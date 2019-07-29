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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分         姓名           目前持股   轉讓股數 方式     受讓人
廣隆光電 經理人             劉晃瑋           12,000     12,000 贈與     張佳琦
奇鋐科技 法人董事代表人配偶 沈慶行之配偶  1,034,668  1,034,668 一般交易
亞洲光學 董事               賴以仁       33,907,039 16,000,000 洽特定人 慈梅籌備處代表人賴以仁

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名         目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
浩鼎     經理人     游丞德        887,128  500,000 一般交易
北基     監察人配偶 謝安棋之配偶   62,636   60,000 贈與     謝安棋

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名    目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
瑞興銀行 法人董事代表人 黃豊益 2,246,979 2,000,000 一般交易
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