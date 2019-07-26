明年總預算歲出、歲入雙破2兆元 少子化對策大增48%

行政院長蘇貞昌今 (26) 日召開 2020 年各部會預算審核會議，行政院發言人 Kolas Yotaka 表示，總預算歲出約 2.1 兆元，歲入為 2.09 兆元，其中，明年支出最多的是社福預算超過 5200 億元，而支出成長幅度最大的為少子女化對策計畫經費，增幅高達 48%。

Kolas 表示，總預算分成九大類，經費全都增加。明年支出最多的是社福預算逾 5200 億元，比今年增加 6.6%，包括撥補勞保基金 200 億元，以及政府支出的勞健保與國保 100 多億元等。而支出第二高的國防預算逾 3500 億元，增幅 4.3%，不過，國防預算尚待向蔡總統報告。

教育預算則超過 3000 億元，增加 110 億元，成長 3.9%；科技預算 990 億元，增加 4.7%；文化預算 291 億元，增加 1.3%。

Kolas 指出，當前少子化是國安問題，政府相當重視，為了鼓勵生育，衛福部、教育部等部會編列明年度的少子女化對策計畫經費達 440 億元，增加 140 億元，成長 48%，主要用於發放育兒津貼，以及廣設公共化幼兒園等。

公共建設預算編列則超過 1600 億，成長約 2.6%，主要是新增汙水下水道建設、台鐵整體購置汰換車輛等經費；年改節省挹注退撫基金 150 億元；對地方一般性及專案補助編列 1700 億元，增加 5.6%。

蘇揆今天下午召集內政部長徐國勇、文化部長鄭麗君、財政部長蘇建榮等 20 多位部會首長，舉行總預算審查會，歲出與歲入都超過 2 兆元，總預算及特別預算整體差短控制在 2000 億以內。

行政院表示，明年度預算預計在 8 月 15 日行政院會通過後，依法在 8 月底前送進立法院。