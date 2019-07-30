盤前財經大事搶先讀2019年7月30日

今日操盤前瞻

美中貿易上海談判

日本 6 月零售銷售

暫停交易：瀚宇博德、嘉聯益

法說會：義隆、聯亞、穩懋、訊連、世界、中光電、台郡

除權息：味全、敬鵬、彩晶、申豐、鉅明、聚和等

逾 9.5 萬人湧進參與全民退休投資 彭淮南也親自報名

超過 9.5 萬人報名「好享退」全民退休投資專案，報名只剩最後一天，就連前央行總裁彭淮南也用親自報名參加，表示對專案的肯定。隨著報名接近尾聲，基富通提醒，報名只到今 (30) 日，截止時間一到將不再開放。閱讀全文...

瀚宇博德與嘉聯益今同步暫停交易 市場推測雙方可能合作

華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 及軟板廠嘉聯益 (6153-TW) ，因有重大訊息待公布，同步宣布今 (30) 日暫停交易，市場指向，瀚宇博德將進一步與嘉聯益合作或跨入軟板業，其中合作方向有二，包含瀚宇博德買下嘉聯益位於桃園觀音的新廠，或是直接入股嘉聯益。閱讀全文...

台積電看好 5G 加速發展 外資給中立評級並提三點質疑

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 日前釋出看好 5G 加速發展的展望，不過，大摩在其最新出具的報告中，給予台積電「中立」評級，針對全球 5G 需求加速更提出質疑，包括賽靈思等美系半導體大廠訂單並未增加，顯示非中國客戶 5G 需求成長有限等。閱讀全文...

不利因素眾多 臉書：加密貨幣 Libra 可能遲到 甚至胎死腹中

臉書 (FB-US) 近期的財報法說會上警告投資者，雖然公司預期 2020 年推出數位貨幣 Libra，但也面臨許多因素可能會扼殺 Libra 的誕生。臉書承認自 6 月宣布該項目後，來自立法者和監管機構的阻力相當大。閱讀全文...

擔憂英國無協議脫歐 英鎊壓力沉重 下跌至二年低點

英鎊週一下跌至二年新低點，強森首相上任前幾日的行動，讓投資人更加擔憂英國可能無協議脫歐。強森的一位發言人說，他甚至不會與歐盟領袖會面，除非他們同意改變脫歐協定。閱讀全文...

