投副總的曾正忠指出，很多新創一開始想的方向都不一定對，必須靠不斷挖掘客戶和市場的痛點，並採用創新的方法解決。

這是一個持續驗證的過程，所以新創最需要的，是一個能夠實際測試的場域。

垂直加速，

企業尋找成長動能

但還沒有找到市場的產品，要怎麼測試市場反應？台大創創推動的「企業垂直加速器」，是一個目前在全世界剛剛興起的模式。運作方式是由企業提供驗證新創理念的場域，也希望新創能成為未來企業成長的動能。

為什麼要這麼做？因為商業競爭的模式大幅改變，現代企業已經不能固守過去的獲利模式，必須要不斷尋找未來的成長動能，也就是新事業的發展。

以往這項工作是靠內部研發推動，雖然成功率不高，但一百個點子當中只要成功一個也可以接受。但現今外部環境變化劇烈，只靠內部創新緩不濟急，導入外部創新成為潮流。

因此，若能針對企業的未來發展策略，找到一些方向接近的新創事業，直接提供他們實戰的機會，試著將對方「養大」，就是一個互利的做法。

台大創創自去年中開始，由中心主任李吉仁和執行長曾正忠領軍，開始推動企業垂直加速器，僅一年多的時間，就得到友達光電、玉山銀行、遠傳電信、富盈數據、東方線上、雜學校及添翼文創等七家企業的贊助，在國內推動這項全新的模式。

具體做法是每六個月為一期，一開始參與的企業，先提出他們需要的發展方向，也就是訂題目，台大創創中心會將這些題目提給國內外相關的新創公司，同時開放報名。

之後會由企業與台大創創共同檢視新創公司，經過雙方討論後，挑選出最適合的三至五家，開始進行半年的「養成計畫」。

由於這是一個全新的嘗試，台大創創的角色就變得非常重要。要讓這六個月發揮最大的效能，關鍵就是要讓企業了解什麼時候該做什麼事。

企業必須由上而下

建立新創機制

「台大創創不是單純的橋梁角色，這裡面是有一些 knowhow（專業知識）的，」曾正忠強調，要讓垂直加速器順利運行有幾項重點：第一，一定要在企業內部建立一個機制，像是什麼時候該開什麼會？有哪些部門的主管與會？所有策略都要先擬訂好。而且不是管理階層發個通知就行了，要把所有的一級主管拉進來形成共識，知道公司未來成長的方向。

第二，要與相關部門及人員的 KPI 結合，從最高決策部門來重新訂立，而且目標不能只有今年的業績或產品，必須要結合企業長期的策略。否則大家只會虛應故事，也容易讓新創企業孤立無援。

第三，企業一定要為新創設立專責的部門來協助對接，甚至在每個與新創接觸的部門都設定專責窗口，「否則新創企業會有打不完的電話，運氣好找得到人，可能還可以活久一點，不然很快就死掉了。」誰負責？流程怎麼跑？通通白紙黑字講明白。

當然，新創這邊也需要尊重大公司的運作法則，有些事就是得照規則走。因為新創大多組織扁平，員工人數不多，老闆說一聲所有人跟著做，會比較不習慣大企業的流程，這些都需要雙方磨合及溝通。

垂直加速器推動至今，參與的企業雖然動機不同，但都從中得到不少收獲。

友達光電》從 B2B 走到 B2C

以面板大廠友達來說，他們在台大創創推出垂直加速器之前，就已經成立了新事業暨投資管理總部，由副總經理楊本豫負責。

過去友達的發展軌跡，就是做垂直分工、大量生產、複製，然後用成本效益吃下全球的市場。但這種做法的黃金年代已經過去了，現在友達希望能夠接近終端的消費者，因此成立新事業部門進行價值轉型。

目前友達的新事業部門主攻四個項目：智慧零售、大健康事業、智慧製造、循環經濟，「其實這些已經超出我們原先累積的核心能力，所以我們必須把尋找技術、人才的觸角往外延伸，」楊本豫強調，友達在尋找創新動能時，若想靠面板本身的演進是不切實際的，必須延伸觸角，跟新創團隊了解最新的技術、想法。

以智慧零售為例，友達於 2018 年 3 月收購美國數位顯示看板系統、內容整合商 ComQi。該公司的客戶包括 GAP、H&M 等服飾品牌，以及美國高速公路的連鎖服務超商等等。因此，友達就會與市場行銷相關的新創結合，發展像是人臉辨識、消費軌跡，或是客戶關係管理（CRM）的功能，這些領域對硬體大廠來說相對陌生。

目前就有一家透過垂直加速器與友達合作的新創公司：透過人臉辨識，依據年齡、性別等人口變數，提供購物的建議，例如一個 25 歲的女性消費者，就會接收到服飾、彩妝這類的建議。而且透過大數據的蒐集，建議會愈來愈精準。

第二個例子是關於大健康事業，幫養老機構做數位轉型，提供資通系統的軟硬整合。因此友達就跟一個製作心跳偵測器材的新創團隊合作。這個團隊的成員包括聯發科的工程師和大型醫院的醫師。而且友達目前在大陸已經有養老機構軟體建制的委託案在進行，就可以成為這個新創團隊絕佳的驗證場域。

與新創團隊合作，還讓友達找出一些過去難以想像的新發現。

像一家做影像人流分析的新創公司，可以協助零售業者了解什麼時間、櫃位來了什麼樣的客人，因此可以產出重要的商業情報資訊，讓零售業提高來客數、轉換率和客單價，讓友達可以真正進到軟體服務業的思維。

雜學校》創新教育的平台

雜學校是另一個有趣的例子，目標是希望透過垂直加速器，打造一個教育產業的創新生態系。

雜學校創辦人兼執行長蘇仰志曾說過，「為了不把學校砸了，所以我創辦了雜學校。」希望打破現有教育體制的框架，創造一個多元學習的平台。成立四年，在創新教育領域已經打響名號，一年一度的「雜學展」也已成為亞洲創新教育的最大展覽平台。

和台大創創合作推動教育創新生態系，蘇仰志認為重點就是創造產業，讓教育事業能獲利。但這項工作沒辦法靠公部門推動，所以他要依靠垂直加速器這樣的平台，協助更多的新創集結。

目前與雜學校合作的新創一共有五家，包括把教室移到大自然，讓孩子和家長共同接受親子教育的「小人小學」；運用遊戲化、視覺化來教大人和小孩程式設計的 CodingBar；結合武術和中國文學，引導孩子體悟動作與文字之間意境關聯的「武林文創」；還有「課外通」，讓家長在安排孩子的課外活動時不用搜尋到天荒地老，一個網站幫你全部找好找滿。都是創意十足又兼顧社會需求的教育新創事業。

富盈數據》新創養成新創

富盈數據是鴻海集團子公司，成立僅二年半，成長迅速，今年的營收預估可以超過四億元。

富盈數據執行長陳顯立，之前只是協助台大創創擔任新創導師，直到二個月前，才正式加入贊助企業的行列。

富盈數據的核心能力非常單純，是透過廣告和用戶經營等做法，達到網路流量和內容變現的公司。陳顯立說，其他的他們都不做，因為「根本不知道該做什麼。」

但在擔任導師的過程中，陳顯立發現很多新創團隊有很好的點子、研發和技術能力也都很強，但欠缺了一個啟動的觸媒，也就是市場的驗證。而富盈所擁有的豐富流量資料，正是最佳的素材。

對富盈來說，流量資料提供給一個人跟一百個人用的成本是相同的，更可以藉著與新創合作的過程，找出一個對於資料科學、商業應用等過去從來沒想過的角度。

舉例來說，有一個做頭皮護理、減少落髮的新創公司，產品和技術都非常專業，卻不知道怎麼找到需要的消費者。

取得富盈的數據後，這家公司就可以了解在網路上搜尋和閱讀掉髮、生髮相關資料的消費者是誰？在哪裡？動機目標是什麼？

有了這些資訊，業務推廣就容易許多、市場接受度明顯改變。

因為生髮的產品在市面上很多，如果能夠先掌握一批潛在使用者，就可以去找通路，像是美容院尋求合作機會，成功的機率就大得多。

東方線上》

提供新創爆發的火種透過數據解析消費者樣貌和趨勢的東方線上，參與垂直加速器的初衷與富盈數據十分類似。

同樣擁有大量生活和市場的資訊，東方線上的出發點是互利共榮，大家一起把餅做大。

和詹宏志共同創辦東方線上的執行長蔡鴻賢指出，只有台灣的經濟不斷發展，東方線上的業務才能成長。這些新創正是這片土地的養分，那為何不把自己的資源分享出來，讓彼此都能獲益。

除了數據本身，東方線上還有數據分析和融合的技術，可以根據不同的需求或業態提供給各類新創公司，同時也可以得到他們的回饋意見。

「有時候只要加一點火種，新創就會爆發開來，」蔡鴻賢說，東方線上想做的，就是加速的角色。「行動貝果」是一個合作實例，這家公司的的核心技術是 AI 數據分析系統，可以把原來需要六個月進行的數據分析過程，縮短到二週左右，是很獨特的 IT 技術，結合東方線上在產業和資料應用的大數據，就可以取得實際而有效的分析結果。

雖然各家企業和新創合作的方式各有不同，但遠傳執行副總暨財務長李聖? 強調，企業必須要確保在合作的過程中，盡到最大的努力去創造足夠新創發展的空間，包括各項資源、可以想像的應用場景等等，千萬不能因為缺乏想像力而錯過讓新創成功的機會。

新創養成當然不容易，但如果能夠創造一個好的機制，讓企業和新創同時得利，就非常值得期待；而且只要未來能出現成功的典範，就會促使更多人參與，創造更大的效益。

來源：《哈佛商業評論》 2019 年 8 月

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