德微上半年EPS1.1元 下半年審慎樂觀

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (30) 日公布第 2 季財報，稅後純益 3037 萬元，季增 65.98%、年減 24.62%，每股純益 0.68 元，上半年純益 4867 萬元，年減 9.2%，每股純益 1.1 元；德微表示，上半年營運受全球貿易戰影響，不過下半年審慎樂觀，預期本季在遷廠完成後，加上合併亞昕科技產生綜效，營運將穩健成長。

德微第 2 季營收 3.92 億元，季增 12.61 %、年增 8.11 %，毛利率 21.74%，季增 3.54 個百分點、年增 2.9 個百分點，營益率 9.88%，季增 3.54 個百分點、年減 0.56 個百分點，稅後純益 3037 萬元，季增 65.98%、年減 24.62%，每股純益 0.68 元。

德微累計今年上半年營收 7.4 億元，年增 8.4%，毛利率 20.07%，年增 1.87 個百分點，營益率 8.21%，年減 1.01 個百分點，稅後純益 4867 萬元，年減 9.2%，淨利率 6.58%，年減 1.28 個百分點，每股純益 1.1 元。

德微表示，第 2 季合併亞昕科技的綜效已逐漸發酵，本業部份較去年同期成長，目前在深坑、桃園兩地的廠房也已完成遷廠作業，但整體獲利仍較去年同期減少，主因去年業外部份有產生巨大匯兌收益，今年則無。

展望下半年，德微表示，目前維持審慎樂觀看法，雖然上半年受到全球貿易戰影響，但看好 5G 通訊、IoT 物聯網與車用電子等的未來成長性，加上完成遷廠及自動化生產布局，加上合併亞昕科技所產生綜效，預期今年營運仍可保持穩健成長。